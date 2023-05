Những năm gần đây nhiều tuyến đường giao thông được triển khai xây dựng kết nối Đồng Nai với các tỉnh thành lân cận như: Cao Tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành- Cao Tốc Long Thành – Dầu Giây, Cầu Cát Lái kết nối Đồng Nai với TP.HCM và nhiều công trình giao thông huyết mạch khác.

Điều này đã tạo nên những mắt xích quan trọng cho sự thuận lợi phát triển đồng bộ cho khu vực Đồng Nai. Và thị trường bất động sản Trảng Bom – Đồng Nai cũng sẽ nóng lên cùng sự phát triển của khu vực. Trong đó, Star New City xuất hiện như một “ngôi sao” bừng sáng giữa lòng đô thị sân bay, lan tỏa sức hút đến nhiều khách hàng quan tâm, mong muốn sở hữu Star New City để an cư và đầu tư sinh lời.



Ông Bùi Vĩnh Tuấn – Tổng Giám Đốc Boss Land Group đơn vị phân phối độc quyền giới thiệu về Star New City

Khu dân cư Star New City có tên pháp lý là: Khu dân cư An Viễn. Star New City có quy mô hơn 3,4 ha, hội tụ đủ các lợi thế để hình thành khu đô thị hiện đại, khi nằm ngay mặt tiền đường Phùng Hưng, An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai nơi dân cư sầm uất, hạ tầng, dịch vụ hiện hữu và phát triển.



Phối cảnh tổng quan Khu dân cư Star New City – Phùng Hưng, An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai

Đặc biệt hơn, Star New City nằm ngay trên trục đường kết nối trực tiếp đến Sân bay Quốc tế Long Thành và vòng xoay 60m Đại lộ Bắc Sơn – Long Thành, liền kề các cụm công nghiệp như: KCN Tam Phước, KCN Long Đức, KCN Bình Sơn, KCN Long Thành, KCN Biên Hòa, AMATA…



Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ BĐS Đất Việt và Đơn vị Phân phối độc quyền khu dân cư Boss Land Group

Bên cạnh đó, đến với Star New City, khách hàng sẽ hoàn toàn an tâm tuyệt đối khi có pháp lý hoàn chỉnh và được các đối tác ngân hàng hỗ trợ gói tài chính cho khách hàng.

Tự hào là Top 50 Thương Hiệu Vàng Đất Việt 2020, luôn dẫn đầu trong ngành bất động sản, Boss Land Group đang kiến tạo nên một hệ sinh thái toàn diện nhằm gia tăng giá trị và chất lượng trên từng sản phẩm.

Với khu dân cư Star New City lần này, Boss Land Group hy vọng mang lại sự tin tưởng, hài lòng và nhiều lợi ích thiết thực cho Quý khách hàng và Đối tác khi đầu tư vào khu dân cư theo phương châm của Boss Land Group “Đầu tư đúng, giá trị tăng”.

Tháng 11/2020, khu dân cư Star New City sẽ chính thức được giới thiệu, với vai trò là nhà phân phối độc quyền, Boss Land Group sẽ dự kiến mức giá hấp dẫn chỉ từ 16 triệu đồng/m2 đất nền.