Các dự án nhà ở xã hội năm 2023 được gia tăng nguồn cung mới liên tiếp từ thời điểm đầu năm. Và tầm cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt đón nhận những thông tin tích cực về phân khúc này.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 5, UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng tại số 4-6-8 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản và thương mại Vĩnh Hưng và Công ty TNHH Hòa Bình. Dự án Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng có quy mô gần 5.000m2 với hơn 1.183,4 tỷ đồng vốn đầu tư. Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng sẽ cao khoảng 31 tầng, là nơi an cư của khoảng 1.150 người dân Thủ đô.

Cùng thời điểm cuối tháng 5, Hà Nội đón thêm một dự án nhà ở xã hội Khu nhà ở Đô thị Kim Hoa, huyện Mê Linh. Dự án đã chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư là 1.268 tỷ đồng. Được biết, Khu nhà ở đô thị Kim Hoa bao 9 toà nhà, mỗi toà gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho Hà Nội 720 căn hộ, có diện tích linh hoạt từ 62-69m2, giải quyết được nhu cầu về chỗ ở cho người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là người dân sinh sống ở phía Bắc thủ đô.

Không chỉ Hà Nội, một vài tỉnh thành cũng có các dự án nhà ở xã hội năm 2023. Mới đây nhất, Phú Thọ đã công bố 3 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và cho công nhân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn (đợt 1) theo Chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng. Cụ thể, đó là các dự án:

Dự án khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02 do Công ty TNHH Nhà ở xã hội Minh Phương làm chủ đầu tư. Được biết, dự án có tổng diện tích xây dựng 21.000m2, với 147 căn hộ/nhà ở với tổng mức đầu tư trên 173 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành.

Khu nhà ở và dịch vụ Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, có tổng diện tích xây dựng 8.023m2, với 671 căn hộ/nhà ở. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hà Thành làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 284,66 tỷ đồng, Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành dự án.

Các dự án nhà ở xã hội năm 2023 cũng có dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Phú Hà tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, có tổng diện tích xây dựng 43.175m2, với 606 căn hộ/nhà ở. Dự án do Tổng công ty Viglacera – CTCP làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 360,18 tỷ đồng. Dự kiến đến quý IV/2023 dự án sẽ hoàn thành; nhu cầu vay vốn là 216 tỷ đồng.

Cùng thời điểm cuối tháng 5, UBND thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng chính thức khởi công khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị – Ddịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên 2.500 căn, với 10 tòa chung cư cao 15 tầng, cung ứng chỗ ở cho hơn 9.000 lao động. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.600 tỷ đồng; tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án từ quý 2/2023 đến quý 4/2025.

Đồng thời, thực tế thị trường cho thấy nhiều doanh nghiệp đang tham gia phát triển phân khúc này, hứa hẹn sự cải thiện về nguồn cung trong tương lai. Phó tổng giám đốc của Batdongsan.com.vn cho rằng Nhà nước cần đẩy nhanh việc sửa đổi các quy định về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở phân khúc này để thúc đẩy nhà ở xã hội tăng trưởng trong thời gian tới.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng nguồn cung nhà ở xã hội sẽ có sự tăng trưởng do các chính sách điều hành vĩ mô đều đang ưu ái cho phân khúc này. Do các chính sách cần có độ ngấm, tác động dần dần vào thị trường nên nguồn cung nhà ở xã hội sẽ chưa tăng trưởng mạnh ngay trong năm nay mà sẽ khởi sắc từ từ theo độ ngấm chính sách. Không chỉ nguồn cung, ông Đính cho rằng thanh khoản của nhà ở xã hội cũng sẽ rất mạnh do phân khúc này có lực cầu rất lớn.