Bình Dương Xuất Hiện Dự Án Nhà Ở Xã Hội Chất Lượng Thương Mại Với Mức Giá Chỉ Từ 900 Triệu Đồng

Bất ngờ với NOXH chất lượng thương mại có hồ bơi xanh mát, tiện ích đẳng cấp với giá từ 900 triệu đồng

Đối với những người lao động xa quê, chọn Bình Dương để lập nghiệp thì việc sở hữu một tổ ấm nhỏ bé cho riêng mình là ước mơ “cháy bỏng” của họ. Nhưng rồi với thu nhập ít ỏi, giá nhà ở liên tục tăng cao khiến việc “chạm đến giấc mơ an cư” lại ngày càng dần xa tầm với.

Tuần qua, đông đảo khách hàng tham dự sự kiện “New Lavida: Chạm giấc mơ an cư” và sở hữu căn hộ chỉ từ 900 triệu đồng

Là một trong những khách hàng có mặt rất sớm tại sự kiện giới thiệu dự án căn hộ New Lavida được tổ chức ngày 15.10 vừa qua, anh Xuân Vinh (công nhân tại KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương) không giấu được niềm vui sướng khi gia đình anh đã đăng ký mua thành công căn hộ tại dự án chung cư NOXH chất lượng thương mại New Lavida. Nói trong niềm hạnh phúc và xúc động, anh Vinh cho biết có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng đến một ngày vợ chồng anh đã có được căn nhà của riêng mình giữa trung tâm TP. Dĩ An đầy sôi động.“Gần 10 năm làm lụm vất vả và tích luỹ nhưng mãi vẫn chưa thể mua được một căn nhà để ổn định cuộc sống, nếu không có dự án New Lavida chắc ước mơ an cư tại đây của gia đình mình cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Thật sự rất vui và may mắn vì an cư thì mới có thể lạc nghiệp được” – anh Vinh phấn khởi nói.

Khu phức hợp Nhà Ở Xã Hội – Thương Mại – Công Viên Trường Học New Lavida tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.Dĩ An, liền kề TTTM VinCom. Dự án căn hộ New Lavida được phát triển bởi Tập đoàn Lê Phong có quy mô hơn 12.000 m2, được xây dựng với 30 tầng cùng gần 1.000 căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ đáp ứng tốt nhất nhu nhà ở của người lao động tại “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương.

“Đây là dự án NOXH cao 30 tầng đầu tiên tại khu vực phía Nam nói chung và Bình Dương nói riêng, được xây dựng như nhà ở thương mại với chất lượng tốt nhất, tiện ích cao cấp phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí và mua sắm cho cư dân sinh sống tại đây.” – đại diện tập đoàn Lê Phong nhấn mạnh.

New Lavida được đầu tư chuỗi 16++ tiện ích mang đến cuộc sống tiện nghi cho cư dân: hồ bơi, công viên cây xanh, đường dạo bộ, sân thể thao, gym, coffee, spa…

Khu phức hợp Nhà Ở Xã Hội – Thương Mại – Công Viên Trường Học New Lavida mang đến một cuộc sống tiện nghi dành cho cư dân với hệ sinh thái tiện ích ngay ngưỡng cửa với hồ bơi xanh mát, gia đình bạn sẽ có những phút giây thư giãn, sống vui, sống khoẻ và nguồn không khí trong lành, ngập tràn năng lượng ở khu công viên cây xanh rộng thoáng, con trẻ được thoả sức vui chơi trong khu công viên thiếu nhi và thụ hưởng giáo dục một cách tốt nhất với trường mầm non đạt chuẩn, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với quy mô hơn 2.000m2 cùng 5 tầng lầu… giúp con trẻ phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí lực.

Giới chuyên gia phân tích, nhiều năm qua cái nhìn về hình ảnh NOXH bị ảnh hưởng, rằng đó là nhà ở thấp cấp, xập xệ, thiếu tiện nghi. Vì vậy, sự xuất hiện của dự án New Lavida được xây dựng không khác gì nhà ở thương mại với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp khép kín sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp, đưa chất lượng cuộc sống của người lao động lên “một tầm cao” mới tốt đẹp hơn.

New Lavida cùng chính sách hỗ trợ tối đa là “cánh tay nối dài” giúp khách hàng nhanh chóng có nhà.

Để hiện thực hoá giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động có thu nhập thấp, bên cạnh việc kiến tạo nên không gian sống chất lượng cao, dự án New Lavida còn mang đến chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực nhất nhằm giải tải áp lực tài chính, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu căn hộ cho mình.

Theo đó, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị căn hộ với lãi suất cố định 4,8%/năm trong vòng 25 năm. Cùng với đó người mua nhà được thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt cho đến khi nhận nhà (dự kiến quý 1/2024) giúp cân đối dòng tiền tốt nhất. Đơn cử với căn hộ 900 triệu đồng, khách hàng chỉ cần trả trước 10% giá trị căn hộ, số tiền còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất tối ưu với khoản trả cả gốc lẫn lãi khoảng 5 triệu/ tháng.

“Số tiền này không chênh lệch quá nhiều so với tiền thuê trọ hàng tháng nhưng gia đình mình sẽ có được nhà riêng, cuộc sống ổn định với môi trường sống tốt hơn rất nhiều.” – chị Minh Tâm (Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ.

New Lavida “khoác diện mạo mới” cho khái niệm NOXH với chuỗi tiện ích đầy đủ, môi trường sống văn minh.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm và danh tiếng của mình tập đoàn Lê Phong tiếp tục khẳng định giá trị và định vị New Lavida trở thành dự án NOXH chất lượng cao khi “bắt tay” với hàng loạt đối tác tên tuổi hàng đầu trên thị trường để bảo chứng cho chất lượng của New Lavida.

New Lavida – một dự án NOXH kết hợp thương mại nên mang chất lượng, tiện ích của nhà thương mại, New Lavida được quản lý và vận hành chuyên nghiệp từ Anabuki – thương hiệu uy tín hàng đầu Nhật Bản sẽ mang đến cho cư dân tương lai cơ hội trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại không gian sống dành cho người lao động có thu nhập thấp. Đảm bảo cho chất lượng và tiến độ thi công là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng – CBM, tư vấn giám sát là Công ty Quản lý DSPcons Việt Nam. Dự án được kinh doanh tiếp thị bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi (DKRS) – Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 7 năm liên tiếp.

