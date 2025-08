Tháng 4/2025 là một tháng sôi động của các thị trường vệ tinh, các thị trường tỉnh giáp ranh TP.HCM khi một loạt dự án mới chính thức mở bán hoặc được giới thiệu, công bố. Sóng đầu tư phía Nam hiện đang không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà có sự phân bổ đến các thị trường tỉnh hội tụ nhiều tiềm năng.

Nguồn cung sơ cấp mới liên tiếp đổ bộ thị trường bất động sản vệ tinh vốn có lợi thế lớn trong phát triển bất động sản công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Mới đây nhất, tại thành phố Dĩ An (Bình Dương), dự án Bcons Solary chính thức được giới thiệu trên thị trường. Tọa lạc tại đường số 4, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, liền kề khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Bcons Solary có quy mô gần 2 hecta gồm 1 khối đế thương mại và 4 tháp cao từ 36 đến 38 tầng, cung cấp cho thị trường 1.812 căn hộ để ở và 850 căn hộ dịch vụ. Dự án là sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Bcons và Tập đoàn Tân Đông Hiệp và có giá dự kiến từ 31 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ.

Cũng trong tháng 4, lễ kick off dự án Fresia Riverside đã diễn ra. Được biết, Fresia Riverside là tổ hợp căn hộ có vị trí tại mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Fresia Riverside được triển khai trên diện tích hơn 7.000m2, bao gồm 3 tòa tháp cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.124 căn hộ và 29 căn shophouse. Fresia Riverside có mức giá từ 1,56 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ.

Bên cạnh Bình Dương và Đồng Nai thì khu vực Tây Bắc TP.HCM với tâm điểm là thị trường vệ tinh Long An cũng chứng kiến nhiều dự án ra hàng trong thời gian vừa qua. Các dự án thấp tầng tại đây có mức giá mềm hơn hẳn so với thị trường TP.HCM như liền kề La Home chỉ từ 2,9 tỷ đồng/căn, dự án Eco Retreat giá chỉ từ 5,8 tỷ đồng/căn…

Dữ liệu thị trường bất động sản quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường TP.HCM đã thiết lập mặt bằng giá cao ở cả phân khúc căn hộ và thấp tầng. Theo đó, mức giá trung bình của nguồn cung chung cư mới đều rất cao. Cụ thể, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho biết, mức giá rao bán trung bình của các dự án mới như sau: The Opus One thuộc Vinhomes Grand Park dao động từ 75 – 90 triệu đồng/m2, Fiato Uptown là từ 55 – 60 triệu đồng/m2, Alta Height – The 9 Stellars giá dao động 70 – 80 triệu đồng/m2, King Crown Infinity 99 – 125 triệu đồng/m2…