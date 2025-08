Các Doanh Nghiệp Địa Ốc Lên Kế Hoạch Kinh Doanh, Ra Mắt Dự Án Mới Đầu Năm 2025

Loạt “ông lớn” địa ốc đang tích cực đẩy nhanh tiến độ và dự kiến tung ra nguồn cung mới trong quý đầu năm 2025. Thị trường bất động sản phía Nam vẫn giữ không khí nhộn nhịp ở một số dự án, khu vực dù những ngày Tết nguyên đán cận kề. Các doanh nghiệp địa ốc hồ hởi lên kế hoạch kinh doanh, ra mắt dự án mới trong năm 2025 càng khiến bức tranh thị trường thêm sắc màu.

Sự trở lại “đường đua” cùng lúc của nhiều chủ đầu tư đã và đang tạo niềm tin mãnh liệt về chu kì mới của thị trường bât động sản. Theo đại diện An Gia (Mã chứng khoán: AGG), loạt động thái như hợp tác với đại lý phân phối, mở rộng kinh doanh tại các thị trường lân cận, ra mắt dự án mới… cho thấy 2025 sẽ là năm bận rộn của doanh nghiệp sau thời gian dài tạm hoãn kế hoạch.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Hiện chủ đầu tư này đang lên kế hoạch ra mắt 3.000 căn hộ The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM trong quý 1/2025. Đồng thời, tiến hành kết nối, hợp tác với khoảng 30 đại lý phân phối bao gồm: An Gia Homes, Cali Homes, BĐS Đồng Nai, Pitaland, Aureal, Proper Homes, CDD Land, NamAn Realty, Sài Gòn Group, Ant Homes, Tín Hưng Investment, GI Realty, T&A Corp, EMG, ERA Vietnam, MapleLand, AlphaLand, Phú Hoàng Land, Southern Homes, Central Real, Ruby Group, ESY House, SGroup, Đất Xanh Service, DKRS, Đông Phú Land,… nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2026.

“Công ty xác định các đối tác, đại lý phân phối không chỉ là người bạn đồng hành quan trọng mà còn là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của dự án The Gió Riverside. Đồng thời, khẳng định cam kết về các chính sách hợp tác minh bạch và hấp dẫn, nhằm mang đến cho các đối tác những quyền lợi tối ưu nhất”, đại diện An Gia nhận định.

Dự án The Gió Riverside đang được triển khai thi công

Với quy mô khoảng 2,9 ha, dự án The Gió Riverside tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành Đai 3, ga Bến xe Suối Tiên tuyến Metro số 1, Aeon Mall Biên Hòa…

Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích ngoại khu như Trung tâm hành chính Đồng Nai, Làng Đại học Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, KCN Biên Hòa, KCN Amata, Ga Dĩ An – Bình Dương, Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa…

Chủ đầu tư nhận định dự án The Gió Riverside khi ra mắt sẽ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai.

Ngoài kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, trong 2-3 năm tới, chủ đầu tư An Gia dự kiến triển khai thêm hai dự án trọng điểm là The Lá Village (TP.HCM) và Westgate 2 (TP.HCM).

Tương tự, chủ đầu tư Masterise Homes cũng lên kế hoạch mới cho năm 2025. Theo đó, đơn vị này tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sản phẩm hiện hữu tại khu đô thị Global City và phân khu cao tầng Masteri Grand View với quy mô khoảng 600 căn hộ.

Dự án King Crown Infinity của BCG Land cũng gia nhập “cuộc đua” với đợt mở bán tiếp theo trong năm nay. Dự án có quy mô 2 tòa tháp đôi cao 30 tầng, cung cấp cho thị trường khoảng 800 căn hộ, officetel và shophouse.

Các chủ đầu tư nhộn nhịp triển khai dự án. Ảnh minh họa

Một số dự án tại TP Thủ Đức như Salto Uptown (SCC); Elysian – block B (Gamuda); The Berkley (Sonkim Land); Emeria (Khang Điền); Vinhomes Lotus Migga; Homes Riverside (Đất Xanh)… cũng được các chủ đầu tư lên kế hoạch ra mắt giỏ hàng mới trong quý đầu năm nay.

Có thể thấy, hiện các chủ đầu tư tham gia thị trường bất động sản đang có sự chuyển biến rõ nét ở nhiều mặt. Động thái đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dự án, thành lập liên minh bán hàng, kí kết đối tác chiến lược, lên kế hoạch mở bán ngay đầu năm mới; hay liên tục mở rộng địa bàn, quy mô, loại hình sản phẩm… cho thấy doanh nghiệp địa ốc trong tâm thế sẵn sàng bước vào nhịp tăng tốc của thị trường.

Theo dự báo của Avision Young, trong năm 2025, TP. Hồ Chí Minh có 17 dự án dự kiến được mở bán, với tổng nguồn cung căn hộ khoảng 50.412 sản phẩm.

Liên quan tới phân khúc sản phẩm, chuyên gia cho rằng, loại hình nhà chung cư sẽ tiếp tục được quan tâm. Đây cũng là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản trong giai đoạn khó khăn vừa qua bởi vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có thể khai thác cho thuê, mang lại dòng tiền thường xuyên.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cũng cho biết, những yếu tố quan trọng được người mua bất động sản ưu tiên lựa chọn hiện nay gồm đảm bảo pháp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực, đem lại lợi suất cho thuê, chi phí và hỗ trợ tài chính, trong đó chung cư vẫn là sản phẩm được lựa chọn.

Khánh Chi