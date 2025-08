Thị trường bất động sản Bình Dương được giới chuyên gia nhận định sẽ sôi nổi trong quý đầu tiên của năm 2025 khi nhiều dự án tung hàng thời điểm này. Đáng chú ý, căn hộ chung cư là điểm sáng của thị trường bất động sản Bình Dương khi lợi suất cho thuê chung cư Bình Dương thuộc top đầu của cả nước.

Thị Trường Bất Động Sản Bình Dương: Dồi Dào Nguồn Cung Căn Hộ Mới Trong Quý 1/2025

Dự kiến trong quý 1/2025, Kim Oanh Group sẽ cho ra mắt thị trường dự án khu đô thị quy mô 27ha tại thành phố mới Bình Dương. Được biết, đây là dự án đầu tiên Kim Oanh bắt tay cùng Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) phát triển dự án theo đúng tiêu chuẩn chứng chỉ Edge (tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế). Dự án gồm 1.656 căn nhà phố thương mại, liền kề và 1.666 căn chung cư thuộc loại hình nhà ở xã hội, giá bán dự kiến khoảng 700 triệu đồng mỗi căn.

Trong quý 1/2025, Bình Dương đón nhiều dự án chung cư mới ra hàng. Ảnh: Tạp chí Tài Chính

Cũng trong quý 1/2025, chủ đầu tư Phát Đạt dự kiến mở bán dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 tại Bình Dương. Cụ thể, dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 rộng 4,46 ha, có vị trí kết nối với Đại lộ Bình Dương, đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước – Tân Vạn (Thuận An, Bình Dương). Trong đó, dự án Thuận An 1 có diện tích 1,8 ha với số lượng gần 2.604 căn hộ và shophouse. Dự án Thuận An 2 có diện tích 2,65ha, cao 39 tầng, với tối đa 4 tầng hầm, cung cấp 3.270 căn hộ và 16 căn nhà liên kế.

Cùng thời gian, chủ đầu tư An Gia cũng lên kế hoạch ra mắt khoảng 3.000 căn hộ The Gió Riverside và 76 căn Shophouse. Dự án được phát triển trên quỹ đất 3ha, nằm trên mặt tiền đường DT16 (phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương). Dự án có 3 loại diện tích chính là căn 1 phòng ngủ có diện tích 40m2 chiếm tỉ lệ 10%, căn 2 phòng ngủ có diện tích 65m2, chiếm tỉ lệ 80%, căn 2 phòng ngủ+ có diện tích 75m2, chiếm tỉ lệ 10%.

với 3 block căn hộ cao 30 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm. Ngoài ra, trong tháng 1/2025, dự án TT Avio của Liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia – TT Capita – Koterasu Group tiếp tục giới thiệu đợt hai ra thị trường. Dự án nằm trên đường tỉnh lộ 743C, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương, được chào bán với mức giá từ 1,23 tỷ đồng/căn (tương đương từ 30 triệu đồng/m2). TT Aviocó quy mô 1,6 havới 3 block căn hộ cao 30 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm.

chung cư Bình dương Batdongsan.com.vn – website bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư Bình Dương. Xem Ngay

Lợi Suất Cho Thuê Chung Cư Bình Dương Thuộc Top Đầu Cả Nước

Sự nở rộ của nguồn cung căn hộ chung cư Bình Dương cho thấy sự hấp dẫn của phân khúc này trên thị trường. Là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, Bình Dương là nơi có tỉ lệ nhập cư lớn, đặc biệt là nhóm chuyên gia nước ngoài, chuyên viên cán bộ cao cấp làm việc tại các công ty, nhà máy thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhu cầu thuê căn hộ tại Bình Dương rất lớn. Hiện Bình Dương có khoảng 45.000 chuyên gia làm việc.

Lợi suất cho thuê chung cư tại Bình Dương hiện cao hơn Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Dân Việt

Theo dữ liệu toàn cảnh thị trường chung cư Bình Dương 2024 của Batdongsan.com.vn , lợi suất cho thuê chung cư trung bình tại Bình Dương hiện nay là 4.7%, vượt trội so với mức 3.7% của Hà Nội và 3.6% của TP.HCM. Đáng chú ý, 3.6% cũng là lợi suất cho thuê chung cư bình quân toàn quốc năm 2024. Đáng chú ý, trong 5 thị trường bất động sản cho thuê lớn nhất cả nước, ngoài Hà Nội và TP.HCM, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả về lượng quan tâm lẫn tốc độ tăng trưởng quan tâm, vượt qua các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa. Đến quý 3/2024, lượt tìm thuê chung cư Bình Dương đã tăng 58% so với quý 1/2021.

Lợi suất cho thuê tại Bình Dương tốt như vậy phần lớn là nhờ các chung cư cao cấp tại đây có giá mua vừa phải trong khi giá thuê cao và tỷ lệ lấp đầy ổn định. Đây loại sản phẩm có tiêu chuẩn bàn giao thu hút được các khách hàng từ phân khúc cao cấp, sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao hơn. Trung bình, mỗi căn hộ cao cấp ở Bình Dương (giá mua khoảng 45-50 triệu đồng/m2) có thể cho thuê ở mức 12 triệu mỗi tháng với căn 1 phòng ngủ, 15-16 triệu đồng/tháng (căn 2 phòng ngủ), và 18-20 triệu đồng/tháng đối với căn 3 phòng ngủ. Tuy nhiên, nếu ở TP.HCM hay Hà Nội, căn hộ với giá 45-50 triệu đồng/m2 chỉ có thể cho thuê khoảng 7-12 triệu đồng mỗi căn tùy số lượng phòng ngủ.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết: “Tỷ lệ lấp đầy cho thuê chung cư cao cấp ở Bình Dương là khoảng 80-90%, thậm chí một số dự án gần như luôn trong tình trạng “full”, điều này xuất phát từ nhu cầu thuê cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp kéo theo dòng lao động, chuyên gia đổ về làm việc. Bình Dương hiện đứng trong top đầu cả nước về thu hút FDI và đứng thứ 2 về tỷ suất nhập cư. Tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân lao động. Với thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn cho người nhập cư.”

Nguyễn Nam

Xem thêm: