Bùng nổ phát triển BĐS cao cấp, hạng sang tại vùng ven Sài Gòn

Sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương với sự đa dạng nguồn sản phẩm khiến thị trường vệ tinh TP.HCM ngày càng có nhiều dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự với mức giá hàng chục tỷ đồng/căn. Thậm chí xuất hiện biệt thự giá cả triệu đô la mỗi căn. Điều này cho thấy, BĐS cao cấp, hạng sang đang lấn sân, rời khỏi phạm vi TP.HCM, nơi quỹ đất ngày càng cạn kiệt để hướng về các thị trường mới.

Tại Long An, thị trường BĐS đang xuất hiện loạt khu đô thị quy mô lên đến hàng trăm héc-ta. Chẳng hạn, dự án Waterpoint của Nam Long Group quy mô 355 héc-ta đang chào bán biệt thự hạng sang ven sông The Aqua giá 23 tỷ đồng/căn. Dù đây là mức giá chưa từng xuất hiện tại thị trường BĐS Long An, nhưng những căn Grand Villa thuộc KĐT này vẫn hút không ít người mua, thậm chí thanh khoản khá nhanh khi tung ra và xuất hiện giao dịch chênh trên thị trường thứ cấp. Cùng khu vực này, loạt dự án đang triển khai xây dựng như The Sol City, Dragon Pearl, Elite Life, Long Hậu, West Lakes Golf & Villas… có nhiều căn nhà phố tầm giá từ 4-6 tỷ đồng nhưng cũng dần xuất hiện nhiều căn biệt thự cao cấp với giá bán lên đến cả chục tỷ đồng và vẫn được đón nhận.

Phân khúc biệt thự hạng sang đang dần phát triển phổ biến tại các thị trường vùng ven TP.HCM.

Theo chủ đầu tư, hầu hết các sản phẩm tại KĐT Waterpoint có giá trung bình từ 6-12 tỷ đồng/căn, dòng sản phẩm hạng sang như trên triển khai với số lượng rất hạn chế, chiếm vị trí đẹp nhất và nhiều tiện ích riêng biệt dành cho giới nhà giàu. Tuy không phát triển đại trà, mang tính riêng biệt nhưng việc các villa hạng sang này xuất hiện và được đón nhận tại Long An cho thấy thị trường tỉnh dần có sự phân hóa nhu cầu ngày càng đa dạng hơn.

Tương tự, tại Đồng Nai thị trường cung ứng nguồn cung biệt thự, nhà phố lớn nhất khu vực vệ tinh TP.HCM gần đây cũng xuất hiện hàng loạt sản phẩm biệt thự, nhà phố cao cấp, hạng sang với giá hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, sự đặt chân của các ông lớn BĐS như Novaland, Nam Long Group, Aeon Group, Shire Oak International, Daewoo E&C… mang đến nhiều sản phẩm nhà ở cao cấp, hạng sang về khu vực này. Chẳng hạn, Novaland triển khai nhiều khu biệt thự hạng sang tại dự án Aqua City với giá bán trung bình từ 11-30 tỷ đồng/căn. Riêng những căn biệt thự song lập view sông có giá lên 40-50 tỷ đồng. Dòng sản phẩm biệt thự tại dự án KĐT Swan Bay cũng có giá từ 15-24 tỷ đồng/căn, nhiều căn Grand Villa gia lên đến 40-50 tỷ đồng. Nam Long đang triển khai KĐT Izumi City tại Biên Hòa và dự kiến cũng triển khai nhiều sản phẩm biệt thự hạng sang giá hàng chục tỷ đồng ở đây.

Bình Dương là thị trường có nguồn cung nhà liền thổ cao cấp khá khiêm tốn nhưng cũng đang dần xuất hiện các dự án có giá cả chục tỷ đồng/căn. Sắp tới Tập đoàn Capitalland chuẩn bị triển khai một khu đô thị quy mô tại Bình Dương với nguồn cung đa dạng và chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ, nhà phố và biệt thự cao cấp. Riêng với thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu, sự xuất hiện của các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng triệu đô đã không còn xa lạ. Gần đây thị trường này cũng nhen nhóm nhiều dự án nhà ở có giá hàng chục tỷ đồng tại TP. Vũng Tàu và cả những khu vực mới như Bình Châu, Xuyên Mộc, Long Hải.

Bất động sản vùng ven có sự thay đổi cơ sản phẩm khi yêu cầu chất lượng nhà ở tại đây đang được đẩy lên cao hơn do sự xuất hiện của nhóm đối tượng tài chính khá giả.

Có thể thấy, phân khúc nhà phố, biệt thự, Villa trong các dự án khu đô thị quy mô không còn là sân chơi của riêng TP.HCM. Xu hướng này ngày càng mạnh mẽ tại các tỉnh lân cận. Sự xuất hiện của dòng sản phẩm cao cấp đang thay đổi dần cơ cấu sản phẩm nhà ở tại các thị trường tỉnh. Bất động sản cao cấp nhen nhóm phát triển theo nhu cầu chung từ làn sóng li tâm của giới tài chính khá giả, có đòi hỏi cao hơn về môi trường sống tổng hòa yếu tố xanh và chất lượng nhà ở.

Nhìn nhận về sự phát triển của làn sóng biệt thự cao cấp, hạng sang tại vùng ven Sài Gòn, bà Ginny Nguyễn, quản lý cấp cao Savills TP.HCM cho biết, nhu cầu sở hữu biệt thự, nhà phố tại thị trường vệ tinh đang đa dạng hơn từ sau dịch Covid-19. Một bộ phận không nhỏ tầng lớp khá giả ở Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm nhà cửa với diện tích lớn, giàu không gian sống xanh, xa chốn đông người. Giá biệt thự tại TP.HCM ở mức 250-400 triệu/m2, người mua có ngân sách hạn chế sẽ tìm kiếm ở khu vực ngoài Bình Dương, Đồng Nai, Long An để tối đa hóa tài chính bỏ ra. Các sản phẩm biệt thự hạng sang có cùng chất lượng như TP.HCM nhưng triển khai tại thị trường tỉnh hiện có giá chỉ khoảng 30-50 tỷ đồng/căn nên được săn đón và tiêu thụ tốt là dễ hiểu. Một số dự án như Aqua City, The Icon (Swan Park), The Aqua (Waterpoint)… từng xuất hiện tình trạng cháy hàng 100% khi mở bán. Khách hàng của loại hình này đa phần đều mua để phục vụ nhu cầu sở hữu căn nhà thứ 2, thứ 3 hay nghỉ dưỡng cuối tuần.

Theo vị chuyên gia này, sự mở rộng sang tỉnh lân cận là xu hướng tất yếu của thị trường BĐS. Loại hình biệt thự cao cấp tại các thị trường vệ tinh thời gian tới sẽ phát triển vượt qua TP.HCM về cả nguồn cung và lượng giao dịch trong bối cảnh nguồn cung của Sài Gòn ngày càng hạn chế.

Phương Uyên