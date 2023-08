Căn Hộ 2S Plus “Nối Sóng” Thị Trường Căn Hộ Dịch Vụ

Dòng căn hộ dịch vụ được xem như “con cá bơi ngược dòng” khi tỉ lệ lấp đầy luôn đạt ngưỡng cao, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn chịu nhiều sức ép. Những căn hộ tại những vị trí đắc địa, nhiều tiện ích khép kín đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là giới chuyên gia nước ngoài.

Tiềm Năng Từ Thành Phố Năng Động Bậc Nhất Cả Nước

Theo báo cáo của Colliers Việt Nam, trong quý I/2023, thị trường căn hộ dịch vụ chứng kiến sự tăng trưởng về cả giá thuê và tỉ lệ lấp đầy. Đặc biệt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Giá thuê căn hộ ở phân khúc A, B dao động từ 890 USD – 7.700 USD, tỉ lệ lấp đầy đều vượt ngưỡng từ 82% cho đến 94%. Những chỉ số này cho thấy thị trường căn hộ dịch vụ đang dần phục hồi và có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại những đại phương thu hút nguồn vốn FDI, lực lượng lao động nước ngoài đông đảo. Đơn cử như Hải Phòng, địa phương đứng trong Top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 3 tháng đầu năm với 385,08 triệu USD vốn FDI. Chỉ riêng khu công nghiệp VSIP Hải Phòng hiện đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, châu Âu… Vì vậy, địa phương này đang tập trung lực lượng đông đảo là các chuyên gia nước ngoài, kèm theo nhu cầu về nhà ở cao.

Theo thống kê, Hải Phòng có hơn 6.000 người lao động nước ngoài. Đây sẽ là nguồn khách hàng khổng lồ cho thị trường căn hộ dịch vụ dưới hình thức cho thuê dài hạn, hoặc ngắn hạn. Họ sẵn sàng chi trả khoản tiền lớn cho việc thuê nhà, tuy nhiên, họ lại có những tiêu chuẩn khắt khe về chỗ ở. Căn hộ phải thỏa mãn các tiêu chí về vị trí, tiện ích cao cấp chuẩn quốc tế, không gian xanh cũng như ứng dụng công nghệ hiện đại trong căn hộ, đảm bảo tính riêng tư và an ninh.

Sentosa Sky Park tọa lạc vị trí đắc địa tại trung tâm Thành phố Hải Phòng.

Nắm bắt được nhu cầu về những căn hộ sang trọng, hiện đại cho tầng lớp tinh hoa, dự án Sentosa Skypark Hải Phòng lần đầu giới thiệu ra thị trường căn hộ hàng hiệu 2S Plus với nhiều ưu thế nổi bật. Theo đánh giá, căn hộ này không chỉ phù hợp cho việc khai thác cho thuê ngắn hạn (airbnb) khi khai thác nhóm khách hàng với những kỳ nghỉ ngắn ngày tại Hải Phòng, mà còn phù hợp cho thuê dài hạn bởi đáp ứng các tiêu chí sống của những chuyên gia nước ngoài.

Thế Mạnh Hút Khách Từ Dòng Căn Hộ 2S Plus

Căn hộ 2S Plus là phiên bản nâng cấp từ căn hộ 2 phòng ngủ với những cải tiến về không gian, công năng căn hộ, cho phép chủ sở hữu “biến tấu” thêm nhiều không gian trải nghiệm đắt giá trong chính căn hộ của mình. Theo đó, điểm sáng giá nằm ở phần diện tích gia tăng được tích hợp tại phòng ngủ master của căn hộ. Với phần khu vực S có thể thiết kế thành các không gian như đọc sách, làm việc, góc giải trí hay khu vực thay đồ (walk-in closet),… Đây là những tiêu chuẩn thường chỉ xuất hiện trong các căn hộ hạng tổng thống, hay penthouse. Điều này là hoàn toàn phù hợp dành cho nhóm khách hàng là những chuyên gia vốn đã có nhiều trải nghiệm thượng lưu trước đây. Họ khắt khe và chú trọng vào những trải nghiệm trong chính căn hộ, phòng ngủ của mình. Họ thực hiện được những nhu cầu cá nhân, thỏa mãn những xúc cảm sang trọng tại không gian riêng tư.

Khu vực S là phần diện tích có thể tùy biến thành khu vực chức năng theo sở thích chủ nhà.

Ngoài những điểm sáng trong thiết kế, căn hộ 2S Plus còn thu hút khách hàng nhờ áp dụng thêm các kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, khiến những trải nghiệm trong ngôi nhà thêm phần đắt giá. Theo đó, căn hộ 2S Plus sở hữu 3 màng lọc lý tưởng đi kèm với hệ thống chống nóng đặc biệt đảm bảo không gian nhà luôn được thông thoáng, mát mẻ. Vật liệu xây dựng đặc thù kết hợp với hệ thống giảm tiếng ồn, hệ thống bảo mật, giúp tăng thêm sự riêng tư, thỏa mái cho chủ nhân căn hộ. Ngoài ra, dòng căn hộ 2S Plus còn ứng dụng hệ thống Smarthome hiện đại giúp chủ sở hữu tự do điều chỉnh từ xa các thông số về ánh sáng, nhiệt độ hay các thiết bị như: rèm cửa, bình nóng lạnh, hệ thống an ninh và các thiết bị thông minh khác trong căn hộ. Bên cạnh đó, chủ nhân của căn hộ 2S Plus cũng sẽ được thụ hưởng trọn vẹn 3 tầng xanh độc nhất gồm: Merlion Garden, Oasis Garden và Sky Garden cùng 25+ tiện ích đẳng cấp như: bể bơi vô cực, kidzone, gym, spa…

Phần không gian xanh với nhiều tiện ích đẳng cấp trên cao.

Một yếu tố hút khách khác của dòng căn hộ 2S Plus là vị trí đắc địa. Dự án nằm tại vị trí “vàng” tại ngã tư Bùi Viện – Võ Nguyễn Giáp quận Lê Chân, trên trục đường trung tâm của thành phố, nơi tập trung các công trình tiện ích, dịch vụ đẳng cấp hàng đầu của Thành phố. Trong bán kính 2km, cư dân của dự án có thể kết nối nhanh chóng tới các dịch vụ tiện ích quốc tế đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống như: Bệnh viện Vinmec, Aeon Mall, trường học quốc tế … và đặc biệt gần với các khu công nghiệp lớn. Đây là khu vực được quy hoạch bài bản với hạ tầng giao thông đồng bộ, quần thể tiện ích toàn diện đáp ứng nhu cầu của giới chuyên gia khắt khe. Theo đánh giá, khu vực Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp này chính là khu thượng lưu mới của Thành phố Hải Phòng. Nơi đây đồng thời kiến tạo nên một cộng đồng đa quốc gia tiêu chuẩn đầu tiên tại Hải Phòng.

Hiện, chủ đầu tư đang đưa ra chính sách mua ưu đãi với 8 đợt thanh toán. Khách hàng chỉ cần bỏ ra 25% giá trị căn hộ là đã có thể sở hữu ngay căn hộ chuẩn Sing giữa trung tâm thành phố Cảng. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi suất 0%. Ngoài ra, từ ngày 15/7 đến hết ngày 31/10/2023, khách hàng mua nhà sẽ nhận ngay 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng xe ô tô điện Vinfast VF3 trị giá 300 triệu đồng và được trừ trực tiếp vào hợp đồng mua bán.

Sở hữu nhiều thế mạnh về thiết kế, tiện ích cùng vị trí, Sentosa Sky Park là lời giải cho bài toán đầu tư căn hộ dịch vụ cho thuê lâu dài tại trung tâm Thành phố Hải Phòng. Căn hộ hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu sống đẳng cấp của cộng đồng giới chuyên gia, mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư thông thái.

Thông tin dự án Sentosa Sky Park:

Vị trí: giao lộ Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, Lê Chân, TP Hải Phòng

Hotline: 1900 99 99 85