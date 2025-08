Căn Hộ Chung Cư – Điểm Nóng Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Năm 2024

Ngày 13/11/2024, Batdongsan.com.vn đã tổ chức sự kiện "Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và Tiêu điểm Đà Nẵng". Tại hội thảo, căn hộ chung cư được biết đến là loại hình bất động sản nổi bật, dẫn sóng ở các thị trường bất động sản trọng điểm của cả nước.

Đặc biệt với thị trường miền Bắc, chung cư là phân khúc nhận được sự quan tâm tích cực trong năm 2024​. Những thị trường đang đứng đầu về mức độ quan tâm chung cư phải kể đến Hà Nội và Hưng Yên với mức tăng trưởng 7% so với quý 2/2024, kế đến là Hải Phòng với mức độ quan tâm tăng trưởng 6%. Tại Hà Nội, các dự án chung cư đang nhận được mức quan tâm lớn nhất của người dùng trong quý 3/2024 là Hanoi Melody Residence với mức độ quan tâm tăng 88%, Heritage West Lake tăng 87%, Sunshine Green Iconic tăng 76%, Sunshine Golden River tăng 74%, The Sapphire – Vinhomes Smart City tăng 58%. Tại TP.HCM, các dự án chung cư đang nhận được mức quan tâm lớn nhất của người dùng trong quý 3/2024 là Lavida Plus với mức độ quan tâm tăng 258%, Celesta Rise với mức độ quan tâm tăng 198%, khu đô thị Vạn Phúc City tăng 57%, The Opera Residence tăng 55%, Thủ Thiêm Green House tăng 55%, The Beverly Solari – Vinhomes Grand Park tăng 46%