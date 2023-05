Giá Căn Hộ Tăng Cao, Căn Hộ 50 Năm Tại Hà Nội Lên Ngôi

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận căn hộ chung cư sở hữu 50 năm có mức giá mềm hơn hẳn so với căn hộ sở hữu lâu dài trên thị trường. Tại nhiều dự án, giá bán căn hộ 50 năm chỉ bằng khoảng 2/3 so với các căn hộ có sổ đỏ lâu dài. Chính bởi mức giá rẻ hơn hẳn nên trong bối cảnh căn hộ chung cư Hà Nội tăng giá mạnh, những căn 50 năm trở thành lựa chọn của một bộ phận không nhỏ người mua có tài chính hạn hẹp.



Chung cư sở hữu 50 năm có mức giá mềm hơn hẳn so với căn hộ sở hữu lâu dài trên thị trường

Tại dự án Phương Đông Green Park (Hoàng Mai, Hà Nội), chỉ trong khoảng 1 năm gần đây, theo các môi giới, những căn hộ ở tòa B đang được khá nhiều người hỏi mua. Nguyên nhân là bởi mức giá các căn hộ của tòa B rẻ hơn khoảng 30% so với các căn hộ ở tòa A. Được biết, hơn 300 căn hộ tại tòa B của dự án là các căn sở hữu 50 năm, trong khi các căn ở tòa A là sở hữu lâu dài. Cụ thể, những căn 2 ngủ 1 vệ sinh có diện tích khoảng 50m2 ở tòa A có giá bán 2,2-2,4 tỷ đồng/căn thì tương tự diện tích, vị trí, giá bán của tòa B chỉ dao động từ 1,8-2 tỷ đồng/căn. Những căn 2 ngủ 2 vệ sinh ở tòa A có giá bán 3,-3,3 tỷ đồng/căn thì ở tòa B, các căn có diện tích tương tự có giá bán dao động 2,7-2,8 tỷ đồng/căn.

Thực tế trên cũng diễn ra tại dự án GoldSeason , thuộc đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Những căn hộ tòa sở hữu 50 năm có mức giá rẻ hơn hẳn so với các căn hộ sở hữu lâu dài ở các tòa còn lại. Đơn cử, các căn 3 ngủ 2 vệ sinh ở các tòa sở hữu lâu dài là tòa Spring, Autumn, Summer có giá bán từ 5-5,8 tỷ đồng/căn thì các căn 3 ngủ 2 vệ sinh ở tòa Five Season là tòa sở hữu 50 năm chỉ có giá bán khoảng 3,5-3,8 tỷ đồng/căn. Căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh ở các tòa sở hữu lâu dài có giá bán 3,5-4,1 tỷ đồng/căn thì ở tòa 50 năm có giá bán 2,7-3,1 tỷ đồng/căn.

Ở quận Nam Từ Liêm, những căn hộ 50 năm thuộc tòa G3 dự án Vinhomes Green Bay cũng có mức giá rẻ hơn so với các căn hộ sở hữu lâu dài thuộc tòa G1 và G2. Đơn cử, các căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại hai tòa sở hữu lâu dài có giá bàn từ 3,5-3,8 tỷ đồng/căn thì tại tòa G3 – tòa sở hữu 50 năm, các căn tương tự có mức giá chỉ 2,5-2,7 tỷ đồng/căn. Căn 3 phòng ngủ tại tòa sở hữu lâu dài có giá bán từ 4-5,5 tỷ đồng/căn thì tại tòa sở hữu 50 năm có giá bán chỉ ngoài 3 tỷ đồng….

Mức giá căn hộ sở hữu 50 năm rẻ hơn và thu hút người mua so với các căn sở hữu lâu dài ở cùng một dự án là thực trạng chung tại tất cả các dự án chung cư Hà Nội. Anh Phạm Việt Tú, môi giới căn hộ dự án Gold Season cho biết anh gắn với dự án này từ thời hàng sơ cấp cho đến khi dự án bàn giao, đi vào vận hành nhiều năm nay. Thời điểm mới mở bán và ngay cả ở giai đoạn đầu dự án mới bàn giao, những căn sở hữu 50 năm dù giá rẻ hơn nhưng giao dịch lại chậm hơn so với các căn sở hữu lâu dài.



Tỉ lệ hấp thụ của những căn 50 năm tăng mạnh trong năm 2022

Từ hơn một năm nay, khi giá căn hộ tăng mạnh, những căn sở hữu 50 năm cũng thiết lập mặt bằng giá mới theo đà tăng chung. Dù tăng nhưng giá các căn hộ sở hữu 50 năm vẫn “mềm” hơn so với các căn hộ sở hữu lâu dài. “Mức tăng của căn hộ sở hữu lâu dài trong khoảng 1 năm gần đây tăng gấp đôi so với căn hộ sở hữu 50 năm. Nếu căn hộ sở hữu lâu dài tăng từ 300-500 triệu đồng/căn thì mức tăng của căn hộ sở hữu 50 năm là khoảng 200 triệu đồng/căn. Do đó, tổng thể là mức giá của căn hộ 50 năm vẫn khá mềm so với căn hộ lâu dài trên thị trường thứ cấp và so với các dự án mở bán mới. Lợi thế mức giá khiến phân khúc này ghi nhận thanh khoản tốt”. Cũng theo anh Tú, dù sức mua tốt nhưng hiện nguồn hàng của dòng căn hộ 50 năm khá khan hiếm trên thị trường ở các dự án. Bất cứ căn 50 năm nào ra hàng cũng đều nhanh chóng có người mua.

Đồng quan điểm, chị Minh, môi giới bán căn hộ tại dự án Phương Đông Green Park cũng chia sẻ khoảng 1 năm gần đây, những căn hộ sở hữu 50 năm tại dự án ghi nhận tốc độ thanh khoản cao hơn hẳn so với thời gian trước. “Trước đó, những căn 50 năm bán chậm hơn hẳn, thế nhưng 1 năm gần đây, khi các căn hộ sở hữu lâu dài tăng giá quá mạnh thì những căn 50 năm với mức giá mềm hơn được nhiều người chọn mua. Ngoài ra, thì quan niệm về sở hữu của người Việt cũng đã thoáng hơn, nhiều người không còn nặng nề vấn đề mua căn hộ sở hữu có thời hạn”, chị Minh nhấn mạnh.

Khánh Chi

