Trong khi nhà ở vừa túi tiền đã “tuyệt chủng” hoàn toàn tại TP.HCM thì Bình Dương, thị trường vệ tinh giáp ranh TP.HCM tiếp tục đón nguồn cung mới, góp phần quan trọng “giải” cơn khát nhà ở tại TP.HCM – đô thị có mật độ dân số cao nhất cả nước. Sự đồng bộ và phát triển mạnh của hạ tầng giao thông là nền tảng để nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM sẵn sàng dịch chuyển về các thị trường vệ tinh để an cư, trong bối cảnh giá bất động sản leo thang chóng mặt.

Nghịch Lý Thị Trường Nhà Ở Vừa Túi Tiền

TP.HCM – thành phố có mật độ dân số cao nhất cả nước với tỉ lệ nhập cư thuộc nhóm đầu, từ lâu đã đối mặt với thực trạng mất cân đối cung cầu trầm trọng trong phát triển nhà ở. Đó là sự áp đảo của phân khúc hạng sang, cao cấp, trung cấp và lép vế của nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội. Báo cáo thị trường mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, khoảng 80% nguồn cung căn hộ mở bán tại Hà Nội và TP.HCM có giá bán từ 50 triệu đồng/m2 trở lên. Giá bán bình quân cụm mẫu dự án ở TP.HCM tăng từ 49,2 triệu đồng/m2 lên 64,2 triệu đồng/m2, phản ánh mức tăng 30,6% so với kỳ gốc. Đến năm 2021, nhà ở vừa túi tiền chính thức biến mất tại TP.HCM. Sự suy giảm diễn ra từ năm 2018, khi đó nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM chỉ còn chiếm 20%. Đến năm 2020, con số này chỉ còn 0,5% và biến mất hoàn toàn vào năm 2021.

Bình Dương đang thu hút người tìm mua bất động sản với sự xuất hiện của các dự án nhà ở vừa túi tiền. Ảnh: Tạp chí Tài Chính

Benhill, A&T Sky Garden, Phú Đông SkyOne, Trước thực trạng nhà ở vừa túi tiền đã biến mất hoàn toàn tại TP.HCM, thời gian qua, Bình Dương là thị trường vệ tinh có nhiều dự án chung cư vừa túi tiền được tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Dòng căn hộ có tổng giá thành chỉ khoảng hơn 1 tỷ đồng- hơn 2 tỷ đồng /căn vẫn xuất hiện tại đây. Một số cái tên có thể kể đến như: TT AVIO Honas Residence . Với vị trí giáp ranh TP.HCM, cộng hưởng cùng sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông, Bình Dương trở thành lựa chọn của người dân đang sinh sống làm việc tại đô thị có nền kinh tế năng động nhất cả nước. Ngoài ra, là thủ phủ công nghiệp, lực cầu nội tại của Bình Dương cũng rất lớn.

Bên cạnh các dự án vừa túi tiền đã được chào bán trên, Bình Dương tiếp tục đón thêm một dự án nhà ở vừa túi tiền mới. Mới đây nhất, ngày 26/11, Tập đoàn Bcons phối hợp cùng Tập đoàn Tân Đông Hiệp khởi công và ra mắt dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp. Được biết, dự án Khu chung cư Tân Đông Hiệp với quy mô gần 20.000 m2 với 1 khối đế, 4 tháp cao 38 tầng bao gồm: 4 tầng là trung tâm thương mại quy mô 10.000 m2, 2650 căn hộ (trong đó 1800 căn hộ ở, 850 căn hộ cho thuê). Dự án dự kiến sẽ mở bán vào năm 2025 và sẽ bàn giao nhà vào năm 2027.

Dù chưa công bố giá bán nhưng được biết, hơn 2.600 căn hộ này sẽ tiếp nối tinh thần của các dự án chung cư mà Bcons đã xây dựng và phát triển trước đó trên địa bàn tỉnh Bình Dương như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green view, Bcons Sala… – đây đều là những dự án đáp ứng cho nhu cầu ở thực của người dân và những người có kinh tế trung bình khá với tổng giá thành một căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh chỉ trên dưới 2 tỷ đồng/căn.

Căn Hộ Chung Cư Tiếp Tục Chiếm Sóng Thị Trường Bình Dương

Căn hộ chung cư thuộc khoảng giá “nhà ở vừa túi tiền” tiếp tục chiếm sóng thị trường bất động sản Bình Dương trong những tháng cuối năm. Dữ liệu thị trường bất động sản tháng 10 của Batdongsan.com. vn ghi nhận, căn hộ chung cư là phân khúc có mức tăng trưởng mạnh cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Cụ thể, mức độ quan tâm với căn hộ chung cư trên thị trường mua bán tăng 5% so với tháng 9, lương tin đăng cũng tăng mạnh, đạt 12% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này nối tiếp tốc độ tăng trưởng của các tháng trước đó.

Căn hộ chung cư sẽ tiếp tục chiếm sóng thị trường Bình Dương trong thời gian tới. Ảnh: Tạp chí Tài Chính

Theo đó, cũng theo dữ liệu thị trườngcủa Batdongsan.com.vn cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, cả trên thị trường mua bán và cho thuê của Bình Dương, căn hộ chung cư luôn dẫn đầu về mức độ quan tâm. Cụ thể, với thị trường mua bán, căn hộ chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với tỉ lệ tăng trưởng 6% so với thời điểm đầu năm. Trên thị trường cho thuê, căn hộ chung cư bỏ xa tất cả các phân khúc khác về mức độ quan tâm, tăng trưởng 33% so với đầu năm. Đặc biệt, mức độ quan tâm chỉ tập trung ở các căn hộ có vị trí gần TP.HCM là Dĩ An và Thuận An. Đây cũng là hai khu vực có mức độ quan tâm căn hộ top đầu thị trường Bình Dương với các con số tăng trưởng so với đầu năm lần lượt là 20% và 7%.

Nhìn nhận về thực tế trên, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, căn hộ chung cư Bình Dương hút mối quan tâm của người tiêu dùng là bởi nhu cầu ở thực của thị trường này rất lớn. Bình Dương là thủ phủ công nghiệp phía Nam nên nhu cầu sinh sống lớn, tỷ lệ nhập cư và gia tăng dân số cao. Theo Tổng cục Thống kê , mật độ dân số và tỷ suất nhập cư Bình Dương là 26,4% đứng đầu cả nước. So với hàng loạt các thị trường vệ tinh khác thì Bình Dương là tỉnh gần TP.HCM với vị trí cửa ngõ giao thương. Mặt bằng giá căn hộ chung cư tại Bình Dương cũng thấp hơn so với TP.HCM, khi giá chung cư trung bình tại 3 điểm nóng là Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một chỉ dao động 28-33 triệu đồng/m2. Với lợi thế an cư, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương chủ yếu đến từ nhu cầu người dân địa phương và lân cận. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ rõ, về mặt địa lý, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương đến từ 2 nhóm khách hàng chính là Bình Dương và TP.HCM. Trong đó khách hàng từ TP.HCM chiếm 49%, khách hàng Bình Dương chiếm 33%.

Khánh Chi

