Cân bằng nhịp sống tại thành phố ánh sáng Akari City

Cuộc sống rực rỡ, năng động sầm uất

Như những trải nghiệm vốn có của lối sống thành thị, trong "thành phố ánh sáng", mọi khu vực chức năng đều được quy hoạch hết sức hài hòa. Dọc theo đại lộ thương mại lộ giới lên đến 42m, tuyến đường “xương sống” trung tâm của Akari, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp, không khí vui vẻ, náo nhiệt của thành phố.



Phối cảnh thành phố ánh sáng Akari City

Với diện tích 26,000m2 dành cho tổ hợp thương mại văn phòng cùng đại lộ thương mại tích hợp hệ thống shophouse, trung tâm thương mại dịch vụ, siêu thị, phố ẩm thực, phố đi bộ, tòa nhà văn phòng,… Akari City sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu sinh hoạt, ẩm thực, giải trí, mua sắm,… của cư dân. Đây sẽ là khu đô thị sầm uất bậc nhất, điểm đến thu hút tại khu Tây Sài Gòn.

Tại phố đi bộ, phố ẩm thực, phố thương mại,… của Akari City, cư dân có thể thảnh thơi mua sắm với những dãy shophouse sầm uất, chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng với siêu thị dưới chân nhà, nơi nhâm nhi tách café hay rộn rã giao lưu gặp gỡ bạn bè. Bên cạnh đó còn có quảng trường rộng lớn 2,500m2 đa dạng hoạt động dành cho cả gia đình với nhiều khu vui chơi giải trí, công viên xanh mát, thoáng đãng.

Khoảnh khắc yên bình riêng tư

Khi vừa bước vào cánh cổng an ninh biệt lập của từng cụm chung cư condominium, mọi ồn ã như bỏ lại phía sau nhường chỗ cho cuộc sống bình lặng, thư giãn đúng nghĩa. Nội khu căn hộ Akari City bao gồm các tiện ích hiện đại, không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, an ninh được bảo vệ 24/24 giờ, hệ thống PCCC và các dịch vụ quản lý tiêu chuẩn cao chỉ dành riêng cho cư dân theo tiêu chuẩn của dòng căn hộ biệt lập “affordable condominium” Flora đã được thị trường đón nhận như: Flora The Bridgeview (quận 7), Flora Anh Đào, Flora Fuji, Flora Kikyo (quận 9), Flora Mizuki Park (Bình Chánh), Flora Novia (quận Thủ Đức).



Phối ảnh cảnh quan tiện ích tại Akari City

Tại Akari City, bạn có thể thoải mái ngồi đọc sách trong khi con trẻ chơi đùa trong thư viện chung, clubhouse, khu vui chơi trẻ em an toàn; thỉnh thoảng tụ tập picnic, mở tiệc BBQ chiêu đãi bạn bè hay đơn giản là nằm dài trên hồ bơi để tận hưởng cuối tuần đầy nắng; đi dạo bình yên trong khuôn viên vườn Nhật. Mỗi ngày năng lượng tích cực luôn được tái tạo với các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe tinh thần tại câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng yoga, gym, sân thể thao đa năng, trang thiết bị ngoài trời. Những lúc nhàm chán, cạn kiệt ý tưởng trong công việc, bạn cũng hoàn toàn có thể thử trải nghiệm cảm giác mới trong không gian làm việc chung “Co-working space”, biết đâu sẽ có duyên gặp gỡ đối tác mới sẵn lòng chia sẻ cơ hội công việc cùng nhau.

Chỉ với mức chi phí phù hợp nhưng tại Akari City, bạn có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn. Tổ ấm lúc này thật sự là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc mệt nhoài, là nơi bạn cân bằng cuộc sống và hưởng những giây phút an yên bên gia đình nhỏ.

“Condo” chất Nhật đầy tinh tế và hiệu quả

Cảm hứng từ “condo” phong cách Nhật Bản, thiết kế thông minh và khoa học giúp cho căn hộ Flora Akari City luôn tràn ngập ánh sáng, tạo cảm giác không gian rộng mở và thoáng đãng hơn. Căn hộ Flora Akari City mang đến không gian sinh hoạt ấm cúng, thân thiện đồng thời tối ưu công năng sử dụng. Đặc biệt, thành viên nào trong gia đình cũng được tận hưởng không gian riêng tư, yên tĩnh.



Akari City mang đến những khoảnh khắc yên bình riêng tư của cuộc sống

Akari mang đến cho bạn nhiều lựa chọn với nhiều phiên bản căn hộ phù hợp với từng nhu cầu riêng của gia đình. Phiên bản Flora studio 56m2 vừa túi tiền dành cho các bạn trẻ độc thân hoặc các gia đình trẻ. Phiên bản Flora nâng cấp từ 75m2 đến 100m2 dành cho gia đình có trẻ em cần một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn. Phiên bản giới hạn Flora Dual Key 121m2 đáp ứng nhu cầu gia đình 3 thế hệ sống chung nhưng vẫn đảm bảo riêng tư tuyệt đối hoặc kinh doanh homestay.



Sơ đồ thiết kế căn hộ Akari City

Phiên bản giới hạn Flora Dual Key diện tích 121m2 có thiết kế độc đáo 2 căn hộ trong 1; 2 căn hộ có 2 cửa, 2 không gian sống hoàn toàn riêng biệt bao gồm một căn hộ lớn (1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 ban công, 1 lô gia, 2 phòng ngủ, 2 WC) và một căn hộ nhỏ (1 không gian sinh hoạt chung, 1 ban công). Flora Dual Key hoàn toàn phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu sống chung hòa thuận hoặc đáp ứng nhu cầu mua vừa ở vừa kinh doanh đầu tư.