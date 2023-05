Lễ cắt băng khánh thành sự kiện công bố thương hiệu mới SG Holdings

Đây là bước chuyển mình quan trọng của SG Holdings, đánh dấu cột mốc phát triển trong chiến lược dài hạn của công ty.

Danh Việt Holding (tiền thân trước đây) là đối tác chiến lược đáng tin cậy của nhiều chủ đầu tư uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam. Công ty đã triển khai thành công nhiều dự án ở nhiều phân khúc khác nhau, có thể kể đến như: Dự án Paragrus nằm trong đại quần thể đô thị – giải trí – nghỉ dưỡng KN Paradise (800ha); Khu phức hợp thể thao giải trí Thanh Long Bay; Căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao TMS Quy Nhơn; Khu đô thị biển Nhơn Hội New City; Dự án Cam Ranh Bay; Dự án căn hộ du lịch biển cao cấp The Sóng; Dự án căn hộ biển Aria Vũng Tàu; Dự án Kỳ Co Gateway; Dự án khu đô thị kiểu mẫu Icon Central; Dự án The Emerald golf view… SG Holdings luôn xem bất động sản là tài sản thiết thực, kênh đầu tư hiệu quả giúp cho khách hàng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Trên chặng đường phát triển không ngừng sẽ xuất hiện những khó khăn, trở ngại ngăn cản bước chân thành công. Vì vậy mỗi cá nhân trong tập thể SG Holdings luôn tự hoàn thiện và nâng cấp bản thân, đón nhận cơ hội từ những biến động của thị trường, tạo nền tảng chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Với diện mạo mới kết hợp nội lực hiện tại, SG Holdings định hướng trong năm 2020 sẽ mở rộng quy mô để trở thành đơn vị tổng đại lý/phát triển dự án uy tín và hiệu quả.



Toàn thể cán bộ nhân viên công ty SG Holdings

SG Holdings cam kết sẽ đồng hành và mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên.

Đối với nhân viên: Mang lại một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, đảm bảo sự gia tăng không ngừng về kinh tế, phúc lợi cũng như khả năng thăng tiến cho mỗi thành viên tin tưởng lựa chọn SG Holdings. Đồng thời, cung cấp những kiến thức nền tảng, giúp mỗi thành viên thuộc SG Holdings trở thành nhân viên tư vấn có chiều sâu, am hiểu thị trường, chuyên nghiệp từ tác phong đến tư duy

Đối với Quý khách hàng: SG Holdings hiểu rằng, để phát triển lĩnh vực kinh doanh, khách hàng là yếu tố trọng điểm mà bất cứ doanh nghiệp cũng cần phải tập trung. SG Holdings cam kết sẽ đồng hành cùng khách hàng để tìm được sản phẩm phù hợp, cung cấp những dự án đảm bảo pháp lý và hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng văn minh, đa giá trị.

Đối với Quý đối tác: Mong muốn mang đến cơ hội cùng phát triển, SG Holdings cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài trên nguyên tắc tin tưởng, minh bạch. Bằng khả năng của mình, SG Holdings sẽ luôn nỗ lực để khai thác sản phẩm một cách hiệu quả, đúng mục đích, tuân thủ pháp luật, từ đó đem lại hiệu quả cao nhất cho các bên tham gia.

SG Holdings – Think Simple, Make it Great!