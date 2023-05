Căn hộ Bình Dương đang hút khách, nên đổ tiền vào dự án nào?

JLL Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại Bình Dương. Theo đó, có 6.224 căn đã ra mắt và sẽ mở bán ở Bình Dương trong 2019-2020. Tuy nhiên, các dự án mở bán mới tại đây có khả năng leo thang so với kế hoạch trong nửa cuối năm 2019 và năm 2020 do các chủ đầu tư còn tiếp tục cập nhật thêm rổ hàng. Với nguồn cung hiện có, Bình Dương chỉ xếp sau TP.HCM về lượng nhà ở cao tầng và vượt xa các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như Long An.

Các dự án nhà cao tầng ở Bình Dương đa phần tọa lạc tại Dĩ An và Thuận An. Đây là hai thị trường có lộ trình được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, cũng là những địa bàn có kết nối thuận tiện về TP. HCM.

Trong hội thảo vào đầu tháng 8, chia sẻ về thị trường bất động sản Bình Dương, TS. Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc đến từ trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM cho rằng, để đầu tư an toàn, vững chắc, và thu được lợi nhuận tối đa, các nhà đầu tư nên rót tiền vào các dự án thỏa mãn được các yếu tố sau:

Thứ nhất, về phân khúc, nhà đầu tư nên đổ tiền vào phân khúc căn hộ cao cấp cho các chuyên gia thuê. Cụ thể, nếu như các thị trường BĐS TP. HCM hay Hà Nội phát triển chủ yếu trên nhu cầu ở của cư dân hay đầu cơ thì thị trường căn hộ chung cư tại Bình Dương lại phát triển dựa trên nhu cầu lưu trú của các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp. Hiện tại, đang có khoảng 50.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong 28 khu công nghiệp tại Bình Dương với nhu cầu khoảng 30.000 căn. Nhưng hiện chỉ có khoảng 3.000 căn hộ cao cấp để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng cao cấp này. Vậy nên phân khúc căn hộ cho chuyên gia thuê ở địa phương có tỷ suất lợi nhuận cao, có thể đạt hơn 10% mỗi năm.

Vì đây là thị trường phát triển trên nhu cầu lưu trú của các chuyên gia nước ngoài, nên các nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào các dự án thuộc phân khúc hạng sang, được đầu tư đầy đủ tiện ích, nằm gần các khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, VSIP, Việt Hương.

Đặc biệt, các nhà đầu tư nên đầu tư vào các dự án phân bổ sát các khu TTTM như Aeon Mall, Lotte Mart (Thuận An) hay Vincom Plaza (Dĩ An). Thực tế, các dự án phân bổ quanh các trung tâm thương mại tại Bình Dương là những dự án hút nhiều khách nước ngoài thuê nhất.

Thứ hai, về địa điểm, nhà đầu tư nên chọn các dự án tọa lạc tại Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An. Trong đó Dĩ An được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất. Cụ thể, 4 tháng cuối năm 2019, tại Dĩ An có thêm hàng loạt dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được khởi công hoặc khai trương như: bến xe Miền Đông mới khai trương trong tháng 9, Vincom Plaza đầu tiên của Bình Dương khai trương trong tháng 10, khởi công khu phức hợp hạng sang Charm City, khởi công khách sạn 4 sao Charm Dĩ An Boutique Hotel đầu tiên của Bình Dương, cầu vượt 6 làn ngay ngã tư 550…. Các công trình này đưa vào vận hành, được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho Dĩ An trong lộ trình nâng cấp lên thành phố.

Thứ 3, nhà đầu tư nên lựa chọn các dự án sở hữu nhiều khác biệt mà khó có dự án thứ 2 tương tự trên địa bàn. Với yếu tố này, sản phẩm sẽ rất dễ tăng giá khi không có đối thủ cạnh tranh.

Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 10 dự án được công bố tại Bình Dương, phân bố chủ yếu tại Dĩ An và Thuận An. Tuy nhiên, số dự án đáp ứng được 3 tiêu chuẩn vàng đầu tư của Bình Dương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như: Charm City, Becamex Hotel, Canary Heights, Habitat…

Trong đó, Charm City đang là tâm điểm hút nhà đầu tư khi là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên của Dĩ An (Bình Dương), nằm cạnh các khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, VSIP, Việt Sing.



Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án Charm City đã hoàn thiện xong

phần thô và đi vào vận hành trong quý 4/2019.

Đặc biệt, dự án này đã phát triển hàng loạt tiện ích chưa từng có tại Bình Dương, trong đó có trung tâm thương mại Vincom Plaza với rạp chiếu phim Lotte Cinema, siêu thị Vinmart, Vinpro, khu phố đi bộ, hàng chục nhà hàng đa quốc gia. Ngoài Vincom Plaza, chủ đầu tư dự án Charm City còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2, khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng 500m2, khu sảnh đón cao cấp…

Đặc biệt, Charm City còn có khu khách sạn 4 sao Charm Dĩ An Boutique Hotel quy mô hàng đầu Bình Dương trong lòng dự án.

TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc của Trường Đại học Ngân Hàng chia sẻ thêm: "Việc đầu tư căn hộ cao tầng tại Bình Dương, nếu không chọn đúng các dự án thuộc phân khúc cao cấp để thu hút chuyên gia nước ngoài thuê, thì sẽ khó có thể kiếm khách thuê, hoặc tỷ suất lợi nhuận cho thuê sẽ rất thấp."

Phúc Thắng