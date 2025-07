Các Doanh Nghiệp Tiềm Năng Đón Làn Sóng Dịch Chuyển Về Phía Tây Hồ Tây

Trong bối cảnh giá thuê văn phòng ngày càng tăng cao và hạn chế của lõi đô thị chật hẹp, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng dịch chuyển văn phòng về khu vực trung tâm hành chính mới. Nổi bật, phải kể tới khu Tây Hồ Tây – nơi sở hữu những ưu điểm vượt trội từ hạ tầng giao thông hoàn thiện, cho tới môi trường làm việc lý tưởng.

Xu Hướng Di Chuyển Văn Phòng Khỏi Lõi Trung Tâm

Theo phân tích của JLL Việt Nam, trước năm 2010, tổng nguồn cung thị trường Bất động sản văn phòng chỉ đạt khoảng 677.000 m2, chủ yếu tập trung tại quận Hoàn Kiếm và vùng ranh giới lân cận. Từ đó tới nay, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển của các bất động sản văn phòng ra khỏi khu vực nội đô. Savills Việt Nam dự báo, đến năm 2025, thị trường văn phòng tại Hà Nội sẽ có 21 dự án mới, trong đó 11 dự án ngoài lõi trung tâm sẽ chiếm tới 48% tổng diện tích.

Thị hiếu của khách thuê văn phòng đang dần chuyển hướng tập trung về phía Tây Hồ Tây nhờ chất lượng văn phòng cao và giá thuê cạnh tranh.

Chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế suy thoái sau Covid-19, các doanh nghiệp buộc phải thu hẹp chi phí, và lựa chọn mô hình văn phòng hợp lý với tình hình tài chính. Đây là bài toán không dễ dàng đối với các chủ doanh nghiệp. Chính vì vậy, các tiêu chí tìm kiếm văn phòng dần thay đổi, với chiến lược cụ thể hơn. Thay vì đầu tư khoản chi phí lớn để thuê tại khu vực trung tâm chật hẹp, các chủ doanh nghiệp ưu tiên di chuyển tới khu văn phòng có vị trí và giao thông thuận tiện, mang các đặc điểm nổi trội như chứng chỉ xanh cùng tiện ích trong tòa nhà và xung quanh đa dạng,…

Ngoài ra, chất lượng của môi trường làm việc cũng là yếu tố thuyết phục các doanh nghiệp di chuyển văn phòng ra khỏi vùng lõi trung tâm. Thực tế cho thấy, các tòa nhà văn phòng tại khu vực này thường có nhiều hạn chế về không gian, thiếu tiện ích đi kèm. Việc di chuyển hàng ngày tại các khu vực này cũng là một thách thức không nhỏ. Minh Hà (25 tuổi, Hà Nội) cho hay: “Trước đây, văn phòng của mình nằm ở khu vực trung tâm, nghe thì có vẻ lý tưởng nhưng thực tế lại rất bất tiện. Cảnh tắc đường mỗi sáng giờ cao điểm đi làm, cảnh khói bụi mù mịt vì “đất chật người đông” thật sự là ác mộng, không chỉ mất thời gian, mà còn khiến mình kiệt sức mỗi ngày.”

Cả hai đơn vị nghiên cứu thị trường là CBRE và Avison Young đều ghi nhận khách thuê đang có xu hướng chú trọng vào các dự án có chất lượng cao, không gian hiện đại. Không ít doanh nghiệp đã dịch chuyển tới các văn phòng mới hơn và có chất lượng tốt hơn với mức giá thuê cạnh tranh.

Đón Đầu Xu Hướng Dịch Chuyển Văn Phòng Với Office Tower @ Heritage West Lake

Xu hướng dịch chuyển văn phòng càng trở nên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mô hình “thành phố trong thành phố”, đẩy mạnh việc hình thành các trung tâm hành chính mới như khu Tây Hồ Tây. Các tòa văn phòng mới tại khu vực này, đơn cử như Office Tower @ Heritage West Lake, đang ghi nhận sức hút đặc biệt với các doanh nghiệp.

Sức hấp dẫn của tòa văn phòng Office Tower @ Heritage West Lake đến từ mức giá thuê hợp lý và cạnh tranh rất nhiều so với các tòa văn phòng ở trung tâm hiện nay. Mức giá này được đánh giá “dễ chịu”, bởi Office Tower @ Heritage West Lake đáp ứng đủ tiêu chuẩn “cần” của nhân viên văn phòng hiện nay như cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng quản lý an ninh vượt trội, loạt tiện ích phong phú, đặc biệt là bộ đôi chứng chỉ xanh BCA Green Mark (2023) và Well Certificate trong tương lai gần,…

Không gian xanh ngay tại tầng 23 và 24 trong tòa văn phòng mang đến những phút giây thư giãn giữa ngày làm việc bộn bề. Ảnh: CapitaLand Development Vietnam

Bên cạnh đó, mọi nhu cầu về ăn uống giải trí, làm đẹp, nâng cao sức khỏe, hay chăm sóc con cái… của giới công sở đều có thể được đáp ứng chỉ trong cự ly vài bước chân với hệ thống shop thương mại dịch vụ, phòng tập gym, yoga, khu nhà trẻ,…với quần thể bộ ba Tòa căn hộ cao cấp – Tòa SOHO – Tòa văn phòng tại Heritage West Lake.

Office Tower @Heritage West Lake là mảnh ghép cuối cùng trong quần thể dự án Heritage West Lake, với vị trí đắc địa ôm trọn tầm view Hồ Tây thoáng đãng. Không chỉ vậy, tòa văn phòng còn thừa hưởng giao thông đa kết nối tới các khu vực lân cận như khu văn phòng trung tâm Capital Place, Lotte (10 phút), khu hành chính trung tâm (20 phút), hay sân bay Nội Bài (25 phút).

Với những ưu điểm vượt trội về chi phí hợp lý cùng môi trường làm việc ngập tràn cảm hứng, Office Tower @ Heritage West Lake sẽ là một trong lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp thế hệ trẻ hiện đại đang tìm kiếm cho đội ngũ của mình tại trung tâm mới của thành phố.