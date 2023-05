Bùng nổ sự kiện kick-off dự án Charm Resort Hồ Tràm khu vực phía Bắc

Sự kiện kick-off chính là tiền đề để tạo nên làn sóng mạnh mẽ khuấy đảo thị trường phía Bắc, giúp các “chiến binh” sales tinh nhuệ “bách chiến, bách thắng”, trở thành những thủ lĩnh nhờ vào sản phẩm đầu tư sinh lời an toàn và bứt phá mang tên Charm Resort Hồ Tràm – Tổ hợp nghỉ dưỡng Wellness và giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Hồ Tràm.

Lễ kick-off dự án Charm Resort Hồ Tràm

Dự án Charm Resort Hồ Tràm được bảo chứng từ thương hiệu vận hành Wellness Center cho các resort đẳng cấp và xa hoa nhất thế giới – BEST WESTERN INTERNATIONAL. Nổi bật giữa hàng ngàn dự án, Charm Resort Hồ Tràm hấp dẫn nhất khu vực nhờ quy mô 40 ha và 4km mặt tiền biển không đá ngầm, một lợi thế chiến lược tại bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN bình chọn. Do đó, buổi lễ ra quân được đội ngũ mảng bất động sản nghỉ dưỡng chờ đón.

Mở đầu chương trình là Vở nhạc ballet Hồ Thiên Nga nhẹ nhàng, thanh thoát được dàn dựng công phu đúng như tinh thần của dự án, định vị một thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp cho khách hàng tinh hoa.

Tiết mục mở màn lễ kick-off dự án Charm Resort Hồ Tràm

Bà Liêu Thị Phượng – Tổng Giám đốc Charm Group chia sẻ dự án Charm Resort Hồ Tràm chính thức công bố ra thị trường vào tháng 11/2021 đã gây sốt thị trường, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trên khắp Việt Nam và quốc tế. Dự án luôn tự tin khẳng định đáp ứng 5 yếu tố định vị sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới. Trong đó 2 yếu tố đầu tiên là cam kết lợi nhuận và cao hơn là chia sẻ lợi nhuận. “Hy vọng lễ kick off hôm nay sẽ thổi thêm lửa nhiệt huyết, đam mê để chúng ta cùng nhau vươn mình ra biển lớn", bà Phượng gửi gắm.

Bà Liêu Thị Phượng chia sẻ dự án Charm Resort Hồ Tràm

Tại buổi lễ, ông Đào Duy Nam – Đại diện ngân hàng Nam Á Bank phát biểu “Chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những chính sách bán hàng uy tín nhất”. Ông cho biết thay vì đi theo một trong nhiều mô hình sẵn có, dự án Charm Resort Hồ Tràm đi theo con đường riêng, “all-in-one” với nhiều loại hình dịch vụ nhưng mỗi phân kỳ lại kể một câu chuyện riêng biệt đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Trong khi đó, bà Vương Ngọc – Phó tổng Giám Đốc Khối Kinh Doanh Nghỉ Dưỡng Vạn Thổ Land khẳng định Charm Resort Hồ Tràm không chỉ là một sản phẩm nghỉ dưỡng góp phần làm ‘bừng tỉnh’ thị trường BĐS nghỉ dưỡng, mà đây còn là minh chứng cho sự định nghĩa lại của một "Thiên đường nghỉ dưỡng" đúng chất. Thông qua lễ ra quân, chúng tôi muốn truyền tải những thông tin mới nhất về dự án đến tất cả các chiến binh tinh nhuệ sẽ bứt phá mạnh mẽ, đưa dự án đến gần hơn với khách hàng.

Cũng tại buổi lễ, chủ đầu tư cũng gửi tới các khách mời tham dự thông tin đắt giá về thị trường cũng như dự án Charm Resort Hồ Tràm nói chung và phân khu thứ nhất – Best Western Premier Collection By Best Western nói riêng. Phân khu tập trung vào điều trị sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế rộng tới 7,2 ha kết hợp hàng nghìn dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện mang lại một cuộc sống lý tưởng cho cư dân.

Bên cạnh những thông tin hữu ích, chương trình còn mang tới những trò chơi thú vị, gay cấn khơi dậy nguồn năng lượng của 350 "chiến binh" tham dự. Thử thách “Hỏi xoáy đáp xoay” đầy sôi động với một loạt câu hỏi hóc búa về dự án khiến sân khấu trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Hội trường sôi động với hơn 350 chuyên viên kinh doanh của dự án Charm Resort Hồ Tràm khu vực phía Bắc

Toàn bộ khách mời tại sự kiện tham gia chương trình bốc thăm may mắn đầy kịch tính để ‘rinh’ các phần quà hấp dẫn và giá trị. Đây cũng là sự tiếp lửa từ Chủ đầu tư và tổng đại lý phân phối phía Bắc – Vạn Thổ land dành tặng cho những “chiến binh" của tổ hợp nghỉ dưỡng Charm Resort Hồ Tràm.

Ông Phạm Tôn Quyền – Tổng giám đốc Vạn Thổ Land trao thưởng cho các “chiến binh" của Charm Resort Hồ Tràm

Kết thúc chương trình là màn đánh trống kick-off trên nền nhạc mạnh mẽ, dồn dập như tinh thần thúc giục, kết nối những trái tim các "chiến binh sẵn sàng bứt phá giới hạn, vươn mình ra biển lớn” với dự án Charm Resort Hồ Tràm.

Âm nhạc đặc sắc, sân khấu hoành tráng và không khí sôi động… đã góp phần tạo nên một lễ ra quân ấn tượng, tiếp lửa cho khí thế quyết liệt của các chiến binh sales, đồng thời đánh dấu sự bừng tỉnh của bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường miền Bắc nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.