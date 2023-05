Tham dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó có lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện Xuyên Mộc, đại diện các cơ quan báo đài cùng hơn 100 phụ huynh, học sinh và 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận nhà Đại đoàn kết do Blue Sea Group trao tặng trong đợt này.



Với tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa tình yêu thương và tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng, Blue Sea Group luôn mong muốn mang đến sự an cư, ấm no và nụ cười hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Đây cũng là một trong những nét văn hóa doanh nghiệp mà Blue Sea Group đã xây dựng thành công ngay từ những ngày đầu thành lập.

Tổng giá trị của chương trình lần này là 800 triệu đồng, trong đó mỗi căn nhà Đại đoàn kết được Blue Sea Group hỗ trợ 60 triệu đồng, mỗi suất học bổng 2 triệu đồng. Dự kiến trong tháng 01/2020, Công ty tiếp tục hỗ trợ 200 suất quà Tết trị giá 200 triệu đồng giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Xuyên Mộc đón một cái Tết sum vầy, ấm áp cùng gia đình.



Blue Sea Group là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư, phát triển và kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng, dân dụng, công nghiệp – logistics; đầu tư, kinh doanh nhà hàng, spa cao cấp; thiết kế, thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; quản lý, vận hàng khách sạn, resort… Tại khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, Công ty đang triển khai đầu tư, phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Edenia Resort. Đây là dự án được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, quy mô trên 40ha, được chia làm 2 phân khu chính: Khu dịch vụ bên rừng với điểm nhấn là tổ hợp vườn ươm rộng lớn, tập hợp hàng trăm loại kỳ hoa dị thảo trên thế giới và khu dịch vụ bên biển được quy hoạch thành các khu biệt thự hướng biển, khối khách sạn, cùng nhiều tiện ích sang trọng, hiện đại. Khối khách sạn chính và toàn bộ khu biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu độc đáo, mang đậm hơi thở của biển. Tất cả các phòng của khách sạn và biệt thự đều được thiết kế mở, hướng biển để đón tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.



Đặc biệt, Edenia Resort còn mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới với hệ thống spa, chăm sóc sức khỏe giúp phục hồi hiệu quả tinh thần và thể chất, đánh thức 5 giác quan, mang lại cảm giác thư giãn trọn vẹn trong không gian riêng tư. Hệ thống nhà hàng tại Edenia Resort là điểm hẹn ẩm thực không thể bỏ qua của các thực khách sành ăn và là nơi giao hòa giữa phong vị châu Âu tinh tế, sang trọng cùng mỹ vị châu Á đậm đà hương vị của vùng nhiệt đới, thoả mãn mọi "gu" ẩm thực của du khách.

