Bộ ảnh Giáng Sinh rực rỡ của Á hậu Trương Thị May tại căn hộ Vogue Condosuites

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên Vịnh Non Nước (Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) của Tập đoàn Danh Khôi được dự đoán sẽ trở thành điểm đến yêu thích của thế hệ Millennials khi tiên phong trong mô hình Vogue Integrated Resort với dòng sản phẩm Vogue Condosuites. Đây là loại hình căn hộ du lịch tập trung vào tính thời trang, sự sành điệu kết hợp với tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn. Dòng sản phẩm này được xem như “thế hệ căn hộ du lịch flagship” cá nhân hóa trải nghiệm, từ việc nghiên cứu sở thích của du khách cho đến những ấn tượng từng có của du khách tại các resort chủ đề trên thế giới. Tổ hợp nghỉ dưỡng có hệ tiện ích tích hợp, hướng đến trải nghiệm nghệ thuật được đầu tư bài bản như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art, Trung tâm hội nghị Ballroom Rome… Bên cạnh đó là hàng loạt các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thời thượng như Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, Dòng sông lười Seine, Hồ bơi Maldives, Ốc đảo Morocco, Hồ bơi tràn bờ view biển, hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen…