Bình Dương khan hiếm căn hộ giá mềm, pháp lý hoàn thiện

Khoảng 1 năm trở lại đây, thị trường Bình Dương ghi nhận nguồn cung căn hộ mới lên đến khoảng 10.000 căn. Với con số này, Bình Dương chỉ xếp sau TP.HCM về lượng nhà ở cao tầng và vượt xa các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An. Hàng loạt “ông lớn” từ Hà Nội và TP.HCM như: Vingroup, Unico, Bcons, Tecco, Thủ Đức House, Phú Đông Group, Phát Đạt, Đất Xanh Group, LDG Group… cũng đã đặt chân vào thị trường này.

Bình Dương đang ngày càng khan hiếm những dự án chung cư có giá vừa tầm, phục vụ nhu cầu ở thực

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 thị trường bất động sản Bình Dương đã dần hình thành một mặt bằng giá mới rất cao. Hiện giá căn hộ ở địa phương này liên tục tăng mạnh với mức giá trung bình đã tăng khoảng 40%. Những dự án căn hộ gần đây ghi nhận mức giá bán trung bình lên đến 30 – 35 triệu đồng/m2, tương đương với nhiều dự án ở một số quận tại TP.HCM. Vì vậy, Bình Dương đang ngày càng khan hiếm những dự án chung cư có giá vừa tầm, phục vụ nhu cầu ở thực.

Nắm bắt tâm lý của thị trường, Công ty cổ phần Tổng công ty Tecco Miền Nam đã phát triển dự án Tecco Home. Dự án chính thức được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp giấy phép xây dựng và lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư.

Dự án Tecco Home đang được đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi đã có giấy phép xây dựng

Tecco Home là một trong số ít dự án tọa lạc ở vị trí ngay mặt tiền đường ĐT 473, cạnh vòng xoay An Phú thuộc TP.Thuận An, được đầu tư đầy đủ tiện ích nội khu nhưng giá bán chỉ dao động khoảng 1 tỷ đồng/căn. Đây được xem là mức giá khá mềm đối với thị trường bất động sản Bình Dương, khi từ đầu năm đến nay, các dự án căn hộ ở Bình Dương đều có giá bán trên 1,5 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư tiết lộ, sở dĩ dự án có giá bán căn hộ bình dân dù ở tại thành phố Thuận An là nhờ quỹ đất đã được công ty sở hữu từ nhiều năm trước, vào thời điểm giá đất còn rẻ. Hiện dự án mới vừa giới thiệu ra thị trường nhưng rất nhiều người đăng ký đặt mua.

Theo giấy phép xây dựng, dự án được cấp giấy phép xây dựng 22 tầng và 2 tầng hầm; mật độ xây dựng chỉ 41,15%. Tecco Home là một trong những dự án hiếm hoi ở Bình Dương đã có pháp lý hoàn chỉnh trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư dự án, hiện giá bán trên chỉ ở giai đoạn hiện nay, dự kiến sắp tới sẽ điều chỉnh tăng thêm ở mức giá phù hợp hơn. Sau khi có giấy phép xây dựng, dự án đã được chủ đầu tư huy động tổng lực máy móc, thiết bị, nhân công vào thi công với tốc độ rất nhanh.