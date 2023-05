Bùng nổ nhu cầu giao dịch BĐS tại nhiều tỉnh phía Nam

Nhu cầu mua BĐS tại nhiều tỉnh phía Nam tăng 50-90%

Ngay sau khi nới lỏng giãn cách và tái mở cửa nền kinh tế, nhu cầu tìm mua BĐS trên cả nước có xu hướng phục hồi mạnh. Tại nhiều tỉnh thành phía Nam lượng khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nhà đất bật tăng mạnh mẽ sau một thời gian dài đình trệ giao dịch.

Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 10/2021 vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, nhu cầu tìm mua nhà đất toàn quốc trong tháng vừa qua tăng hơn 55% so với tháng 9 và 8% so với cùng thời điểm 2020. Riêng thời điểm cuối tháng 10, mức độ quan tâm nhà đất tăng hơn 67%, ngay sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách và tiến hành giao thương trở lại với nhiều tỉnh thành phía Nam. Tình hình dịch bệnh tại nhiều khu vực được kiểm soát ổn định, làn sóng tìm mua nhà đất đã bật tăng trở lại với mức tăng đạt 89% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ. Nhu cầu tim kiếm BĐS tại TP.HCM phục hồi đến 90%, gần quay trở lại như thời điểm tháng 5/2021 trước khi dịch bệnh bùng phát.

Lượt quan tâm tìm kiếm nhà đất tại các tỉnh thành phía Nam tăng mạnh sau giãn cách xã hội hậu Covid 19. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Riêng tại các địa phương phía Nam, những điểm nóng về tình hình dịch bệnh thời gian qua như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai và một số tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng đều đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhu cầu tìm mua nhà đất với mức tăng từ 30-90%. Đà Nẵng là thị trường ghi nhận nhu cầu mua nhà tăng cao nhất tháng vừa qua khi mức độ quan tâm tìm kiếm các sản phẩm đất nền, căn hộ tại đây tăng hơn 94% so với tháng trước.

Dẫn đầu thị trường các tỉnh phía Nam là Bà Rịa – Vũng Tàu với nhu cầu tìm mua nhà tăng gần 74%. Là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trong không kém TP.HCM dưới tác dụng của dịch, Bình Dương đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ khi làn sóng Covid-19 lần 4 được kiểm soát hiệu quả, lượng quan tâm tìm mua nhà đất tại tỉnh này tăng gần 69% trong tháng 10 vừa qua. Nhu cầu mua tại Bình Dương phần lớn vẫn rơi vào loại hình nhà phố và căn hộ tầm trung. Trong khi tại Đồng Nai, sức mua BĐS cũng tăng hơn 65% và tập trung vào dòng sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự tại các khu đô thị và dự án lớn ở Biên Hòa, Long Thành. Long An cũng là thị trường có mức tăng tốt so với 4 tỉnh vệ tinh của TP.HCM trong tháng vừa qua. Nhu cầu tìm mua nhà đất tại Long An tăng 64% so với tháng trước.

Nguồn cung mới rầm rộ đổ về thị trường

Không chỉ có nhu cầu mua BĐS gia tăng, lượng tin rao bán nhà đất trong tháng 10 vừa qua cũng cải thiện mạnh. Tổng lượng tin đăng rao bán BĐS tháng 10 tăng 135%, trong đó nguồn tin rao bán đất nền tăng 113%, chung cư tăng 139% còn nhà riêng, nhà phố tăng 184%. TP.HCM có lượng tin rao bán nhà đất tăng mạnh với mức tăng 358% so với tháng 9 trước đó. Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có mức lượng tin rao bán tăng 148 và 186% so với tháng 9.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, BĐS tại khu vực ven trung tâm TP.HCM và tỉnh lân cận đang là lực đẩy về nguồn cung tương lai cho thị trường BĐS nói chung. Nhất là sau thời điểm TP.HCM và các tỉnh phía Nam nới giãn cách xã hội, hoạt động dự án cũng rục rịch trở lại.

Hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn chuẩn bị tung ra thị trường đang tạo sức nóng giúp giao dịch BĐS sôi động trong quý cuối năm.

Ở khu vực phía Nam, mới đây Nam Long Group mở bán ra thị trường 2 toà tháp thuộc dòng căn hộ biệt lập condominium (condo) Flora Mizuki MP9 – MP10 nằm trên đại lộ trung tâm thương mại nội khu với 166 căn hộ biệt lập tại dự án KĐT Mizuki Park 26 ha (Bình Chánh, TP.HCM) với mức giá dự kiến từ 2,5 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Hưng Thịnh Land cũng chào bán ra thị trường dự án căn hộ Moonlight Centrepoint tại địa bàn quận Bình Tân, dự án có tổng diện tích 1,94ha, gồm 4 block cao tầng với quy mô 1.239 căn hộ, 36 căn Shop thương mại, giá bán vào khoảng 50-55 triệu đồng/m2. Cũng ở khu vực phía Tây, An Gia tiếp tục ra mắt hơn 400 căn hộ thuộc tòa tháp hames – tòa tháp cuối cùng của dự án Westgate, Bình Chánh. Khu phức hợp Westgate có quy mô 3,1ha, gồm 4 tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ. Mức giá chào bán căn hộ tại dự án rơi vào mức 40 triệu đồng/m2.

Với các thị trường vệ tinh lân cận, Đồng Nai, Bình Dương cũng liên tục chào đón hàng loạt dự án mới được triển khai ra thị trường. Tập đoàn Nam Long công bố dự án Khu đô thị tích hợp Izumi City trên đường Nam Cao và Hương Lộ 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Với tổng mức đầu tư 18.600 tỷ đồng, Izumi City có quy mô 170 ha , phát triển theo mô hình Modern Township ướ c tính cung cấp ra thị trường hàng ngàn sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự, grand villa… Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ giới thiệu ra thị trường 275 sản phẩm bao gồm nhà phố thương mại và nhà phố vườn thuộc phân khúc cao cấp compound Izumi City. Tập đoàn Novaland cũng vừa tổ chức chào bán ra thị trường sản phẩm nhà phố phân khu Sunharbor tại KĐT Aqua city và giới thiệu ra thị trường dự án Bình Châu Onsen (huyện Xuyên Mộc) quy mô 309 ha. Tập đoàn Vạn Phúc trong tháng 10 vừa qua đã chính thức mở bán 100 căn nhà phố, biệt thự của dự án Van Phuc City tại TP. Thủ Đức. Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư khu vực phía Nam khác như Trần Anh Group, Cát Tường Group, Phú Đông Group, Danh Khôi Group… cũng đều có dự án tại các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai cũng đang rục rịch tung nguồn hàng lớn ra thị trường. Dù chưa có con số thống kê giao dịch thực tế, song theo chia sẻ của đại diện các chủ đầu tư, thị trường có phản ứng khá tích cực với những dự án này.

Theo phân tích của giới chuyên môn, sự khởi động khá nhanh trở lại của hoạt động giao dịch sau thời gian giãn cách tại nhiều địa phương phía Nam cho thấy sức hấp dẫn rất lớn của thị trường BĐS khu vực này. Nhiều thị trường tiềm năng thu hút các doanh nghiệp lớn với nhiều đại dự án thời gian qua như Lâm Đồng, Bình Thuận hay một số tỉnh miền Trung đang có độ nén rất lớn và được dự báo sẽ sớm bùng nổ khi việc đi lại hoàn toàn khơi thông.

Phương Uyên