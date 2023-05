Các đại đô thị xanh sẽ là hướng đi của thị trường tương lai

Chia sẻ về chủ đề phát triển sản phẩm BĐS trong năm 2022, các chuyên gia đầu ngành có cùng nhận định, phát triển các đô thị xanh tại thị trường vệ tinh đang và sẽ tiếp tục trở thành xu hướng chính trong những năm tới. Theo đó, bên cạnh việc thiếu hụt quỹ đất nội thành, sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm của người mua nhà cũng thúc đẩy nhu cầu về không gian sống xanh và tích hợp tiện ích dịch chuyển đến các khu đô thị lớn.

Ông Thiện Dương, CEO Transform Architecture nhận định, khi chi phí phát triển và quỹ đất tại nội đô gia tăng, xu hướng dịch chuyển về thị trường vệ tinh trở thành tất yếu. Đi kèm với làn sóng dịch chuyển là sự xuất hiện của các đại đô thị với quần thể tiện ích tích hợp đa dạng ngày càng được ưa chuộng, đây là xu thế mới sẽ dẫn dắt giao dịch thị trường thời gian tới.

“Với nhu cầu nhà ở luôn gia tăng, Chính phủ đang khuyến khích phát triển ra các vùng vệ tinh thông qua việc triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, tuyến cao tốc, Metro… vậy nên bước tiếp theo của các nhà đầu tư BĐS là chuyển dịch ra ngoài và phát triển tại các vùng ngoại ô của thành phố. Việt Nam có sự gia tăng của tầng lớp tri thức trung lưu, giới chuyên gia… yêu cầu về nhà ở ngày càng cao hơn, chất lượng tốt hơn nên phát triển các sản phẩm BĐS tương xứng là rất cần thiết. Thay vì manh mún, nhỏ lẻ, người mua nhà sẽ chuộng các dự án tiện ích tích hợp đa dạng và đầy đủ. Không chủ đáp ứng nhu cầu sống cao mà còn đảm bảo yếu tố an toàn trong tình hình dịch”, ông Thiện Dương cho biết.

Những thay đổi trong khẩu vị của người mua nhà đang làm thay đổi hướng phát triển của thị trường BĐS trong thời gian tới. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Đồng quan điểm, ông Trương Anh Tú, Phó TGĐ Property X cho rằng, trong xu thế phải dịch chuyển về các thị trường vùng ven, các chủ đầu tư buộc phải tìm hướng đi riêng để thu hút được sự quan tâm của người mua nhà và giải bài toán lấp đầy dân cư, tránh tình trạng đô thị ma. Vậy nên các đại đô thị phải có quy hoạch bài bản, chất lượng tốt, có thiết kế mạnh về tiện ích không gian sống, hướng về thiên nhiên và đáp ứng tiêu chí tất cả trong một. Xu hướng phát triển các đô thị trong tương lai không dừng lại ở những dự án quy mô vài chục hecta mà sẽ là những đại đô thị có quy mô vài trăm đến cả ngàn hecta. Tập trung phát triển hệ thống nhà ở và quần thể tiện ích chứ không phải chỉ gói gọn trong một số tiện ích thiết yếu hay “làm cho có”.

“Xu hướng rời khỏi trung tâm hiện đã rõ nét. Bằng chứng là số dân nội đô đang giảm dần và ngày càng nhiều các dự án nhà ở xuất hiện tại các khu vực ngoài trung tâm. Vấn đề khiến nhiều người quan ngại trước kia là điều kiện sống tại những khu vực ngoài trung tâm. Song hiện tại, đây không còn là vấn đề lớn bởi các đại đô thị có khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu sống với tiêu chuẩn cao nhất”, ông Trương Anh Tú nhìn nhận.

Cũng bàn về xu hướng phát triển BĐS bền vững, ông Ng Teck Yow, TGĐ Gamuda Land Vietnam cho rằng để phát triển bền vững, các nhà phát triển BĐS cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan cần phối hợp với nhau để cùng đảm bảo yếu tố môi trường bền vững, trước khi tập trung vào thiết kế sản phẩm BĐS.

“Điều cơ bản để tạo một đô thị hoặc một công trình thành công sẽ phụ thuộc nhiều vào những gì ta thiết lập tại đó vào những hạ tầng cơ bản. Ví dụ như Gamudaland đã đầu tư vào việc làm sạch môi trường từ 10 năm trước đây. Chúng tôi đã làm sạch 1/3 lượng nước thải tại Hà Nội với nhiều nhà máy xử lý nước thải công suất lớn. Ngoài ra, Gamuda Land đã cải thiện môi trường toàn bộ công viên Yên Sở – một công viên khép kín với quy mô khổng lồ 450 ha đất, nơi mà ngày nay là điểm đến của hàng ngàn lượt khách vào cuối tuần và là nơi diễn ra nhiều hoạt động xã hội. Đây là những minh chứng của việc chú trọng nền tảng môi trường để duy trì sự phát triển bền vững của đô thị”, ông Ng Teck Yow chia sẻ.

Từ thực tế thị trường cũng cho thấy, trong những năm gần đây làn sóng phát triển các đại đô thị quy mô ở khu vực vệ tinh TP.HCM ngày càng nở rộ và các đại đô thị này cũng là những dự án có sức hút lớn, thu hút được nhiều người dân về sinh sống. Cụ thể như, KĐT Mizuki Park (Bình Chánh, TP.HCM) có quy mô 26ha được biết đến với mật độ xây dựng ấn tượng chỉ 29%, 71% còn lại được tập trung kiến tạo môi trường sống hài hòa thiên nhiên với 17.000m2 kênh đào, 103.000m2 mảng xanh đa dạng công viên chủ đề, 40.000m2 đất giáo dục, 15.000m2 thương mại dịch vụ. Hiện các tòa hoàn thiện của khu đô thị này đã có hơn 3.000 cư dân sinh sống.

Chuyên gia nhận định, hướng phát triển của thị trường BĐS vệ tinh trong các năm tới đây sẽ là những đại đô thị tích hợp quy mô lớn. Ảnh minh họa

Hay KĐT Waterpoint thuộc vùng vệ tinh phía Tây TP.HCM, có quy mô lên đến 335ha bao quanh sông Vàm Cỏ Đông. Đây là một trong số ít đại đô thị có hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp hệ thống tiện ích All – in – one đáp ứng 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu là sống – làm việc – học tập – vui chơi – giải trí – mua sắm. Đây cũng là một trong số ít đô thị có sự đa dạng loại hình nhà ở, từ dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền giá từ 1 tỷ đồng/căn cho đến nhà phố, biệt thự cao cấp giá hàng tỷ đồng và cả các Villa hạng sang nằm trong khu compound biệt lập giá đến hàng chục tỷ đồng. Hiện dự án này đã bàn giao hàng trăm sản phẩm nhà phố, biệt thự dòng Valora thuộc các phân khu Aquaria 1, Rivera 1 cho cư dân vào sinh sống.

Trên khu vực phía Đông TP.HCM, Novaland cũng phát triển KĐT Aqua City quy mô lên đến 600 ha phát triển nhiều loại hình sản phẩm nhà phố, biệt thự với 70% diện tích phát triển mảng xanh và tiện ích dịch vụ giáo dục, y tế, giải trí… Dù mới triển khai nhưng khu đô thị này đang ngày càng thu hút nhiều cư dân về sinh sống nhờ hệ thông tiện ích phục vụ tốt nhu cầu an cư. Hay Nam Long Group cũng vừa triển khai KĐT tích hợp Izumi City với diện tích 170ha tại Biên Hòa. KĐT này phát triển theo mô hình Modern – Township với hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch bài bản, diện tích mảng xanh nên đến 21ha và 6ha diện tích mặt nước. Chính thức ra mắt những sản phẩm nhà phố đầu tiên, Izumi City không chỉ thu hút sự quan tâm của khách hàng địa phương mà còn hấp dẫn nhà đầu tư ở TP. HCM cũng như các địa phương lân cận.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện VRES 2021, khi chia sẻ về những tiêu chí mua nhà hậu Covid-19, bà Thắm Phạm, CMO Batdongsan.com.vn nhận định, nhu cầu sở hữu BĐS ngoại thành đang gia tăng khi người mua thực có xu hướng tìm kiếm không gian sống thoáng hơn. Xét trên thay đổi hành vi tìm nhà hậu Covid-19, các tiêu chí như gần cơ sở tiện ích giao thông công cộng, có nhiều mảng xanh, thoáng gió và không khí, có ánh sáng tự nhiên, đặc biệt yếu tố sống gần sông nước và công viên rất được xem trọng. Ngoài ra, những tiêu chí như khuôn viên đi bộ, vui chơi, học tập cho trẻ em, sân vườn, hệ thống thương mại, mua sắm, ăn uống, tích hợp các tiện ích thể dục, kinh doanh, giải trí… Những khu vực có bệnh viện, phòng khám, tiện ích chăm sóc sức khỏe sẽ được ưu tiên hơn. Với các tiêu chí trên, hiện chỉ có những dự án khu đô thị quy mô lớn mới đáp ứng được. Vậy nên nhu cầu mua dự báo sẽ vẫn đổ mạnh về các khu đô thị chất lượng tốt trong năm tới đây.

Phương Uyên