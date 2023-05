Thắng Ở Quy Hoạch Và Chất Lượng Tiện Ích

Sự thận trọng và dè dặt đang bao trùm thị trường BĐS các tháng cuối năm, diễn biến kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn và tín dụng chưa có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên không vì vậy mà dòng tiền đầu tư ngưng đổ vào BĐS, những người mua có tài chính khá giả, có nguồn tiền tự chủ vẫn chọn nhà đất là bến đỗ an toàn trong giai đoạn lạm phát tăng cao.

Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Savills Việt Nam, sự điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường hiện nay là dòng tiền không đầu tư đại trà mà nghiêng về những sản phẩm giàu tính an toàn, sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn cũng như khai thác tốt yếu tố thương mại và có sức hút lớn. Với thị trường biệt thự, nhà phố TP.HCM , giá đang vượt quá tầm tài chính nhiều người, vậy nên thị trường vệ tinh chính là bến đỗ an toàn cho nhiều nhà đầu tư chuộng nhà gắn với đất.

Thị trường nhà liền thổ luôn có lượng khách hàng riêng với dòng tài chính mạnh đặc biệt quan tâm và ưu ái loại hình này.

Ông Trần Trọng, một nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết, dành 50% dòng tiền nhàn rỗi để đầu tư BĐS còn lại thì gửi tiết kiệm ngân hàng trong bối cảnh không có nhiều sự lựa chọn để đầu tư. Thay vì đi theo sóng “đánh bắt xa bờ”, ông chọn đầu tư nhà phố liền kề trong một khu đô thi lớn đã hình thành tại Bến Lức, Long An. “Nói về an toàn và sinh lời, các KĐT lớn, quy hoạch bài bản, giàu tiện ích, xây dựng hoàn thiện và mật độ dân cư đông là lựa chọn tốt, vừa đảm bảo tăng giá dài hạn vừa có thể khai thác thương mại nhờ tỷ lệ lấp đầy cao và nhu cầu an cư lớn” ông Trọng cho hay.

Theo số liệu từ Hội môi giới BĐS Việt Nam, trong khi loại hình đất nền và nhà phố quy mô nhỏ khó tìm kiếm thanh khoản, sản phẩm nhà liền thổ tại các dự án đại đô thị ven TP.HCM vẫn thu hút dòng tiền đầu tư. Mặc dù xa trung tâm, nhưng với chất lượng xây dựng tốt, hạ tầng đồng bộ, các đại đô thị này vẫn ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ đạt từ 70-90% nhờ chất lượng dịch vụ sống vượt trội và giá bán phải chăng so với TP.HCM.

Ghi nhận từ Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2021 – 2022, dù thị trường khó khăn, sản phẩm căn hộ, nhà liền thổ nằm trong các khu đô thị phức hợp quy mô lớn vẫn có tỷ lệ hấp thụ khá tốt. Tại TP.HCM, loạt đô thị lớn như Vạn Phúc City (TP. Thủ Đức), Mizuki Park (Bình Chánh), Akari City (Bình Tân), Celeste City (Nhà Bè) có tỷ lệ tiêu thụ căn hộ và biệt thự, nhà phố luôn đạt trên 80% trong mỗi lần chào bán.

Với các thị trường vệ tinh, Long An, Đồng Nai là 2 địa phương sở hữu quỹ đất rộng lớn với nhiều dự án KĐT quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha có chất lượng được đánh giá cao và sức mua tốt. Cụ thể, tại Bến Lức, Long An, KĐT Waterpoint (335ha) của Nam Long Group phát triển đa dạng từ căn hộ, nhà phố đến biệt thự hạng sang. Theo đó, hàng ngàn sản phẩm căn hộ vừa túi tiền Ehome Southgate tại đây ghi nhận thanh khoản 100% trong 2 lần mở bán mới đây. Sản phẩm nhà phố giá tầm trung Valora và biệt thự cao cấp, hạng sang ven sông Grand Villa The Aqua có giá hàng chục tỷ đồng/căn đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ trên 70% nguồn cung giao dịch.

Tại Đồng Nai, một số KĐT quy mô lớn đã và đang triển khai như Izumi City (170 ha) của Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản); Aqua City (1.000 ha) của Novaland; Long Hưng City, Sơn Tiên, Swan Bay, Swan Park, Angel Islan… thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư có dòng tiền dư dả và duy trì giao dịch trong giai đoạn khó khăn.

Vẫn Sẽ “Sống Khỏe” Trong Giai Đoạn Dòng Tiền Khó

Chia sẻ về sức hút của các KĐT, bà Trang Bùi, TGĐ Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, các sản phẩm nằm trong các khu đô thị quy mô lớn, nhiều tiện ích, được quy hoạch đồng bộ, bài bản, phát triển bởi những chủ đầu tư lớn, uy tín sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu sống xanh, các KĐT còn tập trung tạo ra những điểm đến như công viên, khu giải trí, khu đi bộ, quảng trường, bến du thuyền… không chỉ phục vụ dân cư mà còn giúp thu hút du khách, mang lại giá trị thương mại lớn cho nhà đầu tư.

Quy hoạch và hệ thống tiện ích đa dạng là át chủ bài khiến loại hình nhà liền thổ, căn hộ tại nhiều khu độ thị lớn sống khỏe trong giai đoạn dòng tiền khó.

“Càng trong giai đoạn dòng tiền khó khăn, người mua nhà càng có sự so sánh giữa tiện ích của các đại đô thị của các chủ đầu tư lớn với điều kiện sống trong trung tâm. Với cùng một tầm tiền, các KĐT có lợi thế phát triển rất nhiều tiện ích, từ trường học, y tế, giáo dục trong cùng một quần thể, không gian chung đa dạng cảnh quan. Hạ tầng giao thông và hạ tầng tiện ích cũng được đồng bộ hóa. Với các chủ đầu tư uy tín, sản phẩm càng được đảm bảo về mặt thiết kế, chất lượng nên tiềm năng tăng giá là rất cao”, bà Trang nhìn nhận.

Còn theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, nếu nhà liền thổ ngoại thành TP.HCM có mức giá từ 150-300 triệu đồng/m2, dòng sản phẩm này tại các đô thị vệ tinh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai thường có mức giá thấp nhất khoảng 25 – 45 triệu đồng/m2, cao cấp, hạng sang cũng có giá khoảng 60 – 80 triệu đồng/m2. Quan trọng là các đại đô thị mới cung cấp cho cư dân môi trường sống trong lành, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên với diện tích hồ nước và cây xanh đáng mơ ước mà quỹ đất chật chội trong nội đô không thể đáp ứng. Đây được xem là xu hướng sống tương lai nên tiềm năng của các KĐT rất lớn, nhất là khi quy hoạch hoàn thiện và đi vào vận hành.

Cùng quan điểm, bà Ginny Nguyễn, Quản lý dịch vụ nhà ở Savills TP.HCM cho rằng, sau dịch Covid-19, bộ phận người dân và tầng lớp khá giả ở Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm nhà cửa với diện tích lớn, không gian sống xanh, xa chốn đông người nên loại hình biệt thự sinh thái vệ tinh sẽ càng được ưa chuộng khi nguồn cung TP.HCM bị giới hạn và giá bán cao. Việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc, cầu, cầu vượt, mở rộng các con đường hiện hữu… đang tạo cơ hội cho sự phát triển các dự án đại đô thị. Nguồn cung mới chất lượng sẽ kéo dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang các thành phố vệ tinh và nhu cầu an cư tại vùng ven tăng trưởng cùng kỷ nguyên ô tô bùng nổ, bà Ginny Nguyễn nhấn mạnh.

