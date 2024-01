Căn hộ Bình Dương là phân khúc duy nhất có lượng tin đăng bán tăng, trong khi lượng sản phẩm rao bán đất nền và biệt thự triển khai tại thị trường này giảm trong tháng 10/2023.

Căn Hộ Bình Dương Tăng Cả Cung Và Cầu

Số liệu báo cáo thị trường BĐS tháng 10/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, căn hộ là loại hình duy nhất trong tháng vừa qua tại Bình Dương ghi nhận tăng trưởng cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng.

Thị trường căn hộ Bình Dương đang dẫn đầu về nguồn cung mở bán mới tại khu vực phía Nam. Ảnh: Legacy Thuận An.

Khu vực có lượng tin đăng bán nhà đất giảm mạnh nhất Bình Dương là huyện Phú Giáo và TP. Dĩ An. Nguồn cung BĐS rao bán tại TP.Dĩ An giảm khoảng 4% so với tháng trước, còn huyện Phú Giáo giảm đến 56%.

Trái ngược với sự sụt giảm nguồn cung rao bán, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Bình Dương đang có xu hướng tăng ở hầu hết mọi loại hình bất động sản. Nhất là với đất nền dự án và căn hộ.

Cụ thể, căn hộ Bình Dương có lượt tìm kiếm tăng 19%, đất nền dự án tăng 22,5%, đất nền và đất thổ cư trong dân tăng 13%, biệt thự liền kề tăng 17%, nhà phố Bình Dương tăng 16,3%.

Xét theo khu vực, TP. Thuận An, Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và huyện Bến Cát là bốn khu vực có nhu cầu tìm kiếm nhà đất tăng mạnh nhất tháng qua. Lượt tìm mua BĐS Bàu Bàn g tăng 32%, Tân Uyên và Bến Cát cùng tăng 28,2%, Thuận An tăng 25,2%.

Hai địa phương còn lại là TP. Dĩ An cũng có lượt tìm kiếm bất động sản tăng 11,7%, TP. Thủ Dầu Một tăng 14%. Huyện Phú Giáo là khu vực duy nhất mà nhu cầu tìm mua bất động sản giảm (17,5%) trong tháng 10 vừa qua.

Còn theo số liệu từ DKRA Group, Bình Dương đang là tỉnh dẫn đầu phía Nam về nguồn cung căn hộ mở bán trong tháng 10. Theo đó, có khoảng 960 căn hộ chào bán tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, trong đó Bình Dương chiếm khoảng 69% nguồn cung, với 665 căn mở bán.

Cũng theo đơn vị này, 72% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường miền Nam tập trung vào các dự án trung cấp triển khai trên khu vực TP. Dĩ An và TP. Thủ Dầu Một.

Nhiều Dự Án Căn Hộ Trở Lại Đường Đua

Một trong những lợi thế khiến căn hộ Bình Dương nhận được nhiều quan tâm trong tháng 10 vừa qua đến từ sự gia tăng nguồn cung mới. Trong khi TP.HCM và các tỉnh lân cận chỉ lác đác một vài dự án chung cư mở bán, thị trường căn hộ Bình Dương sôi động hơn nhờ nguồn cung dồi dào, tầm giá phải chăng, nhiều sự lựa chọn.

Cụ thể, từ cuối quý 3/2023 đến nay, Bình Dương đang có hàng loạt dự án mở bán trở lại. Tại khu vực TP. Dĩ An, Phúc Đạt Group công bố dự án Phúc Đạt Connect 2 với quy mô 724 căn hộ, giá khoảng 40 triệu đồng/m2. Cùng trên khu vực Dĩ An, Tập đoàn Bcons đang triển khai giới thiệu ra thị trường các căn hộ thuộc khu phức hợp Bcons City, giá bán khoảng từ 34 triệu đồng/m2 (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ).

Video đánh giá khu vực TP. Tân Uyên của Batdongsan.com.vn.

Trên cùng khu vực Phú Đông Group cũng đang phát triển dự án Phú Đông Sky One, diện tích mỗi căn hộ dao động từ 30 – 75 m2, giá từ 1,5 – 2 tỷ đồng.

Bên cạnh những dự án mới, những tháng cuối năm, Bình Dương còn có thêm loạt dự án hiện hữu mở bán tiếp sau thời gian tạm nghỉ như dự án C-SkyView và C-RiverView của chủ đầu tư Chánh Nghĩa Quốc Cường. Một dự án khác là Diamond Boulevard của chủ đầu tư Tecco Miền Nam cũng sẽ mở bán thời gian tới với tầm giá dự kiến từ 31 triệu đồng/m2.

Bên cạnh lợi thế kề cận TP.HCM, nhu cầu về nhà ở tại Bình Dương luôn rất cao do đây là tỉnh thu hút nhiều vốn FDI và liên tục xuất hiện thêm những doanh nghiệp lớn đổ về phát triển. Ngoài ra, căn hộ Bình Dương đang trở lại thời điểm bình ổn về giá sau một giai đoạn phát triển nóng sốt. Các chuyên gia nhận định, thời điểm này để mua một căn hộ Bình Dương đã thuận lợi và “hời” hơn rất nhiều so với 2 năm trước.

Số liệu từ DKRA Group chỉ ra, giá bán sơ cấp căn hộ TP.HCM trong tháng 10/2023 thấp nhất là 63 triệu đồng/m2, cao nhất là 96,6 triệu đồng/m2, chủ yếu do nguồn cung mới ở phân khúc hạng sang và cao cấp có điều chỉnh tăng giá. Trong khi đó, ở Bình Dương, giá chung cư đang dao động từ 16 – 40 triệu đồng/m2, cao nhất là 51 triệu đồng/m2. Mức giá được cho là cạnh tranh và phù hợp với điều kiện tài chính của bộ phận lao động trẻ, đối tượng tiêu thụ chính của phân khúc căn hộ.

Cùng với đó, người trẻ thay vì lựa chọn sống ngay trung tâm TP.HCM đắt đỏ đang có sự dịch chuyển nhu cầu về các khu trung tâm mới của vùng ven để mua nhà khi có sự trợ lực từ sự phát triển của hạ tầng giao thông. Bình Dương đang có lợi thế về liên kết vùng nhờ các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành ; mở rộng quốc lộ 13; cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn; đường sắt TP.HCM – Lộc Ninh và metro Bến Thành – Suối Tiên – Thành phố mới Bình Dương… hệ thống hạ tầng đang giúp Bình Dương xóa mờ ranh giới địa lý với TP.HCM và các thị trường lân cận.

Thị trường căn hộ Bình Dương được dự báo sẽ còn dư địa phát triển và phục hồi tốt hơn các loại hình còn lại nhờ hướng về nhu cầu thực và “kế thừa” được nguồn khách tiềm năng từ TP.HCM đổ về.

Phương Uyên