Các Kênh Dẫn Vốn Đang Tác Động Như Thế Nào Đến Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam?

Tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu là 2 trong số nhiều kênh dẫn vốn của thị trường bất động sản Việt Nam. Đây cũng là những nguồn vốn đã tác động mạnh đến quá trình lên xuống, sự thăng trầm của thị trường trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua. Vậy diễn biến của 2 kênh dẫn vốn này hiện ra sao?

Tín Dụng Bất Động Sản Đang Thúc Đẩy Thị Trường Bất Động Sản Phát Triển

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho biết, trong suốt năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, lãi suất đang duy trì ổn định ở mức hỗ trợ hơn so với giai đoạn thị trường bất động sản gặp khó khăn do kiểm soát tín dụng. Điều này giúp thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc. Trên thực tế, lãi suất vay mua nhà đã hạ nhiệt so với giai đoạn trước đó. Cụ thể, mặt bằng lãi suất vay mua nhà đang được duy trì ở mức tương đối thấp, thấp hơn từ 2-4% so với đầu năm 2023.

Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn quan trọng của thị trường bất động sản. Ảnh: Tạp chí chứng khoán

Dư nợ tín dụng ngành bất động sản tăng đều qua các năm. Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước , đến mốc thời gian là cuối tháng 9/2024, so với cuối năm 2023, tín dụng bất động sản đã tăng 9,2%. Mức tăng này là cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống được ghi nhận là 9%. So với cùng kì, riêng tín dụng vay kinh doanh bất động sản tăng mạnh, đạt 28,5%. Mức tăng thấp nhất được ghi nhận là tín dụng cho mục đích tiêu dùng với mức tăng 7,2% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư, đầu cơ bất động sản trên thị trường vẫn lớn, còn cá nhân vẫn “ngại” vay mua nhà do giá nhà vẫn đang ở mức cao. Cả hai mức tăng này là chỉ dấu cho thấy nhu cầu vay mua đầu tư mua ở thực hoặc sửa chữa nhà của người dân có dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau giai đoạn đóng băng của thị trường.

Tuy nhiên, bà Miền cho rằng nhu cầu tín dụng cho vay kinh doanh vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cho vay tiêu dùng do hầu hết các doanh nghiệp bất động sản có thể triển khai dự án là doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính mạnh và có khả năng huy động vốn ứng trước từ khách hàng. Nhìn chung, bà Miền nhấn mạnh việc điều chỉnh và giữ mức lãi suất ở mức bình ổn, cho thấy sự đồng nhất trong quan điểm đồng hành, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản của các cơ quan, bộ ngành liên quan.

Trái Phiếu Doanh Nghiệp Diễn Biến Tích Cực

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành tập trung vào các doanh nghiệp lớn. Bà Miền cho biết, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, lũy kế từ đầu năm đến ngày công bố thông tin là thời điểm cuối năm 2024, thị trường trái phiếu ghi nhận 362 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 342,716 tỷ đồng và 21 đợt phát hành ra công chúng trị giá 32,114 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận những diễn biến ở nhóm ngành bất động sản. Ảnh: Thanh Niên

Trái ngược với sự u ám trong năm 2022 thì trong năm vừa qua, bất động sản là nhóm ngành đứng thứ 2 về giá trị phát hành trong 11 tháng đầu năm 2024 với hơn 63 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành, bằng khoảng 87% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành năm 2023 và tăng gần 23% so với cả năm 2022. Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp BĐS trước hạn diễn ra sôi động, nhiều DN BĐS đã “sạch” nợ trái phiếu. Sang năm 2025, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp bất động sảnđáo hạn vẫn rất lớn khi đến thời điểm trả nợ sau 2 năm thực hiện gia hạn theo Nghị định 08/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn đối với các doanh nghiệp là không đáng kể, nhất là với các DN BĐS nhà ở khi thanh khoản nhà ở cải thiện, giúp DN huy động được lượng lớn tiền trả trước của khách hàng.

Do đó, bà Miền nhận định, hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản trong năm 2025 sẽ có nhiều khởi sắc, giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào tín dụng ngân hàng. Nguồn vốn từ kênh trái phiếu sẽ tiếp tục là bổ trợ quan trọng cho sự tăng trưởng trở lại của thị trường bất động sản Việt nam trong năm 2025, từ đó đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn vào những năm kế tiếp.

