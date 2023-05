Bình Dương thiếu hụt nguồn cung nhà ở phục vụ chuyên gia

Bình Dương đang giữ vai trò "thủ phủ" công nghiệp hàng đầu Việt Nam, với sự xuất hiện của các cụm, khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn. Trong đó hạt nhân phải kể đến các KCN VSIP đang khiến thị trường này đứng trước cơ hội đón sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu nhà ở và cho thuê dành cho lao động, kỹ sư và chuyên gia đầu ngành. Đặc biệt là thị trường Tân Uyên, hiện sở hữu 2 KCN lớn nhất, gồm KCN VSIP II quy mô 2,045 ha được vận hành năm 2006 và KCN VSIP III khởi công trong tháng 3/2022 với quy mô khoảng 1,000 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng.

Hiện có khoảng 31 tập đoàn, công ty trong và ngoài nước đã quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất tại VSIP III. Trong đó, nổi bật là dự án quy mô 1 tỷ USD của tập đoàn đồ chơi LEGO hay nhà máy chế tác trang sức trị giá 100 triệu USD của thương hiệu thời trang Pandora. Cùng với đó, hàng loạt các KCN lớn cũng đã và đang hoạt động tại Tân Uyên như KCN Nam Tân Uyên (333 ha), KCN Tân Lập (400 ha), KCN Uyên Hưng (120 ha), KCN Phú Chánh (128 ha)…

Làn sóng công nghiệp bùng nổ đang kéo theo nhu cầu về nhà ở cho giới chuyên gia tăng mạnh tại Bình Dương

Tốc độ phát triển công nghiệp và đòn bẩy VSIP III đã đưa Tân Uyên đứng trước sức ép lớn về nguồn cầu nhà ở cho hàng triệu lao động, chuyên gia, kỹ sư. Kéo theo đó là sự bùng nổ các dịch vụ tiện ích từ bình dân đến cao cấp như trung tâm thương mại, hệ thống y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe – vui chơi – giải trí, khu dân cư đô thị, cho tới các văn phòng làm việc, hội nghị, triển lãm… Đồng thời, xu hướng này đang thúc đẩy sự hình thành một tầng lớp người tiêu dùng mới có thu nhập cao hơn. Hiện mức thu nhập bình quân trên đầu người tại Tân Uyên đang cao gấp 1,56 lần so với trung bình cả nước.

Sự phát triển công nghiệp của Bình Dương nói chung và Tân Uyên nói riêng khiến theo nhu cầu tìm thuê nhà ở tại đây khá đa dạng. Trong khi thị trường căn hộ có nguy cơ bội thực nguồn cung, giá cho thuê thấp, phân khúc nhà liền thổ, nhà phố biệt lập tại Bình Dương vẫn ghi nhận lực cầu lớn, giá cho thuê cao do số lượng khan hiếm, thậm chí có nhu cầu vẫn không mua được. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, hoạt động chào thuê nhà phố liền kề, biệt thự tại Bình Dương sôi động, lượng tin đăng tháng 5/2022 tăng 44,1%, nhu cầu tìm thuê loại hình này cũng tăng 14,6% so với tháng trước.

Hiện nay các sản phẩm biệt thự/nhà phố liền kề cao cấp tại Bình Dương có giá chào thuê trung bình vào khoảng 30 -35 triệu đồng/tháng. Một số sản phẩm tọa lạc tại vị trí đẹp, có khuôn viên cây xanh, sân vườn, dịch vụ giáo dục và gần các khu vui chơi, giải trí, trường học hay các khu vực làng chuyên gia nước ngoài thậm chí có giá thuê lên đến 40 -45 triệu đồng/ tháng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tìm thuê của nhóm khách tài chính khá giả. Nhu cầu thuê nhà ở cao cấp tại Bình Dương dự báo còn gia tăng theo làn sóng phát triển kinh tế của thị trường này.

Tuy nhiên nguồn chung nhà phố liền kề, biệt thự cao cấp tại Tân Uyên thì khá hạn chế. Thị trường này hiện chủ yếu phát triển nguồn cung phục vụ nhu cầu an cư của lao động địa phương. Loại hình BĐS cao cấp dành cho giới chuyên gia, kỹ sư nước ngoài thiếu hụt nghiêm trọng dù nhu cầu thuê của nhóm đối tượng này đang liên tục tăng cao trong các năm qua. Theo tìm hiểu, nhiều chuyên gia đến Việt Nam làm việc thường có nhu cầu tìm thuê nhà ở khoảng tài chính từ 1-200 – 2.000 USD/tháng. Loại hình nhà ở được nhóm đối tượng này hướng đến phần nhiều là nhà phố liền kề, biệt thự cao cấp, từ tiêu chuẩn sinh hoạt, đến thiết kế cảnh quan, tiện ích đều phải đạt chuẩn. Tuy nhiên tại thị trường Bình Dương thiếu nghiêm trọng các dự án đáp ứng đủ tiêu chuẩn của nhóm khách hàng này.

Thị trường Bình Dương còn thiếu nhiều nguồn cung nhà ở cao cấp phục vụ đối tượng chuyên gia, kỹ sư quốc tế

Hiện tại, khu vực này chỉ có dự án khu biệt lập The Standard là số ít dự án được triển khai nhằm phục vụ giới chuyên gia. Tọa lạc trên đường Trịnh Công Sơn (thị xã Tân Uyên), khu biệt lập The Standard là bước đi đón đầu xu thế của chủ đầu tư An Gia trong bối cảnh căn hộ Bình Dương có nguy cơ "vỡ trận" do bội thực nguồn cung. Dự án đang hấp dẫn giới đầu tư bởi dòng sản phẩm nhà phố liền kề được quy hoạch khép kín, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở thực của giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao. Dự án có số lượng giới hạn, tiện ích – dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế cùng lợi thế tâm điểm kết nối các thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một; gần các cụm, khu công nghiệp hiện hữu như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP II, cụm công nghiệp Uyên Hưng, Thái Hòa, Phú Chánh và tương lai là VSIP III.

Mặt khác, nhờ lối phát triển sản phẩm mới mẻ cùng số lượng hạn chế, các sản phẩm villa, nhà phố biệt lập tại The Standard ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Dự án đã được An Gia tiến hành bàn giao cho cư dân từ tháng 3/2022.

“Trong bối cảnh thị trường Bình Dương có nguy cơ bội thực nguồn cung căn hộ, dòng sản phẩm nhà phố biệt lập mang đến một cơ hội sinh lời từ sự khác biệt. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai”, đại diện An Gia nói.