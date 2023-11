Căn hộ cho thuê vẫn đang là kênh đầu tư được nhiều người ưa chuộng trong bối cảnh kinh tế được dự đoán còn nhiều khó khăn, nhu cầu về nguồn thu ổn định đang được ưu tiên hàng đầu vào lúc này.

Kênh Đầu Tư Căn Hộ Cho Thuê Được Ưu Ái

Dù tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ không còn cao như giai đoạn trước, thậm chí ở một số khu vực còn thấp hơn lãi suất tiết kiệm, song đây vẫn là kênh đầu tư được quan tâm nhờ khả năng đem lại nguồn thu ổn định.

Chị Nguyệt (34 tuổi, Tân Bình) vừa mua một căn chung cư Bình Dương với mục đích vừa để tích lũy vừa cho thuê. Chị cho biết, khi lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm xuống còn 5,6%, chị không tính để tiền tiết kiệm nữa mà bỏ ra mua chung cư. Một phần là để tích lũy làm tài sản cho con cái sau này, một phần cũng là để đầu tư có đồng ra đồng vào mỗi tháng.

Căn hộ cho thuê được xem là hướng đi an toàn với nhiều nhà đầu tư bất động sản lúc này. Ảnh minh họa. Nguồn: Phú Đông Group.

Ông Tuấn (58 tuổi, quận 2) cũng thay đổi quyết định bán căn chung cư vừa nhận bàn giao đầu năm nay tại Bình Tân, chuyển sang cho thuê với thu nhập cố định 8 triệu đồng mỗi tháng. Ông cho biết, nếu tính ra thì lợi nhuận cho thuê vẫn thấp hơn rất nhiều so với chi phí mua vào, nhưng thời điểm này bán cũng không được giá, còn bị ép thấp hơn giá mua vào nên ông chuyển sang cho thuê, tạo thêm thu nhập thụ động.

Còn anh Hoàng, một nhà đầu tư căn hộ cho thuê lâu năm, chia sẻ nếu giai đoạn 2017-2018, một căn hộ cho thuê có thể đạt doanh thu từ 8-10% giá trị tài sản mỗi năm, hiện tại không vượt quá ngưỡng 4-4,5%.

Theo anh, bên cạnh việc giá bán chung cư tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận đã neo cao, khấu hao chi phí môi giới và thời gian trống trong khi tìm khách thuê, chi phí sửa sang sau khi khách thuê cũ hết hợp đồng, chi phí tái đầu tư phần nội thất… khiến lợi nhuận từ cho thuê chẳng là bao.

Dù là vậy, nhà đầu tư này vẫn duy trì hoạt động kinh doanh căn hộ cho thuê thay vì tìm cách “tẩu tán” tài sản. Thu nhập thụ động ổn định là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này khi mà kinh tế dự báo sẽ còn một chặng đường dài khó khăn và các kênh đầu tư khác bất ổn.

Chị Huyền Trâm, một môi giới cho thuê đang làm việc tại TP.Thủ Đức, cho hay nhiều chủ nhà có căn hộ cho thuê giờ chỉ xem đây như nguồn thu phụ, có thêm đồng ra đồng vào chứ không còn là kênh tài chính chủ lực. Hầu hết những chung cư mới bàn giao rao thuê là do không bán ra được, để trống thì vừa phí tài sản vừa tốn chi phí quản lý cố định hàng tháng. Vì vậy, giá thuê dù rẻ, chủ nhà vẫn chấp nhận. Đầu tư vào căn hộ để bán không phải lúc nào cũng có thanh khoản ngay hoặc bán được giá cao nhất. Vì thế, nhiều chủ nhà chuyển sang kinh doanh cho thuê để đảm bảo lợi tức đầu tư và tạo ra nguồn thu ổn định.

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , thị trường căn hộ cho thuê đang có sự phân hóa rõ nét. Các dự án cho thuê thuộc phân khúc trung cấp hướng đến đối tượng nhân viên văn phòng, sinh viên có điều kiện, gia đình trẻ chưa đủ tài chính mua nhà vẫn rất đắt khách và duy trì giá thuê ổn định. Loại hình cao cấp, đối tượng thuê chủ yếu là người nước ngoài, chuyên gia, giới trẻ tài chính khá giả hay các giai đình có nhu cầu lưu trú ngắn hạn nên tỷ lệ lấp đầy phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, đối tượng đi thuê chung cư với mức giá trên 10 triệu đồng/tháng chủ yếu là người có thu nhập tốt, sẵn sàng thay đổi từ thuê sang mua hẳn căn hộ, nên mức độ ổn định cho thuê không cao.

Hướng Đi An Toàn Cho Nhiều Nhà Đầu Tư Lúc Này

Theo các đơn vị nghiên cứu, tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê căn hộ hiện đã giảm khá mạnh so với giai đoạn trước dịch. Nguyên nhân là do giá bán chung cư đang neo khá cao, trong khi thị trường cạnh tranh gay gắt khiến chủ sở hữu phải giảm giá thuê để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao. Đây cũng là lý do khiến xu hướng đầu tư vào căn hộ cho thuê thoái trào một thời gian dài và chỉ phục hồi phần nào trong bối cảnh kinh tế suy thoái, các kênh đầu tư khác đang biến động khó lường.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho biết, trong giai đoạn 2017-2018, tỷ suất lợi nhuận của căn hộ cho thuê luôn ở ngưỡng cao từ 6-8% (tính theo công thức giá thuê 12 tháng/giá bán căn hộ), đà giảm bắt đầu xuất hiện từ năm 2019 với tỷ suất lợi nhuận đạt 5,2% và “rơi tự do” trong giai đoạn 2020-2021 khi đại dịch ập đến, lần lượt lùi về mức 4,3-4,5% năm 2020-2021 và 4-4,3% năm 2022-2023.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược Batdongsan.com.vn cho biết, mặt bằng giá chung cư ngày càng tăng nhanh, tính riêng trong quý 3/2023, giá bán chung cư tại TP.HCM trung bình từ 45,5 triệu đồng/m2 (gộp cả giá sớ cấp và thứ cấp), nhưng giá thuê căn hộ chưa tăng tương xứng. So với giai đoạn cao điểm năm 2018-2019, giá căn hộ cho thuê tại TP.HCM đã giảm mạnh. Nhiều căn hộ chung cư có giá bán từ 3-4 tỷ đồng nhưng mức giá thuê chỉ rơi vào khoảng 8-12 triệu đồng/tháng, những căn hộ giá bán từ 4-6 tỷ đồng thì giá thuê dao động từ 15-25 triệu đồng/tháng.

Dù thị trường căn hộ cho thuê đang khá ảm đạm, nhưng một số dự án mới bàn giao, có chất lượng dịch vụ tốt và môi trường sống tiện nghi, hình thành được cộng đồng dân cư đông đúc, thuận tiện sinh hoạt… vẫn ghi nhận lượng khách thuê đều đặn.

Chẳng hạn, dự án Him Lam Phú Đông và Phú Đông Sky Garden đều có tỷ lệ nhà đầu tư mua căn hộ để cho thuê chiếm khoảng 30-35%, lượng khách thuê ổn định với giá thuê không giảm trong thời gian qua. Cụ thể, căn hộ 2-3 phòng ngủ cho thuê giá 8-10 triệu đồng/tháng và luôn có khách hỏi thuê. Tỷ lệ tăng giá thứ cấp tại dự án đang ở mức 10% sau khi cất nóc và chuẩn bị bàn giao.

Tương tự, dự án Akari City của Nam Long cũng có hoạt động cho thuê nhộn nhịp. Các căn hộ 1-2 phòng ngủ có tỷ lệ lấp đầy cao với giá thuê dao động từ 7-11 triệu đồng/tháng. Các căn hộ 80m2 đang có giá thuê từ 12-14 triệu đồng/tháng, khách thuê chủ yếu là các gia đình trẻ. Tỷ lệ tăng giá thứ cấp tại dự án đạt từ 10-15%.

Theo ông Lê Bảo Long, với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, căn hộ cho thuê vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn vì có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao (cộng gộp mức tăng giá theo thời gian và lợi nhuận cho thuê), ở quanh mức 12,5%/năm. Đây là mức lợi nhuận tốt và ổn định hơn so với nhiều kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền, gửi tiết kiệm…

Việc tiếp cận nhà chung cư ngày càng trở nên khó khăn khi tốc độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Trong tương lai, các dự án chung cư sơ cấp sẽ có mặt bằng giá cao vì chủ đầu tư phải tối ưu lợi nhuận khi các chi phí bị đẩy lên, điều này phần nào lý giải xu hướng nhiều gia đình trẻ đi thuê nhà ở hiện nay.

Dù lợi nhuận không còn cao như trước, nhưng đặt trong bối cảnh khó khăn hiện nay, căn hộ chung cư vẫn là loại hình ít bị ảnh hưởng nhất so với phần còn lại do loại hình nhà ở này đáp ứng nhu cầu thực.

Phương Uyên