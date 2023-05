Các tuyến vành đai “mở đường” cho BĐS Sài Gòn tăng nhiệt

Khép kín mạng lưới giao thông

Hiện tại, TP.HCM đã thông tuyến vành đai 1 và đang tăng tốc vành đai 2 để "đóng mạch" toàn tuyến trong năm 2020 theo dự kiến. Cùng với đại lộ Võ Văn Kiệt (trục Đông – Tây), dự án trục Bắc – Nam và các tuyến metro, trong tương lai TP.HCM sẽ khép kín mạng lưới giao thông một cách nhanh chóng và vô cùng thuận tiện. Khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các quận huyện, các đầu thành phố được rút ngắn đáng kể.



4 tầng vành đai sẽ mở rộng thêm hành lang giao thương, đáp ứng

nhu cầu phát triển đô thị cho TP.HCM

Không chỉ thông suốt giao thông nội đô, TP.HCM cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn từ vành đai 3 và 4. Hiện tại, 2 tuyến đường này đã được phê duyệt đầu tư với chiều dài lên đến hàng trăm cây số kết nối TP.HCM với các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc kết nối liên hoàn các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp, kinh tế cảng biển (điển hình như cảng Hiệp Phước, cụm cảng Long An, KCN Long Hậu,…) góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa đi ĐBSCL, các tỉnh miền Đông cũng như sang Campuchia.

Nhiều chuyên gia nhận định, các dự án vành đai, cao tốc, metro, trục xuyên tâm,… đang từng bước thay đổi quy hoạch TP.HCM từ hình thái “hướng tâm” sang “bàn cờ” với mạng lưới giao thông kết nối liên hoàn và trải đều giữa các khu. Đây là cách thức quy hoạch tiên tiến được áp dụng ở nhiều đô thị hiện đại trên thế giới, góp phần giảm áp lực người dân đổ về trung tâm, đồng thời tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng để phát triển kinh tế.

Khu Nam trỗi dậy, BĐS bứt phá

Với một số lợi thế sẵn có, khu vực phía Đông và phía Nam TP.HCM đã đi trước một bước so với các khu còn lại. Trong khi khu Đông chuẩn bị bứt phá với chiến lược phát triển “Khu đô thị sáng tạo” thì khu Nam bao gồm Q.7, một phần Bình Chánh, Nhà Bè xuôi về vùng đô thị mở rộng là Cần Giuộc đang trở thành khu kinh tế cảng biển với hạt nhân là Khu đô thị – cảng quốc tế Hiệp Phước và 4 cảng lớn nằm dọc theo sông Soài Rạp, gồm cảng container quốc tế SPTC, cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, cảng quốc tế Long An. Trong đó, Khu đô thị – cảng quốc tế Hiệp Phước là siêu dự án trọng điểm với kỳ vọng trở thành đô thị cảng biển lớn và hiện đại bậc nhất nhất Đông Nam Á.

Liền kề Hiệp Phước, Cần Giuộc (Long An) sở hữu các cụm công nghiệp quy mô lớn nhất khu Nam như KCN Đông Nam Á Long An, KCN Tân Kim, KCN Long Hậu,… và nhiều khu nhà xưởng lớn nhỏ với hơn 40.000 lao động. Trong tháng 1 vừa qua, Long An đã chính thức phê duyệt và xét chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho thêm 5 dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, gồm: CCN Tân Tập, CCN Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3 & 4. Với địa thế có thể phát triển mạnh về hướng biển, khu Nam sẽ trở thành điểm đến then chốt cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Không những vậy, khi trục Bắc – Nam và Vành đai 3, 4 hoàn thành, từ khu Nam sẽ càng thuận tiện kết nối với các tỉnh thành khác và kết nối vào cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh) để giao thương sang Campuchia.



Hấp lực đến từ khu đô thị – cảng Hiệp Phước, 4 cảng biển lớn và các KCN, cụm công nghiệp

là “thỏi nam châm thu” hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đổ xô vào khu Nam Sài Gòn

Với sức bật từ hạ tầng, quy hoạch kinh tế, Nam Sài Gòn là khu vực có phong độ vững vàng và ổn định trên biểu đồ BĐS từ giai đoạn 2019 đến nay với nguồn cung còn khá dồi dào và giá bán tốt, tỷ lệ thanh khoản cao. Đây chính là bàn đạp lớn để BĐS khu Nam tiếp tục được chọn mặt gửi vàng trong năm 2020 – 2021.

Mới đây, trước thông tin Nhà Bè sẽ được lên quận vào năm 2025, giá đất nơi đây lại tiếp tục nhảy vọt. Một số dự án thuộc xã Phú Xuân ở thời điểm mở bán có giá 27 – 28 triệu đồng/m2, đến cuối 2019 đã tăng lên 35 – 40 triệu đồng/m2. Riêng đất lẻ mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo rơi vào tầm trên dưới 55 triệu đồng/m2.

Một môi giới đất lâu năm khu vực Bình Chánh – Nhà Bè – Cần Giuộc cho biết: “Sau thông tin Nhà Bè lên quận, rất nhiều nhà đầu tư hỏi tìm những lô đất thổ cư có sổ đỏ. Họ săn lùng các sản phẩm có quy mô nhỏ từ 50 – 200m2/nền, dễ sinh lời hoặc làm của để dành”.



Với vị trí liền kề TP.HCM và hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện, Cần Giuộc đang

dẫn đầu làn sóng đầu tư BĐS tại đô thị vệ tinh phía Nam Sài Gòn

Trong lúc BĐS Nhà Bè dậy sóng, Cần Giuộc ngay kề bên cũng lọt vào tầm ngắm những nhà đầu tư sành sỏi. Anh Q. Phong (ngụ Q.7) cho biết, dù thị trường liên tục phát triển trong những năm qua nhưng dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Nằm giữa các khu đô thị cảng, khu công nghiệp, nên trong lúc chờ giá tăng cao thì vẫn có thể kinh doanh dịch vụ hoặc cho các chuyên gia, người lao động thuê ở, mang lại nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng.

Thực tế, giá nhà đất Cần Giuộc trong nhiều năm gần đây không ngừng gia tăng. Tính trong 10 tháng đầu năm 2019, số lượt giao dịch thành công tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2018. Đơn cử tại Long Hậu, nếu giá đất năm 2017 chỉ ở mức 10 triệu đồng/m2 thì sang đến 2019, giá bán thứ cấp đã lên mức 18 – 25 triệu đồng/m2. Những dự án ven sông Soài Rạp tính từ lúc giới thiệu sản phẩm đợt đầu tiên trong năm 2016 – 2017 đến nay giao dịch thứ cấp đã tăng gấp đôi, gấp ba. Nhìn chung, mức tăng trưởng thị trường BĐS Cần Giuộc ổn định từ 30 – 35%/năm tuỳ khu vực.

Tất Thắng