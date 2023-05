Bốn vòng bảo vệ tại khu đô thị Zeitgeist của chủ đầu tư Hàn Quốc

Được thành lập từ năm 1969, GS E&C là một trong những nhà đầu tư đa lĩnh vực lớn nhất tại Hàn Quốc, hiện diện tại 27 quốc gia với 176 dự án và 25 thương hiệu con trên khắp thế giới. GS E&C giữ vững vị thế với 10 năm liên tiếp vào top những công ty có chỉ số phát triển bền vững cao nhất châu Á – Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, VGSI – công ty con của Tập đoàn GS E&C đã triển khai dự án Xi River View tại quận 2, TP. HCM.

Website:

Trụ sở: 10 Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2, TP.HCM

Dự án: Xã Nhơn Đức, Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

