Xu hướng chọn nhà ảnh hưởng từ cơ cấu dân số trẻ

Nhiều năm gần đây, Bình Dương nổi lên như một trung tâm kinh tế mới tại phía Nam bên cạnh TP.HCM. Đây cũng là tỉnh sở hữu tốc độ tăng trưởng dân số cũng như tỷ lệ dân số trẻ cao. Từ đó dẫn tới như cầu nhà ở tại Bình Dương ngày càng gia tăng. Hiện tại, tỉnh có hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài cùng gần 1 triệu kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao và con số này đang tăng từ 20-25% mỗi năm.

Việc sở hữu cơ cấu dân số trẻ (75% dân số tỉnh nằm trong độ tuổi lao động) với mức thu nhập cùng quỹ tài sản tích lũy chưa lớn đã tạo ra ảnh hưởng rõ rệt tới tới khẩu vị chọn nơi an cư của người dân trên địa bàn. Nếu như trước đây, tư tưởng sở hữu căn hộ chung cư chỉ tồn tại ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,… do nhu cầu nhà ở lớn và quỹ đất giới hạn thì hiện nay những địa bàn như Bình Dương cũng xuất hiện nhiều dự án chung cư cùng chủ đầu tư uy tín. Sở hữu lợi thế về tiện ích, về vị trí và nhất là về giá thành mềm hơn rất nhiều so với đất hoặc nhà phố, căn hộ chung cư đang dần tạo ra xu hướng an cư mới cho nhóm khách hàng trẻ.



Căn hộ chung cư đang ngày càng trở nên quen thuộc với thị trường bất động sản Bình Dương

Hiểu được nhu cầu đó, Tập đoàn Đất Xanh thời gian vừa qua cũng đã giới thiệu ra thị trường Thuận An, Bình Dương dự án Opal Skyline tại trục đường trung tâm Nguyễn Văn Tiết. Dự án gồm 2 tháp 36 tầng, với hơn 1500 sản phẩm được thiết kế hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Để đáp ứng được thị trường đa phần gồm nhóm khách hàng trẻ, chủ đầu tư cùng Đất Xanh đã tập trung phát triển những sản phẩm căn hộ với diện tích vừa phải phù hợp với khả năng tài chính không quá dư giả.

Đồng thời, dự án còn có 154 sản phẩm căn hộ 3 phòng ngủ (tỉ lệ 10% tổng sản phẩm) dành cho đối tượng khách hàng có nguồn tài chính tốt và nhu cầu sở hữu không gian sống thoải mái hơn. Ngoài chức năng cơ bản, gia chủ hoàn toàn có thể tùy biến không gian các phòng ngủ trở thành phòng giải trí, phòng làm việc. phòng đọc sách hoặc mở rộng diện tích các phòng ngủ còn lại để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Căn hộ tầng cao tạo sự thu hút lớn

Tại Việt Nam, thời điểm trước, khi chọn chung cư kiểu cũ làm nơi an cư, căn hộ càng ở tầng thấp, càng được giá cao, nhất là những căn tại tầng trệt. Để lí giải nguyên nhân này, ta có thể xét trên nhiều phương diện. Đầu tiên có thể thấy được là lợi ích từ mặt kinh tế, việc sở hữu một căn chung cư tại tầng trệt tạo ra vô số cơ hội kinh doanh cho gia chủ, từ tiệm tạp hóa, tới quán ăn hay quán nước. Ngoài ra, đối với những chung cư kiểu cũ, căn hộ ở quá cao cũng rất bất tiện khi cần di chuyển, nhất là đối với người lớn tuổi hoặc trong trường hợp vận chuyển đồ đạc do hạn chế của về thang máy.



Những căn hộ tầng cao hiện nay luôn thu hút được lượng khách hàng trẻ nhờ lợi thế nhất định

Tuy nhiên, đối với những căn hộ chung cư hiện đại ngày nay, những đặc điểm đó đã được loại bỏ gần như hoàn toàn. Ngược lại, tương tự như những dự án lớn trên thế giới, căn hộ tầng cao tại Opal Skyline còn sở hữu những lợi thế nhất định.

Với vị trí độc tôn trên trục đường trung tâm Nguyễn Văn Tiết, những căn hộ tầng cao tại đây sở hữu góc nhìn đắt giá hiếm gặp tại các dự án tương tự: góc nhìn trực diện xuống sân golf Sông Bé. Cùng với đó, ở những mặt còn lại của dự án, gia chủ cũng sở hữu được tầm nhìn toàn cảnh xuống thành phố trẻ Thuận An cùng khu công nghiệp VSIP nhộn nhịp.

Việc tọa lạc trên cao cũng giúp gia chủ tránh được khá nhiều yếu tố phiền nhiều không mong muốn như côn trùng, hay khói bụi, tiếng ồn trực tiếp từ mặt đường bên dưới. Ngoài ra tại đây việc đón gió, đón nắng cũng dễ dàng hơn, giúp căn hộ luôn được thông thoáng cũng như tràn ngập ánh sáng tự nhiên.



Ngoài nhu cầu an cư, cho thuê căn hộ cũng là một kênh đầu tư tốt khi lực lượng chuyên gia và kỹ sư tập trung đông tại gần các khu công nghệ cao

Một yếu tố khác ảnh hưởng tới việc thay đổi “khẩu vị” từ tầng thấp lên cao đó là việc tỉnh hiện đang có hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao người nước ngoài và đang tăng từ 20-25% mỗi năm (số liệu tổng cục thống kê 2019). Yêu cầu về chất lượng nơi an cư cao, việc đầu tư vào nhà đất không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, những dự án như Opal Skyline luôn được chủ đầu tư trang bị đầy đủ tiện ích, từ sân chơi trẻ em, hồ bơi tầng cao, khu BBQ, phòng gym cho cư dân… chưa kể tới vị trí trung tâm thành phố. Việc đầu tư vào các căn hộ này để cho nhóm khách hàng trên cho thuê lại cũng là một lựa chọn tốt cho lâu dài.

