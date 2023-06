Căn hộ cho thuê trở thành lựa chọn mới của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường đất nền ảm đạm, trong khi đó chung cư tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng trên cả thị trường mua bán và cho thuê.

Những diễn biến trái ngược của hai phân khúc đất nền và căn hộ chung cư đã khiến thị trường có sự chuyển dịch rõ ràng trong xu hướng đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang đầu tư căn hộ cho thuê. Đây cũng là một nguyên nhân khiến giá căn hộ tăng mạnh thời gian qua. Nhìn nhận về thực tế trên, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing cho biết, ngay trong giai đoạn chững lại của thị trường vừa qua, phân khúc căn hộ vẫn tăng giá bất chấp tình trạng ảm đạm chung. Như tại Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tăng 10-15% mỗi năm. Ngược lại, thanh khoản kém dòng vốn của nhà đầu tư vẫn “đọng” ở đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng hay nhà thấp tầng. Ông Trung cho rằng, đây là thời điểm nên xuống tiền ở những dòng bất động sản phục vụ nhu cầu sử dụng thực: ở hoặc có thể cho thuê giá tốt và chờ tăng giá.

Hiện tại thị trường đang có sự chuyển hướng của các nhà đầu tư, thay vì trung thành với sản phẩm thấp tầng thì cùng số tiền họ chuyển sang mua 10 căn hộ trung đến cao cấp. Đơn giản vì cùng vốn đầu tư đó, biệt thự có thể cho thuê với giá 50-60 triệu/tháng và tính cơ động của dòng tiền không có. Trong khi với 10 căn hộ, nhà đầu tư có thể thu về 15-18 triệu đồng/căn, tổng số tiền từ cho thuê tới 180 triệu đồng/tháng. Đương nhiên, giá căn hộ cũng sẽ tăng tịnh tiến theo thời gian.

Ông Trung cũng chỉ ra 5 chỉ dấu quan trọng với các dự án sinh dòng tiền tốt là vị trí dự án dễ dàng kết nối với hạ tầng giao thông; Concept cao cấp của sản phẩm, từ thiết kế kiến trúc, cảnh quan đến tiêu chuẩn bàn giao nội thất; Hạ tầng tiện ích phục vụ nhu cầu sống với chất lượng cao của cư dân, Vận hành chuẩn mực và cuối cùng yếu tố then chốt là Cộng đồng văn minh.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, trong bối cảnh mặt bằng giá bán tăng cao lên tới 30-40% trong thowif gian qua, người mua thực và nhà đầu tư sẽ có tâm lý chờ đợi và chuyển sang quan tâm mảng cho thuê nhiều hơn. Căn hộ cho thuê là một trong những điểm ngắm của sự chuyển hướng này. Với thực tế, người lao động, sinh viên quay trở lại thành phố, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất được hỗ trợ tiền thuê nhà cũng đẩy mặt bằng giá cho thuê lên tốt hơn và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường này.

Hai năm đại dịch Covid-19, đất nền là phân khúc làm mưa làm gió thị trường bất động sản với các cơn sốt nóng liên tục tại nhiều địa phương trên cả nước. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, đất nền suy giảm cả về giá bán và giao dịch do nặng tính đầu cơ, trong khi đó chung cư do đáp ứng nhu cầu ở thực nên tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới ở cả thị trường chuyển nhượng và cho thuê.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 của Bộ Xây dựng cho biết, đất nền là phân khúc suy giảm mạnh khi lượng giao dịch chỉ đạt 45,09% so với quý 4/2022 và 43,81% so với quý 1/2022. Trái ngược với sự suy giảm của đất nền, lượng giao dịch đối với chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng 272,72% so với quý 4/2022 và 192,54% so với quý 1/2022.