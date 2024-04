Thị trường căn hộ chung cư khu vực phía Nam đang xuất hiện điểm sáng mới trong năm 2024. Hàng loạt dự án mới đang được triển khai tại đây, nhất là ở loại hình căn hộ giá rẻ.

Giá Bán Căn Hộ Chung Cư Phía Nam Đang Vượt Xa Thu Nhập

Xu hướng đô thị hóa kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng vọt trong khi quỹ đất dần cạn kiệt, giá trị đất đô thị tăng thêm khi hạ tầng và dịch vụ công cộng được nâng cấp thúc đẩy giá căn hộ liên tục thiết lập mặt bằng mới trong suốt nhiều năm trở lại đây.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm căn hộ chung cư bán toàn quốc trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 46%. Xu hướng này diễn ra tương tự tại hầu hết các tỉnh, thành khác.

Bất chấp sự tăng lên mạnh mẽ từ nhu cầu của người mua nhà, nguồn cung căn hộ bán vẫn phát triển không tương xứng. Nguồn cung căn hộ chung cư TP.HCM trong năm 2023 giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, thành phố ước tính chỉ có khoảng tầm 8.000-10.000 căn hộ mới mở bán.

Khan cung khiến giá bán các dự án chung cư TP.HCM tăng mạnh, rơi vào tầm giá từ 3-5 tỷ đồng. Giai đoạn 2024-2026, dự báo nguồn cung căn hộ giá từ 5-10 tỷ đồng sẽ chiếm áp đảo tại TP.HCM. Tính riêng tháng 1/2024, giá chung cư TP.HCM tiếp tục tăng từ 1-3%, bất chấp thanh khoản vẫn còn nhiều khó khăn.

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, đầu năm 2024 chỉ số giá căn hộ tại TP. HCM đã tăng 16 điểm %. Còn theo CBRE Việt Nam, giá chung cư TP.HCM trong năm 2023 trung bình trên 60 triệu đồng/m2, gần như “tuyệt chủng” dự án giá dưới 30 triệu đồng/m2 và khan hiếm dự án tầm giá trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Ngay cả ở những thị trường vệ tinh khác là Bình Dương và Đồng Nai, giá bán căn hộ cũng đang leo thang trong các năm qua. Theo dữ liệu của DKRA, giá căn hộ mới mở bán tại Bình Dương trong năm 2023 đang ở mức trung bình từ 38 triệu đồng/m2. Mức thấp nhất cũng vào khoảng 27 triệu đồng và cao nhất lên đến 59 triệu đồng/m2. Còn với thị trường Đồng Nai, giá bán căn hộ đang ở mức từ 35-45 triệu đồng/m2, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ghi nhận mức giá trung bình từ 40 triệu đồng/m2.

Long An Đang Trở Thành Điểm Đến Mới Của Người Mua Căn Hộ

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS của Batdongsan.com.vn, so với các thị trường vệ tinh khác của TP.HCM, Long An là địa phương hiếm hoi luôn ghi nhận nhu cầu tìm mua căn hộ tăng trong năm 2023.

Cụ thể trong các tháng cuối năm 2023, lượt tìm mua chung cư Long An luôn ghi nhận xu hướng tăng với mức trung bình từ 15 -20%. Riêng trong tháng 1/2024, khi tất cả các thị trường khác, kể cả TP.HCM đều có lượt tìm mua chung cư giảm, chung cư Long An vẫn tiếp diễn đà tăng mạnh nhu cầu tìm mua hơn 37%, lượng tin rao bán tăng 157%, trở thành phân khúc dẫn đầu thị trường. Đây là minh chứng cho thấy người mua nhà đang ngày càng dành sự quan tâm cho loại hình căn hộ chung cư giá bán hợp lý tại Long An.

Bức tranh toàn cảnh thị trường nhà đất Long An cũng đang xuất hiện thêm điểm sáng từ tháng đầu năm. Nhiều dự án căn hộ chung cư mới, thuộc phân khúc giá bình dân trên dưới 1 tỷ đồng rộn ràng xuất hiện tại khu vực này.

Theo ghi nhận, hiện tại với phân khúc nhà cao tầng, bên cạnh một số dự án nhà ở xã hội, Long An chỉ mới có một dự án nổi bật là Ehome Southgate thuộc khu đô thị Waterpoint (huyện Bến Lức) của Nam Long đang rao bán chính thức. Đây là loại hình căn hộ thương mại giá mềm đầu tiên có mặt tại đây với quy mô 1.200 căn, giá bán chỉ từ 1 tỷ đồng/căn.

Điều đáng nói, thanh khoản dòng sản phẩm này rất tốt. Gần như đợt mở bán nào, chủ đầu tư cũng bán hết 100% giỏ hàng, thậm chí xuất hiện “deal” mua sỉ của doanh nghiệp cho nhân viên ở. Sau 3 năm triển khai, hiện tại EHome Southgate đã đi vào hoạt động, chào đón học sinh về học tập, nội trú cùng hàng trăm gia đình về an cư.

Thanh khoản từ dự án này giúp khẳng định sức hút của căn hộ chung cư vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu an cư tại Long An hiện đang rất lớn, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp mạnh dạn phát triển loại hình nhà ở cao tầng tại thị trường này.

Mới đây, Long An “manh nha” thêm một dự án căn hộ giá vừa túi tiền tại khu vực Đức Hoà là Cát Tường Phú An. Đây là dự án có quy mô gần 1.700 căn hộ đa dạng loại hình shophouse, studio, căn hộ từ 1-3 phòng ngủ. Dự kiến khi đủ điều kiện bán, dự án sẽ ra mắt với mức giá chỉ từ 24 triệu đồng/m2. Trong đó, chủ đầu tư ân hạn gốc đến 24 tháng, hỗ trợ vay 70% trong 20 năm. Riêng trong đợt ra mắt, khách hàng có cơ hội rút thăm trúng thưởng ô tô Toyota Camry, Honda SH, Iphone 15 Pro max,… cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Dù chưa tiết lộ rõ thời điểm mở bán nhưng đây được xem là tín hiệu mới về nguồn cung nhà ở vừa túi tiền tại Long An – phân khúc dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh thanh khoản thị trường khu vực.

Trong thông báo gần đây của tỉnh Long An, liên danh Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng vừa đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án có hơn 7.000 căn nhà ở liền kề, gần 8.200 biệt thự, xấp xỉ 13.500 căn hộ chung cư, được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1.089 ha, phục vụ gần 90.000 người. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là trên 80.000 tỷ đồng. Các block căn hộ tại dự án đều thuộc loại hình nhà ở xã hội và giá bình dân.

Hay Seaholdings cũng đang chuẩn bị ra mắt Dự án Destino Centro, tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1A với hơn 2.000 sản phẩm căn hộ vừa túi tiền, đồng thời đưa ra các giải pháp tài chính để có thể gia tăng được nhiều điểm chạm trong nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, trong thời gian tới Long An có thể sẽ nổi lên là thị trường phát triển căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng. Trong số các thị trường lân cận TP.HCM thì Long An là địa phương duy nhất ở thời điểm này có thể thể phát triển nguồn cung căn hộ giá mềm, trên dưới 1 tỷ đồng/căn, thay thế cho nguồn cung thị trường TP.HCM, Bình Dương vốn đã "tuyệt chủng" loại hình bất động sản này từ lâu.

Việc phát triển căn hộ tại Long An đã đánh trúng tâm lý muốn sở hữu nhà với mức giá “vừa túi tiền” của nhiều người trẻ. Hiện tại, giá căn hộ tại TP.HCM khá cao, kể cả vùng ven cũng trên 30 triệu/m2. Với mức giá chỉ từ 21-24 triệu đồng/m2, cộng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn,Long An hứa hẹn sẽ là điểm đến an cư của nhiều gia đình trẻ thu nhập trung bình, ưa chuộng môi trường tiện nghi, hiện đại nhưng không quá xô bồ.

Theo số liệu từ Cushman & Wakefield, 3 năm tới Long An sẽ có thêm khoảng gần 3.300 căn hộ. Như vậy, căn hộ giá vừa túi tiền có dấu hiệu tăng lên kì vọng sẽ tạo cơ hội cho đối tượng khách mua ở thực lẫn khách hàng đầu tư. Tuy đặt trong bối cảnh nhu cầu chỗ ở còn rất lớn, số lượng nguồn cung này vẫn khá ít ỏi nhưng kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới, hứa hẹn đưa thị trường căn hộ giá rẻ sôi động trở lại những năm tới.

