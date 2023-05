Căn hộ 1 tỷ đồng biến mất và Icon Plaza bất ngờ xuất hiện

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư Danh Việt Group bất ngờ giới thiệu dự án Icon Plaza thanh toán hấp dẫn 1%/tháng đến khi nhận nhà phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng. Mới đây, lễ công bố dự án đã thu hút hàng trăm khách hàng đến tham dự tìm kiếm cơ hội đầu tư – an cư. 85% sản phẩm giai đoạn 1 chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường được đăng ký thành công.



85% sản phẩm giai đoạn 1 dự án Icon Plaza được đăng ký thành công ngay trong lễ công bố

Căn hộ 1 tỷ đã biến mất…

Theo khảo sát của báo điện tử Vnexpress, từ quý đầu năm, giá nhà chung cư ở huyện ngoại thành TP.HCM như Bình Chánh leo lên ngưỡng 40 triệu đồng/m2. Đến quý cuối năm, giá căn hộ một lần nữa chứng kiến hiện tượng tăng kỷ lục ở quận 9, Thủ Đức, thuộc TP Thủ Đức với ngưỡng giá 60-90 triệu đồng mỗi m2. Còn theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tại hai thành phố mới của Bình Dương là Dĩ An và Thuận An, giá căn hộ chung cư từ 20-25 triệu/m2 năm 2018 tăng lên mức 33-40 triệu/m2 năm 2020. Căn hộ giá 1 tỷ gần như đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường trong năm qua.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dù giá nhà đã tăng mạnh nhưng chưa lập đỉnh, dư địa tăng giá còn lớn. Cùng với đó, sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường cộng với niềm tin của nhà đầu tư là hai yếu tố sẽ còn thúc đẩy giá bất động sản (BĐS) tăng mạnh trong thời gian tới. Chính vì vậy, BĐS vẫn là kênh hấp dẫn nguồn tiền đầu tư.

Diễn biến trên làm dấy lên quan ngại rằng người trẻ, người thu nhập trung bình, khách hàng có nhu cầu ở thật có còn cơ hội để sở hữu được BĐS? Đó không chỉ là nỗi trăn trở của khách hàng mà là bài toán nhiều doanh nghiệp phát triển bền vững đang dốc tâm để đưa ra giải pháp.

… và Icon Plaza bất ngờ xuất hiện, chỉ thanh toán 1%/tháng

Không phụ kỳ vọng của khách hàng, trước thực tế biến mất của căn hộ 1 tỷ đồng, nhiều chủ đầu tư chấp nhận giảm biên lợi nhuận để đưa ra những giải pháp tài chính thiết thực giúp khách hàng tích luỹ trung bình thậm chí không cần vay ngân hàng vẫn có cơ hội sở hữu BĐS. Điển hình là Danh Việt Group với căn hộ Icon Plaza.



Dự án Icon Plaza toạ lạc tại đường DT743 TP. Thuận An quy mô 29 tầng cao và 2 tầng hầm với 897 sản phẩm

Điểm khác biệt nổi bật của Icon Plaza là phương thức thanh toán 1%/tháng đến khi nhận nhà, tương đương với khoảng trên dưới 15 triệu đồng/tháng thậm chí những căn diện tích nhỏ chỉ thanh toán hơn 10 triệu đồng/tháng.

Với tổng chi phí đầu tư từ 1-2 tỷ đồng/căn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng cả đầu tư và an cư nhưng Icon Plaza có vị thế riêng so với những căn hộ cùng phân khúc khi thiết lập một chuẩn chất lượng mới. Dự án vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến trong và ngoài nước, tối ưu không gian sống trải nghiệm. Mỗi căn hộ đều đón ánh sáng và gió tự nhiên, không có bất kỳ không gian nào bị lãng phí, từ không gian học tập, làm việc cho đến sinh hoạt, thư giãn. Ngay từ những căn hộ nhỏ nhất với 27,59m2 đã được thiết kế đảm bảo công năng sử dụng, sự thoải mái và tính thẩm mỹ cần thiết.

Cùng với đó là việc lựa chọn các thương hiệu nổi tiếng như khóa cửa điện tử Yale, thiết bị vệ sinh – phòng tắm Kohler/Toto, Hafele, tủ bếp Sunwood,… đã góp phần khẳng định chất lượng căn hộ.



Trang thiết bị vật liệu cao cấp, cách bài trí đầy tính thẩm mỹ với những chi tiết cần thiết vừa đủ, Icon Plaza giúp gia chủ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng

Icon Plaza thiết lập tiện ích độc đáo One by One, chỉ cần 1 chạm, mở cánh cửa căn hộ, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ nội khu đa dạng đáp ứng nhu cầu giáo dục, mua sắm, vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Dự án gây ấn tượng với hồ bơi vô cực dài 54m cùng nhiều tiện ích như gym, yoga, spa, BBQ, khu vui chơi cho trẻ,… giúp cư dân tận hưởng cuộc sống như đang nghỉ dưỡng mỗi ngày tại chính căn hộ của mình.

Toạ lạc tại mặt tiền DT 743, trục đường huyết mạch kết nối các khu vực kinh tế quan trọng của Bình Dương đang được mở rộng ra 6-8 làn xe và xây cầu vượt tại ngã 6 An Phú & ngã tư 550, Icon Plaza được đánh giá cao về thanh khoản đầu tư cũng như cho thuê.

Đánh giá về thị trường BĐS Bình Dương năm 2021 các chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào những lực đẩy từ hạ tầng và làn sóng phát triển mạnh mẽ của BĐS công nghiệp.



Chương trình công bố dự án Icon Plaza thu hút hàng trăm khách hàng tham dự chọn cơ hội an cư – đầu tư

“Hiện tại Bình Dương là thị trường tốt để đầu tư và an cư. Các quận vùng ven như quận 9, Thủ Đức giá BĐS đã tăng lên cao, người thu nhập trung bình khó khăn trong việc sở hữu BĐS. Trong khi đó, Icon Plaza rất thuận tiện di chuyển vào thành phố, khu vực kinh tế phát triển với tổng giá trị căn hộ thấp, phương thức thanh toán tốt phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng nên tính thanh khoản cao, không chỉ thu hút khách hàng ở thật mà cả nhà đầu tư. "Một cặp vợ chồng trẻ thu nhập khoảng 15 triệu/người/tháng chi tiêu hợp lý đã có thể sở hữu căn hộ Icon Plaza ", chị Tú Trinh (nhà đầu tư Quận 9) chia sẻ.