Bình Tân - "Miền Đất Hứa" Của Bất Động Sản Giá Trị Thật

Nếu bất động sản khu Đông chuyển động “nóng sốt” theo từng nhịp hạ tầng, thì Quận Bình Tân của khu Tây Sài Gòn lại thu hút giới đầu tư bởi bức tranh tịnh tiến bền vững. Các đô thị cửa ngõ hiện hữu, hạ tầng hoàn chỉnh cùng tốc độ gia tăng dân số nhanh,… đẩy nhu cầu nhà ở tăng cao và chưa bao giờ thuyên giảm.

Kích Hoạt Hạ Tầng, Chỉnh Trang Đô Thị

Sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, Bình Tân là “tâm điểm” kết nối thông suốt từ trung tâm thành phố đến vùng kinh tế Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm qua, nơi đây đã có cuộc “thoát xác” ngoạn mục với sự phát triển của các công trình giao thông trọng điểm và hàng loạt chính sách quy hoạch đô thị chỉn chu của TP.HCM.

Theo đó, nhiều tuyến đường lớn đã được thiết lập và nâng cấp tạo nên một hành lang di chuyển thông thoáng cho Bình Tân, bao gồm: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Cao tốc TP.HCM – Trung Lương,…

Ngoài ra, đây cũng là khu vực trọng điểm đón nhận hàng nghìn tỷ đồng để phát triển hạ tầng trong tương lai như: xây dựng tuyến đường Vành Đai Trong, mở rộng đường Tỉnh Lộ 10, nâng cấp – mở rộng tuyến đường An Dương Vương – Phan Anh – Bình Long – Hương Lộ 3,…

Dòng chảy hạ tầng như “thỏi nam châm” hút dân, gia tăng sinh khí cho bất động sản Bình Tân

Sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đã kéo theo đà tăng trưởng của bất động sản khu vực. Lợi thế trở nên rõ nét khi nhiều công trình huyết mạch của TP.HCM được bố trí đi ngang qua Bình Tân, giúp san sẻ lưu lượng giao thông nội đô và thúc đẩy quá trình thông thương, liên kết vùng như: khép kín Vành Đai 2, khởi động tuyến metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên), metro số 6 (Bà Quẹo – Vòng xoay Phú Lâm),…

Hạ tầng đô thị đi trước đã mở đường cho bức tranh công nghiệp – dịch vụ tại Bình Tân khởi sắc mạnh mẽ. Nơi đây hiện đang quy tụ hàng loạt KCN quy mô lớn như KCN Tân Tạo, KCN Vĩnh Lộc, KCN Phong Phú,… và sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại như Aeon Mall Bình Tân, bến xe Miền Tây, hệ thống bệnh viện quốc tế City, Triều An, Minh Anh,…

Thêm Xung Lực Cho Bất Động Sản Bình Tân

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ nhập cư cao nhất TP.HCM và là quận đông dân nhất Việt Nam, Bình Tân sở hữu nét văn hóa đặc trưng riêng với các hoạt động mua bán náo nhiệt, trung tâm giao thương sôi động.

Đông đảo thương lái và lao động chuyên môn cao đã đổ về đây tìm kiếm nơi an cư và lập nghiệp. Thị trường bất động sản theo đó cũng có những chuyển biến về cung – cầu và giá bán để theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Tuy nhiên, trái ngược với sự phát triển “nóng sốt” của khu vực khác, bất động sản Bình Tân gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư bởi khả năng tịnh tiến bền vững, mô hình sản phẩm đa dạng, biên độ tăng giá ổn định và đáp ứng nhu cầu thực của thị trường.

Dòng tiền nhà đầu tư có xu hướng lưu thông tới phân khúc có tính “phòng thủ” cao

Theo khảo sát, trong những năm qua, nguồn cung mới tại Bình Tân xuất hiện không ồ ạt, tập trung vào những dự án căn hộ và nhà phố đáp ứng nhu cầu ở thực với tỷ lệ tiêu thụ duy trì mức cao từ 80 – 90%.

Đơn cử, các dự án căn hộ đến từ chủ đầu tư uy tín như Akari City, Stella En Tropic Bình Tân, 9X Golden Stella, Milky Way Bình Tân,… và sắp tới có thêm The Privia, Fifa City. Trong khi đó, phân khúc nhà phố ghi nhận nguồn cung khiêm tốn hơn, đến từ các dự án đã bàn giao như Central House, Levata Bùi Tư Đoàn,… với tỷ lệ giao dịch đạt trên 90%. Riêng mô hình nhà phố thương mại hoàn toàn vắng bóng trên thị trường dù nhu cầu vừa ở, vừa kinh doanh của người dân rất cao.

Nhìn nhận về tỷ lệ hấp thụ, theo chuyên gia cấp cao Savills, tỷ suất lợi nhuận bất động sản liền thổ thường có mức độ tăng khá cao từ 20 – 25%/năm. Thậm chí giá thị trường thứ cấp có thể tăng 40 – 50%/năm và đà tăng này sẽ còn tiếp tục bất chấp những diễn biến trầm lắng của thị trường.

Bên cạnh biên độ tăng giá, nhiều nhà đầu tư, người mua ở thực còn tiến về Bình Tân săn tìm nhà phố thương mại bởi mức giá “mềm” và lộ trình quy hoạch hạ tầng rõ ràng của khu Tây. Theo đó, nếu nhà phố khu Đông “chào sân” thị trường với giá từ 25 – 30 tỷ/căn, thì nhà phố khu Tây ra mắt với giá chỉ từ 16 – 17 tỷ/căn.

Mới đây, thị trường Bình Tân đón nhận thêm nguồn cung nhà phố thương mại đến từ dự án the Sholi, được Tư vấn & Phát triển bởi DKRA Consulting (Thương hiệu mảng dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn phát triển của DKRA Group). Đây là dự án nhà phố cao cấp hiếm hoi tại khu Tây phát triển theo mô hình thương mại (shopping) kết hợp cùng an cư (living), mang đến không gian hài hòa giữa nhu cầu sống và khai thác tiềm năng thương mại nơi “cửa ngõ” thành phố.

Nhà phố thương mại the Sholi vừa ở vừa kinh doanh và là kênh tích sản mang đến giá trị thật

Dự án sở hữu vị trí đắc địa ôm trọn hai mặt tiền đường An Dương Vương và Phan Đình Thông, liền kề bến xe miền Tây và kế cận TTTM Aeon Mall. Giới đầu tư nhận định, sự xuất hiện của the Sholi sẽ là “mảnh ghép chiến lược” cộng hưởng cùng các khu đô thị hiện hữu như KDC Tên Lửa Residence, KDC Tây Lân 2, KDC An Lạc,… thúc đẩy Bình Tân khai thác tối đa tiềm năng thương mại và dịch vụ xứng tầm.

Hiện dự án đã có sổ riêng từng căn và đang được DKRA Realty – Thương hiệu mảng dịch vụ Tiếp thị & Phân phối của DKRA Group giới thiệu độc quyền ra thị trường với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Giờ đây, khách hàng có thể sở hữu nhà phố thương mại the Sholi ngay trung tâm Bình Tân với giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng, ưu đãi thanh toán trong 18 tháng.

Hoàng Phúc