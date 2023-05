Giá nhà liền thổ tăng mạnh

Nửa thập kỷ giá chỉ tăng không giảm

Quan điểm “người tăng đất không tăng” đang khiến nhà liền thổ TP.HCM và các khu vực giáp ranh luôn là ưu tiên mua của giới đầu tư. Cung ít, cầu nhiều khiến giá bán phân khúc này liên tục tăng trong 5 năm gần đây ở cả giao dịch từ chủ đầu tư và hoạt động sang nhượng thứ cấp. Tính từ 2016 đến nay, giá nhà liền thổ tăng trung bình từ 1,5-2 lần. Riêng những dự án vị trí đẹp, thuộc khu vực phát triển hạ tầng trọng tâm, mức tăng có thể gấp 3-4 lần.

Ông Phan Anh Khoa, một nhà đầu tư chuyên về nhà phố chia sẻ, chưa khi nào thấy giá nhà phố có mức tăng mạnh như hiện tại. Ngay cả các vùng ngoài trung tâm như quận 9, Thủ Đức hay Bình Tân, nhà trong hẻm nhỏ cũng có giá không dưới 50 triệu/m2, diện tích càng nhỏ, giá càng cao. Tầm tài chính dưới 4 tỷ đồng khó tìm nhà phố ở Sài Gòn. “Hồi tháng 11/2020, có người bạn bán căn nhà phố diện tích 54m2 ở phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức với giá 5,2 tỷ đồng giờ được định giá hơn 6 tỷ nhưng chủ mới chưa chịu bán. Tính ra khu này giờ giá nhà hẻm đã gần 90-100 triệu/m2 và rao bán là có người mua”, ông Khoa cho hay.

Nhà liền thổ tại TP.HCM và các khu vực lân cận luôn là phân khúc dẫn đầu về tốc độ tăng giá bán trên thị trường.

Bên cạnh các khu dân cư nội thị, nhà phố thuộc dự án được quy hoạch bài bản giá cũng tăng đến chóng mặt. Tại khu Đông, từ sau khi TP. Thủ Đức chính thức thành lập, giá nhà phố ở đây liên tục nhảy múa. Ví như tại một dự án khu dân cư trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9), khoảng 3-4 năm trước nhà phố tại đây có giá 45-60 triệu/m2, hiện tăng lên gần 100 triệu/m2. Kế bên, một dự án trên đường Tăng Nhơn Phú do Thủ Đức House làm chủ đầu tư, cách đây 3 năm có giá 60 triệu/m2, nay đã vượt mức 110 triệu/m2. Nhà phố tại KĐT Vạn Phúc (Thủ Đức), hai năm trước còn có giá 15-16 tỷ đồng, nay sang nhượng thứ cấp lên đến 24-25 tỷ đồng. Dự án Precia Riverside của Rioland triển khai trên khu vực phường An Phú, quận 2 có giá chào bán trung bình từ 20-22 tỷ đồng/căn nhưng vẫn được săn đón. Điểm chung của các dự án nhà phố là dù giá bán tăng cao nhưng rất ít chủ nhà chịu rao bán lại, thị trường khan hiếm nguồn hàng giao dịch.

Không chỉ TP. Thủ Đức, cơn sốt giá nhà phố còn lan rộng sang Bình Dương, nhất là tại Dĩ An và Thuận An. Đơn cử, nhà phố dự án Him Lam Phú Đông tại Dĩ An, năm 2016 có giá 25 triệu/m2 hiện đã tăng lên gần 100 triệu/m2 (gần gấp 5 lần giá gốc). Nhà phố khu trung tâm hành chính Dĩ An, 5 năm trước giá dao động từ 18-20 triệu/m2, hiện đã tăng lên 70-80 triệu/m2. Sức hấp dẫn từ lợi nhuận mang lại khiến nhà phố tại khu vực này trở thành “hàng nóng” được dân đầu tư tranh giành. Mới đây, dự án nhà phố liền kề Cité D’amour tại Dĩ An ngay sau khi công bố giá bán chỉ từ 4,5-5 tỷ đồng/căn đã lập tức gây sốt. Dự án chỉ có 77 căn nhà phố xây sẵn, nhưng có đến hàng trăm người đăng ký mua. Theo chia sẻ của đơn vị phát triển dự án, khả năng sẽ phải tổ chức bốc thăm để tạo sự công bằng cho khách hàng.

Vì sao nhà liền thổ luôn đắt hàng?

Theo ông Dương Minh Tiến, TGĐ Công ty BĐS Asia New Time, xu hướng tăng giá BĐS thời gian qua có thực có ảo, nhưng riêng với thị trường nhà phố Thủ Đức và các khu vực giáp ranh, sự tăng giá là thực. Hiện nay, quỹ đất ở TP. Thủ Đức không còn nên không có sản phẩm mới, trong khi nhu cầu gia tăng đột biến, nên giá nhà tăng là tất yếu.

Nguồn cung khan hiếm, nhu cầu sở hữu cao và khả năng gia tăng giá trị lớn là yếu tố khiến loại hình nhà liền kề luôn được nhà đầu tư ưa chuộng.

Riêng với thị trường Dĩ An, Thuận An, ông Tiến cho rằng, TP. Thủ Đức và khu vực Dĩ An, Thuận An được xem là lõi của tốc độ đô thị hóa. Cùng với hàng loạt khu công nghệ cao, khu công nghiệp thu hút lao động và các chuyên gia, nhu cầu nhà ở luôn tăng qua các năm. Nhu cầu không ngừng tăng, trong khi nhà liền thổ khan cung nên giá khó giảm. Đặc biệt Dĩ An lại là sân sau đúng nghĩa của TP. Thủ Đức trong xu thế giãn dân, đô thị này lại có tốc độ phát triển nhanh, kết nối hạ tầng hoàn chỉnh nhất. Hiện nay ở khu vực Dĩ An không thiếu tiện ích dịch vụ gì, từ siêu thị, hệ thống bán lẻ… Ngoài ra, cả TP. Thủ Đức và Bình Dương đều chuẩn bị mở rộng QL13, trước đó là đường Phạm Văn Đồng giúp Thủ Đức và Dĩ An kết nối liên hoàn. Việc BĐS Dĩ An nóng lên theo từng năm là dễ hiểu

Ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam nhìn nhận, nếu xét yếu tố đầu tư sinh lời, nhà phố rõ ràng là lựa chọn thu hút người mua hơn so với căn hộ. Khác với căn hộ chỉ sử dụng cho mục đích cư trú, nhà phố còn có thể sử dụng kinh doanh, có tính đa dụng hơn từ đó, giá trị sinh lợi của nhà phố dưới góc nhìn về tài chính cũng cao hơn. Giá trị nhà phố có khi tăng đến vài lần chỉ trong vài năm tùy vào độ phát triển của cơ sở hạ tầng và khu đô thị xung quanh.

“Nhà phố vốn có tính tích lũy và an toàn cao nên được ưa chuộng hơn so với những sản phẩm khác. Các sản phẩm đất nền, đất rẫy tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng rủi ro cũng cao do không xuất phát từ nhu cầu thực. Với các nhà đầu tư "ăn chắc, mặc bền" thì nhà phố là kênh an toàn gần như tuyệt đối và giá trị chỉ có tăng theo thời gian. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa tại TP.HCM và các khu vực lân cận cao kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng nhanh nhưng nguồn cung tại đây đang dần khan hiếm càng khiến giá nhà luôn cao "ngất ngưởng”, TGĐ Colliers Việt Nam chia sẻ.

