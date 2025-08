Bình Dương Sang “Chương Mới” Khi Sáp Nhập Với TP.HCM: Từ Thủ Phủ Công Nghiệp Thành Siêu Đô Thị Tầm Cỡ

Từ “thủ phủ công nghiệp” sôi động bậc nhất phía Nam, Bình Dương đang bước sang “trang mới” khi sáp nhập cùng TP.HCM để tạo nên một siêu đô thị tầm cỡ của khu vực, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế, hạ tầng, dân cư và chất lượng sống hiện đại.

Thủ Phủ Công Nghiệp “Lột Xác” Thành Siêu Đô Thị Tầm Cỡ

Gần 30 năm qua, Bình Dương viết nên câu chuyện chuyển mình đầy ấn tượng trên bản đồ kinh tế Việt Nam khi từ tỉnh thuần nông thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ thu hút dòng vốn FDI, Bình Dương còn là nơi quy tụ lực lượng lao động đông đảo, trở thành động lực phát triển cho khu vực miền Nam.

Với vị trí chiến lược, nằm ở Đông Bắc của TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, Bình Dương sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi cùng tốc độ đầu tư hạ tầng chưa từng có. Đặc biệt, kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m với vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2028 hứa hẹn sẽ nâng tầm kết nối hạ tầng tại Bình Dương.

Bình Dương cũng là địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ổn định và luôn cao hơn trung bình cả nước. Tính đến năm 2024, quy mô kinh tế Bình Dương đã vượt lên dẫn đầu khu vực với 520.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, mới nhất, Nghị quyết số 60-TQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 12/4/2025 đã thống nhất chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó dự kiến sáp nhập tỉnh Bình Dương vào TP.HCM.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn chia sẻ về cơ hội của Bình Dương khi sáp nhập vào TP.HCM.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, Bình Dương đang đứng trước một “chương mới” khi sáp nhập với TP.HCM góp phần tạo nên “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực. Tầm nhìn cho siêu đô thị này không chỉ đơn giản là nâng cao vị thế của Bình Dương, mà còn tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế cũng như chất lượng sống của người dân.

Chung Cư Bình Dương Dẫn Đầu Cả Nước Nhờ Lợi Suất Cho Thuê Cao

Là một trong những thị trường bất động sản sôi động khu vực phía Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, bất động sản Bình Dương bước sang giai đoạn chuyển mình rõ rệt. Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, chỉ trong quý 1/2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng tới 700% so với quý 1/2015. Lượng tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương trong tháng 3/2025 tăng 49% so với tháng 2/2025. Đây là mức tăng mạnh nhất trong khu vực ven TP.HCM.

Đáng chú ý, phân khúc chung cư chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức độ quan tâm. Trong tháng 3/2025, nhu cầu tìm kiếm chung cư tại Bình Dương tăng 46% so với tháng 2/2025. Trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương đã tăng khoảng 112%. Hiện tại, mức giá chào bán trung bình chung cư sơ cấp trên thị trường Bình Dương khoảng 45 triệu đồng/m2.

Lợi suất chung cư tại Bình Dương hiện đang ở mức cao nhất cả nước, vượt khoảng 30% so với Hà Nội và TP.HCM. (Nguồn: Batdongsan.com)

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy lợi suất cho thuê chung cư tại đây đang dẫn đầu cả nước, vượt khoảng 30% so với các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Khu vực Đông Bắc TPHCM, nổi bật là Thuận An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Vào tháng 3/2025, lượng tìm kiếm bất động sản Thuận An tăng cao nhất – tăng 57% so với tháng liền trước, tiếp theo là Bến Cát (tăng 52%).

Khu vực này không chỉ được đánh giá cao vì vị trí chiến lược, mà còn vì nền giá bất động sản tương đối mềm so với TP.HCM, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường nhưng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời. Theo lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, đến quý 1/2025, giá chung cư tại Thuận An đã tăng khoảng 39% so với quý 1/2020. Nhờ vị trí liền kề TP.HCM, hạ tầng kết nối mạnh và tiện ích đầy đủ, Thuận An đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân. Đồng thời, Thuận An có lượng chuyên gia, khách hàng cao cấp với nhu cầu về nhà ở chất lượng cao tương đối lớn, là điều kiện tốt để các nhà đầu tư phát triển các dự án chung cư cao cấp trong tương lai.

Ghi nhận thực tế, xu hướng chuyển dịch dân cư về các khu vực liền kề như vùng Đông Bắc TP.HCM ngày càng mạnh mẽ. Sự dịch chuyển này kéo theo tư duy sống mới: sống gần TP.HCM nhưng trong một không gian đô thị mở, kết nối vùng và chi phí hợp lý, đi kèm với môi trường đầy đủ tiện ích. Điều này buộc các các dự án bất động sản phải đầu tư bài bản và đổi mới tư duy phát triển. Nếu trước đây người tiêu dùng tìm đến những nơi xa để “chữa lành” thì nay họ cần được “dưỡng lành” ngay trong chính không gian sống của mình.

Phối cảnh Thành phố dưỡng lành La Pura được phát triển theo mô hình “Urban Healing in Nature”

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, “Urban Healing in Nature” – một trong những mô hình “dưỡng lành” được Realty Holdings lần đầu tiên ứng dụng vào dự án Thành phố dưỡng lành La Pura, ngay mặt tiền Quốc lộ 13 mở rộng. Mô hình “Urban Healing in Nature” là minh chứng cho sự chuyển mình của thị trường bất động sản Bình Dương– địa phương không chỉ đang sang “chương mới” về mặt hạ tầng và kinh tế mà còn mở ra những xu hướng bất động sản mới, nhanh chóng bắt nhịp thị hiếu của khách hàng.

————

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 06:50 24/04/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/binh-duong-sang-chuong-moi-khi-sap-nhap-voi-tp-ho-chi-minh-tu-thu-phu-cong-nghiep-thanh-sieu-do-thi-tam-co-67232.html

————–