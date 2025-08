Sau thời gian dài "mất tích", hiện nguồn cung dự án mới tại thị trường bất động sản Bình Dương xuất hiện các căn hộ giá tầm 1 tỷ đồng, mang lại hi vọng về cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều người lao động tại Bình Dương

Nằm kề cận TP.HCM, đồng thời cũng là địa bàn phát triển mạnh về kinh tế, có nhiều khu công nghiệp nên ngoài hai thị trường lớn nhất cả nước (Hà Nội, TP.HCM), Bình Dương là một trong ít tỉnh thành có nhu cầu lớn về căn hộ chung cư. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm qua, các dự án mới tại Bình Dương hầu hết đều tập trung ở phân khúc căn hộ trung, cao cấp, "tìm đỏ mắt" cũng không thấy căn hộ có giá quanh 1 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trong nửa đầu năm 2024, giá căn hộ Bình Dương trung bình từ 35-40 triệu đồng/m2. Như vậy với căn hộ diện tích khoảng hơn 60m2 đã có giá từ 2 tỷ đồng. Những dự án liền kề TP.HCM giá trung bình thậm chí đã quanh ngưỡng 45-50 triệu đồng/m2. Giá căn hộ tăng liên tiếp trong 2-3 năm qua khiến thanh khoản trên thị trường gặp nhiều khó khăn, dù nhu cầu mua căn hộ tại đây vẫn rất lớn. Chưa kể, nguồn cung ra thị trường "lệch pha" với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân.

Theo đó, đa số các căn hộ tại Bình Dương hiện nay đều ở tầm giá từ 2-3 tỷ đồng/căn trở lên, trong khi với thu nhập bình quân đầu người của Bình Dương trung bình khoảng 120 triệu/năm thì căn hộ "vừa túi tiền" nằm ở khoảng giá 900 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng. Tình trạng này khiến Bình Dương thiếu căn hộ phục vụ nhu cầu thực, trong khi lại dư thừa căn hộ giá cao. Thanh khoản kém, khiến nguồn cung ế nhưng lại thiếu vì không đáp ứng đúng nguồn cầu.

Thực trạng trên khiến các doanh nghiệp, chủ đầu tư buộc phải tìm cách giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm. Thực tế trong năm 2024, nguồn cung dự án mới tại Bình Dương khá dồi dào, với hàng chục dự án được giới thiệu hoặc sắp ra mắt trên thị trường. Điểm sáng là từ nay đến cuối năm, thị trường Bình Dương sẽ đón nhận thêm nhiều dự án thuộc phân khúc bình dân, với giá từ 31 triệu đồng/m2. Nhiều dự án đã được điều chỉnh giảm 3-5 triệu đồng/m2 so với giá rumor. Với mức giá này, những căn hộ nhỏ 45-65m2 sẽ có giá dưới 2 tỷ đồng, phù hợp với các gia đình trẻ. Cụ thể:

Xem thêm: Giá bán căn hộ TT Avio Dĩ An cập nhật mới nhất

(TP Thuận An) cũng chuẩn bị mở bán đợt mới trong tháng 9 với giá từ 32 triệu đồng/m2. Như vậy các căn hộ nhỏ trong dự án (45m2, 1 phòng ngủ) có giá từ 1,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng căn hộ diện tích nhỏ chiếm tỷ trọng khá ít. Được biết, đợt mở bán trước, một số ít căn hộ tại đây được chào bán với giá chỉ từ 29 triệu đồng/m2.

(TP Thuận An) của Công ty CP đầu tư Ben House cũng có kế hoạch mở bán vào cuối năm nay với giá dự kiến từ 30 triệu đồng/m2. Như vậy các căn hộ diện tích nhỏ trong dự án này sẽ có giá từ 1,3 tỷ đồng/căn.

Tại Thuận An còn có dự án The Emerald 68 cũng đang giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 1,68 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên số lượng căn hộ ở tầm giá này không nhiều, và diện tích nhỏ vì đây là dự án được định vị ở phân khúc cao cấp.

Ngoài những dự án giá mềm kể trên, trong năm nay Bình Dương còn đón thêm một số dự án khác ở phân khúc tầm trung và cao cấp như: Orchard Hill – Sycamore, TP Mới Bình Dương của CapitaLand với giá dự kiến 48 triệu/m2, thời gian nhận nhà dự kiến vào năm 2025-2026; The Gió Reverside (Tân Vạn, Bình Dương) của Tập đoàn An Gia có giá dự kiến khoảng 40 triệu đồng/m2, hiện đã khởi công dự kiến mở bán trong quý 4/2024; dự án Picity Sky Park (Dĩ An) có giá dự kiến từ 45 triệu đồng/m2; hay "mềm" hơn còn có Bcons Avenue với 528 căn chung cư, giá dự kiến 35-42 triệu/m2…