Cam kết đúng tiến độ triển khai, khu đô thị Anlac Green Symphony chuẩn bị bước sang giai đoạn vận hành

Tìm kiếm chốn đi về đáng mơ ước của cư dân Thủ đô

Sống ở một con phố lớn giữa Thủ đô Hà Nội, bao quanh là chợ, trung tâm thương mại, trường học, cuộc sống tưởng chừng không có gì phải phàn nàn, nhưng chị Bùi Thị H., ở quận Hoàn Kiếm, vẫn luôn cảm thấy bức bối mỗi khi về nhà. Cái ngõ khá lớn, nhưng vì hàng xóm cũng như gia đình chị không có chỗ để xe trong nhà, nên tất cả để tràn ra con ngõ. Hôm nào nhà có nhiều khách, chị phải đi nói khó với hàng xóm để họ thông cảm về chỗ để xe…

Đây không phải là câu chuyện riêng của gia đình chị H. mà là câu chuyện của rất nhiều cư dân đang sống trong các quận lõi trung tâm của Hà Nội. Nếu như mật độ dân số của thành phố Hà Nội là 2100 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước, thì mật độ tại các khu vực lõi còn cao hơn rất nhiều. Các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy có mật độ dân số cao nhất, trung bình đều trên 30.500 người/km2. Đặc biệt, tại quận Hoàn Kiếm, mật độ dân số là 39.830 người/km2, gấp 137,3 lần mật độ dân số toàn quốc.

Mật độ cao – đất chật, người đông, người dân thiếu vắng những không gian sinh hoạt chung, chưa kể đến là những khoảng xanh thiên nhiên cởi mở. Cuộc sống tuy thuận tiện nhưng lại thiếu đi không gian công cộng – giá trị vị nhân sinh tưởng chừng như giản đơn ngày càng trở nên xa xỉ tại khu vực này.

Nằm ở trung tâm phía Tây thành phố, sự xuất hiện của các khu đô thị được quy hoạch bài bản như Khu đô thị Anlac Green Symphony mang đến một làn gió mới giúp cư dân thực hiện hoá ước mơ về không gian sống lý tưởng.

Khu đô thị Anlac Green Symphony tại tâm điểm phía Tây Hà Nội với 49% diện tích mảng xanh của công viên, hồ nước và cây xanh

Khu đô thị Anlac Green Symphony sống động chính thức bước sang giai đoạn vận hành

Ngay từ giai đoạn đầu, khác với các dự án khác, chủ đầu tư An Lạc chủ trọng triển khai và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cảnh quan với mong muốn Khách hàng hình dung viễn cảnh cuộc sống nơi đây. Đến nay, dự án KĐT Anlac Green Symphony đã dần hoàn thiện các hạng mục tiện ích, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn vận hành chính thức.

Sở hữu vị trí tâm điểm kết nối tại khu tây, Anlac Green Symphony tự hào về một hạ tầng giao thông hoàn thiện hiếm có. Với mặt tiền rộng đến 1.5 km tại đường vành đai 3.5, với 4 tuyến đường giao thông trọng điểm bao quanh, cư dân đô thị dễ dàng kết nối thẳng đến trung tâm phố cổ và các trung tâm mới của thành phố. Cho đến nay, các tuyến đường nội khu dẫn sang các khu đô thị và khu vực kế cận đã hoàn thành. Đường 70 đoạn qua dự án hoàn thành tới 98%; đường vành đai 3.5 đoạn qua dự án đã được trải thảm. Tất cả đều đã sẵn sàng tạo thành mạng lưới kết nối linh hoạt cho cư dân.

Không chỉ vậy, hệ tiện ích đa dạng phục vụ cho cuộc sống viên mãn vẹn tròn của cư dân Khu đô thị Anlac Green Symphony cũng đang dần được lấp đầy. Giáo dục và sức khoẻ là hai hệ tiện ích được tập đoàn An Lạc đặc biệt chú trọng và quan tâm. Theo đó, để thiết lập nên môi trường giáo dục chất lượng cho các cư dân nhí, chủ đầu tư đã lựa chọn kỹ lưỡng, ký kết hợp tác với một trong đơn vị giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam là hệ thống trường liên cấp Đoàn Thị Điểm, dự kiến sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào năm 2023. Chỉ một bước chân, các con sẽ được tiếp cận với hệ thống giáo dục tốt nhất ngay trong KĐT. Con đường đến trường cũng trở nên thuận tiện và an toàn.

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư An Lạc cũng hiểu rằng, một đô thị sẽ thực sự hạnh phúc chỉ khi sức khoẻ của cư dân được bảo đảm. Do đó, với mong muốn kiến tạo một môi trường sống xanh, sống khoẻ, Tập đoàn An Lạc đặc biệt đầu tư và hoàn thiện các tiện ích cảnh quan cho cư dân. Đến với dự án, không ai khỏi ngỡ ngàng về những đổi thay rõ nét tại khu đô thị sau hơn 1 năm triển khai. Trong hệ thống ba công viên lớn tại Khu đô thị, công viên Harmony đã được hoàn thiện với diện mạo khang trang, tươi mới. Chạy bộ hay tập yoga, đọc sách hay ngồi thiền, hay những bộ môn mang tính vận động cao như bóng rổ, bóng đá,… đây hoàn toàn là không gian lý tưởng để cư dân có thể triển khai các bài tập thể dục nâng cao sức khoẻ lành mạnh.

Anlac Green Symphony với hạ tầng hoàn thiện, chuẩn bị vào giai đoạn vận hành.

Bên cạnh đó, hai công viên chủ đề là công viên Musical Park và Melody River Park cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành. Trong đó, công viên Musical Park hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo không chỉ của Khu đô thị mà còn của toàn khu Tây Hà Nội khi mang đến một “bữa tiệc” của âm thanh và ánh sáng đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần phong phú cho cư dân.

Sự hoàn thiện hạ tầng và tiện ích của Anlac Green Symphony là tiền đề vững chắc để giới thành đạt trí thức, chuyên gia quốc tế,… lựa chọn làm điểm đến lý tưởng cho gia đình. Cho đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao hơn 80% số sản phẩm đã bán trong đợt 1. Tất cả đều đã hoàn thiện, phù hợp cho nhu cầu an cư của khách hàng cao cấp hay kế hoạch khai thác kinh doanh của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục triển khai thi công các sản phẩm thấp tầng với những đặc điểm khác biệt chưa từng có trên thị trường, dự kiến cho ra mắt trong năm 2022. Đây hứa hẹn sẽ là điểm sáng cho phân khúc thị trường thấp tầng tại phía Tây Hà Nội.

Một không gian sống mới đang hình thành tại phía Tây Hà Nội. Bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực của CĐT An Lạc trong năm 2021, năm 2022 hứa hẹn sẽ là một dấu mốc mới của tập đoàn trong hành trình xây dựng Anlac Green Symphony trở thành KĐT vị nhân sinh bền vững của thủ đô.