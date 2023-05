Các chính sách mới giúp thị trường BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng tăng nhiệt

Sức hút của thủ phủ du lịch miền Trung

Mặc dù BĐS nghỉ dưỡng trong năm 2020 trải qua đợt trầm lắng chưa từng có, nhưng với các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, đây là giai đoạn tạm nghỉ để “tái tạo”, chuẩn bị đà tăng tốc tiếp theo. Nhiều chủ đầu tư lớn nhân giai đoạn này đã lên kế hoạch phát triển các mô hình, dòng sản phẩm mới với mục tiêu tạo được đẳng cấp khác biệt, định vị rõ nét trên thị trường. Trong giai đoạn này, nhiều chủ trương, chính sách mới của thành phố cũng đã bắt đầu được thi triển, tạo nên nhiều giá trị cộng hưởng cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Đà Nẵng với triển vọng vượt qua các chỉ số du lịch ấn tượng trong những năm trước

Thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy, trong năm 2019, tổng lượt du khách quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng đạt 8.692.421 lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu du lịch ước đạt 30.973 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước đó. Theo các chuyên gia, với nhiều đổi mới về chính sách phát triển kinh tế hạ tầng đồng bộ trong năm 2021, cùng với việc Việt Nam được thế giới đánh giá là điểm đến an toàn hàng đầu, không quá khó để thủ phủ du lịch Đà Nẵng phát triển bứt phá, với triển vọng vượt qua những chỉ số du lịch ấn tượng của những năm trước. Các tập đoàn kinh tế lớn cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh, xây dựng nhà máy, văn phòng đại diện tại các thành phố lớn của Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng.

Với các nhà phát triển BĐS nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế, Đà Nẵng luôn là thị trường mục tiêu đầy tiềm năng vì sở hữu nhiều giá trị bất biến. Trong đó, những bãi biển đẹp nhất hành tinh như vịnh biển Non Nước với đường bờ biển dài kết nối với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng với 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO… có giá trị to lớn trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Bãi biển Non Nước – Đà Nẵng

Các chính sách mới kích hoạt thị trường BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng

Để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển bứt tốc tiếp theo, nhiều chính sách, chủ trương phát triển kinh tế – du lịch được chính phủ và UBND TP.Đà Nẵng liên tục đưa ra từ đầu năm 2021 và hiện nay đã được bắt đầu xúc tiến.

Cụ thể, ngày 1/3, theo điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ được phát triển theo hướng thành phố loại đặc biệt, bên cạnh Hà Nội và TP.HCM. Trong tương lai, Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống – một trong những trung tâm đổi mới, sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính kinh tế lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động kinh tế đêm, tăng sức hút cho du lịch

Bên cạnh đó, Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng đã được ban hành với kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại các trục đường trung tâm, trong đó có Trường Sa, mục tiêu tạo ra các sản phẩm du lịch mới, các loại hình dịch vụ đa dạng, nghệ thuật đường phố và tiện ích cộng đồng nhằm thu hút du khách. Hoạt động này có tác động tích cực đến phát triển du lịch, tăng sức hút cho các dự án động sản nghỉ dưỡng trên các trục đường ven biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng là phân khúc đang có sự phục hồi nhanh nhất sau dịch. Trong quý 3/2020, tại miền Trung, số lượng các dự án du lịch nghỉ dưỡng tăng hơn so với quý trước, số lượng dự án được cấp phép tăng thêm 37 dự án (gấp khoảng hơn 6 lần), số lượng dự án đang triển khai tăng 9 dự án, số lượng dự án hoàn thành tăng 12 dự án (gấp 2 lần). Thị trường đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Aria Đà Nẵng – Tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng theo phong cách thời thượng

Theo Batdongsan.com.vn , căn hộ du lịch là sản phẩm luôn được nhà đầu tư đón nhận bởi tính ưu việt mà loại hình bất động sản này mang lại như nằm trong quần thể nghỉ dưỡng tích hợp, đa chức năng, đa trải nghiệm, có tiềm năng khai thác kinh doanh, thương mại mang lại lợi nhuận lớn trong suốt vòng đời sản phẩm. Điều quan trọng chủ đầu tư phải liên tục sáng tạo, ra mắt các mô hình resort và dòng sản phẩm mới lạ, để có thể thu hút nhiều đối tượng khách du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: “Có điểm tương đồng giữa sự thay đổi về khẩu vị của các nhà đầu tư BĐS và định hướng phát triển du lịch các địa phương biển. Trong bối cảnh khu vực miền Trung đang phát triển một cách vững chắc, tôi cho rằng Đà Nẵng sẽ là nơi tiên phong dẫn dắt xu hướng thu hút các đầu tư có tầm nhìn”.

Trong tương lai, khi Đà Nẵng phát triển thêm nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp với nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, các dịch vụ vui chơi giải trí và trải nghiệm hấp dẫn xuyên suốt đêm ngày, thành phố biển đáng sống bậc nhất Việt Nam hứa hẹn sẽ gia nhập vào danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới.

Theo số liệu trên Batdongsan.com.vn, hiện toàn tỉnh Đà Nẵng có khoảng gần 160 dự án đã đi vào hoạt động hoặc đang triển khai. Trong đó, chiếm khoảng hơn 35% là loại hình khu đô thị mới, 23% là các dự án căn hộ, 12% là dự án khu nghỉ dưỡng, còn lại phân bổ cho các loại hình khác như khu phức hợp, trung tâm thương mại , nhà ở xã hội,… Qua đó có thể thấy được loại hình bất động sản nghỉ dưỡng khá được quan tâm tại thành phố du lịch được mệnh danh đáng sống này.

Bảo Lâm