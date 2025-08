Trước thực trạng giá bất động sản liên tục tăng cao trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đang có những giải pháp cụ thể nhằm “hạ nhiệt” giá bất động sản, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Vì Sao Giá Bất Động Sản Liên Tục Tăng Cao?

Trao đổi với phóng viên trong một diễn đàn gần đây, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản ( Bộ Xây dựng ) đã chỉ ra các nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao. Theo đó, ông Hải cho biết có 3 nguyên nhân chính khiến giá bất động sản liên tục leo thang thời gian qua.

Giá bất động sản liên tục tăng cao trong những năm gần đây. Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Thứ nhất, giá bán bất động sản tăng cao do biến động của các yếu tố cấu thành nên giá bất động sản. Cụ thể, đó là chi phí liên quan đến đất đai, đặc biệt khi áp dụng phương pháp tính và bảng giá đất mới. Ngoài ra, ở một số địa phương, một số khu vực đã diễn ra hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm rồi bỏ cọc. Trong các cuộc đấu giá này, có hiện tượng nhiều nhà đầu tư thành lập hội, nhóm tham gia đấu giá; trả giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, rồi “bỏ cọc” sau khi trúng đấu giá đất nhằm mục đích thiết lập mặt bằng giá ảo tại khu vực để kiếm lời. Điều này cũng cho thấy việc quản lý, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực, địa phương chưa tốt.

Thứ hai, giá bất động sản tăng do giới đầu cơ và các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản “cấu kết” tạo hiện tượng “tạo giá ảo”, “thổi giá”. Nhóm này lợi dụng sự thiếu hiểu biết, đầu tư theo tâm lý đám đông của người dân để trục lợi. Đây là các cá nhân hoạt động môi giới tự do, không có chứng chỉ môi giới bất động sản, yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp, yếu kém về đạo đức kinh doanh dẫn đến tình trạng làm ăn chụp giật, thông đồng làm giá, thổi giá cao so với giá trị thực tế, thao túng thị trường, gây thiệt hại cho khách hàng và làm giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Thứ ba, một thách thức mà thị trường đối mặt nhiều năm nay là thiếu nguồn cung bất động sản, đặc biệt là bất động sản nhà ở để đáp ứng nhu cầu đại bộ phận người dân, đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình tại các khu vực đô thị, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Việc thiếu hụt nguồn cung là do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc trong thủ tục pháp lý, đặc biệt là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, giao đất. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn vay tín dụng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Nhiều dự án đã, đang triển khai xây dựng thời gian qua phải tạm dừng, giãn tiến độ, chậm tiến độ triển khai xây dựng.

Những nguyên nhân trên đã đẩy mặt bằng giá bất động sản tăng cao khiến đại bộ phận dân chúng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở. Điều này về lâu dài sẽ gây các hệ lụy bất ổn đối với thị trường và an sinh xã hội.

Các Giải Pháp Của Bộ Xây Dựng Nhằm Giảm Giá Bất Động Sản

Ông Hải cho biết, trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng đã và đang có những giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm đưa giá bất động sản trở về đúng giá trị thực. Trước hết, đó là các giải pháp thúc đẩy nguồn cung của thị trường, trong đó có nguồn cung nhà ở xã hội . Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục chủ trì và phối hợp các Bộ, ngành để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cũn như doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh việc cải tạo xây dựng nhà chung cư nhằm tăng cung cho thị trường.

Bộ Xây dựng đang có nhiều động thái nhằm "hạ nhiệt" giá bất động sản. Ảnh: Thanh Niên

Nhằm kiểm soát thực trạng tăng giá bất hợp lý, Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan để xem xét thí điểm mô hình 63 “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý”. Sự ra đời của trung tâm nhằm minh bạch các thông tin, hạn chế tình trạng sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản có thể cấu kết gây nhiễu loạn thị trường.

Bên cạnh đó, với các khu vực có hiện tượng tăng giá bất thường, bất hợp lý, Bộ Xây dựng cũng tăng cường quản lý, phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản trên địa bàn.

Nguyễn Nam

