Căn hộ chung cư sẽ là loại hình có thanh khoản phục hồi sớm nhất thị trường trong năm 2024, tuy nhiên phần nhiều là các chung cư giá trung cấp, bình dân, theo các chuyên gia.

Năm 2024, Căn Hộ Chung Cư Sẽ Phục Hồi Sớm Nhất

Dự báo về khả năng phục hồi của thị trường bất động sản, các chuyên gia đều có chung nhận định, căn hộ chung cư sẽ lào loại hình dẫn đầu đà phục hồi, nhất là phân khúc nhà giá rẻ và tầm trung.

Cụ thể, theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, phân khúc căn hộ chung cư trung cấp và bình dân sẽ có sự chuyển biến tích cực đầu tiên, dự kiến vào khoảng quý 3/2024. Thị trường căn hộ cũng sẽ bắt đầu phục hồi về nguồn cung từ đầu năm tới, người mua nhà sẽ có nhiều lựa chọn hơn với các dự án căn hộ, nhất là khi nhiều chủ đầu tư đang tích cực đưa ra thị trường các dự án có mức giá tiệm cận với người mua thực.

Đối với chung cư cao cấp và hạng sang, đà hồi phục về chậm nhưng ổn định với nhiều tiêu chí khắt khe hơn trong lựa chọn nhà ở đã được hình thành sau tác động của dịch Covid-19 và giai đoạn trầm lắng của thị trường vừa qua. Vì vậy, loại hình này thời gian tới sẽ đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng, đặc biệt là các yếu tố xanh, an toàn, gắn với lợi ích lâu dài cho sức khỏe của cư dân.

Còn theo chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang, TGĐ Công ty BĐS Việt An Hòa, thị trường BĐS đã thoát khỏi đáy và đang có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn. Tín dụng cho BĐS còn dư địa lớn, lãi suất ngân hàng giảm mạnh về mức trước dịch, các chủ đầu tư lớn cũng mạnh dạn hơn trong việc triển khai dự án mới ra thị trường và được thị trường chấp nhận.

Tuy nhiên thị trường BĐS nửa đầu năm 2024 vẫn sẽ còn nhiều khó khăn và chỉ tích cực trở lại với phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực và có giá tốt. Theo đó, căn hộ chung cư phục vụ nhu cầu thực, tầm giá phù hợp từ 2-3 tỷ đồng vẫn là loại hình chủ đạo được thị trường đón nhận, sức mua tích cực hơn.

“Phần lớn nhu cầu mua ở thực vẫn tập trung chủ yếu vào loại hình căn hộ chung cư, nhưng nguồn cung căn hộ hiện nay thì vẫn chưa thích ứng kịp với nhu cầu do ách tắt về pháp lý chưa hoàn toàn được khơi thông. Vì vậy, thanh khoản căn hộ sẽ có bước cải thiện tốt hơn những loại hình khác trong năm 2024, nhất là căn hộ vừa túi tiền”, ông Quang cho hay.

Theo ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án DKRA Group, trong quý 3/2023, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để thị trường chuyển biến sang chu kỳ tiếp theo sẽ cần thêm thời gian và dự kiến phải vào giữa năm 2024, bất động sản mới nhen nhóm phục hồi.

Những phân loại hình phục vụ cho nhu cầu ở thực tế như căn hộ chung cư sẽ có tốc độ phục hồi tốt nhất thị trường. Các loại hình còn lại sẽ chậm nhịp hơn so với chung cư. Đặc biệt chung cư phục vụ nhu cầu ở thực có mức giá phù hợp với tài chính, nhu cầu của người dân ở trung tâm thành phố và ven trung tâm sẽ phục hồi tốt.

Cung- Cầu Căn Hộ Chung Cư Đang Khởi Sắc

Sự hồi phục của thị trường BĐS chưa diễn ra trên diện rộng nhưng có chuyển biến tích cực ở loại hình căn hộ chung cư. Theo đó, cả nguồn cung và thanh khoản căn hộ đều đang diễn biến tích cực.

Ví như, Nam Long mở bán thành công hàng trăm căn hộ thuộc dự án Akari City (Bình Tân, TP.HCM); dự án The Privia Khang Điền cũng vừa “tạo sóng” thị trường căn hộ trong đợt mở bán tuần qua với gần 700 căn hộ chung cư được đặt mua trước. Dự án Fiato Premium sau thời gian ngừng giao dịch cũng đang tái khởi động trở lại việc bán hàng vào cuối năm. Hay ở khu Nam, Phú Mỹ Hưng chuẩn bị triển khai mở bán dự án cao cấp The Aurora (quận 7). Một dự án khác tại khu Nam là Essentia Nhà Bè cũng đang rục rịch khởi động công tác truyền thông bán hàng trở lại sau đợt mở bán trước đó.

Còn tại khu vực vệ tinh, nhiều dự án cũng đang rục rịch khởi động bán hàng. Thăng Long Real vừa làm lễ khởi công xây dựng và cho ra mắt dự án căn hộ chung cư Fiato City tại Nhơn Trạch. Chủ đầu tư Bcons cũng chuẩn bị triển khai giỏ hàng mới căn hộ thuộc dự án khu đô thị Bcons City (TP. Dĩ An).

Thị trường căn hộ chung cư TP.HCM đang có sự phục hồi tích cực về nguồn cung và giao dịch. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn yếu, sức mua hạn chế, hầu hết các dự án mở bán giai đoạn này đều có mức giá thuộc loại hình trung cấp, trên dưới 45 triệu đồng/m2 ở TP.HCM, khoảng 20-40 triệu đồng/m2 tại vùng lân cận. Đây là khoảng giá được nhiều chuyên gia nhận định là phù hợp với sức mua của thị trường thời điểm này.

Chẳng hạn như condominium Flora – dự án Akari City giai đoạn 2 của Nam Long có mức giá cạnh tranh từ 45 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư tung chính sách đồng hành có 1 không 2 cùng người mua nhà như thanh toán đợt 1 chỉ 150 triệu, sở hữu căn hộ ngân hàng cho vay đến 80%, trong 2 năm không trả gốc, chỉ trả lãi suất cố định 1%/năm – tương đương 2 triệu đồng/tháng đến tháng 8/2026. Dự án đã cất nóc 4 tòa tháp giai đoạn 2 và dự kiến sẽ nhận nhà vào quý 4/2024. Trong trường hợp không vay, khách hàng có thể thanh toán nhanh chiết khấu 7%.

The Privia Khang Điền có giá từ 48 triệu đồng/m2, lượng khách mua quan tâm khá ổn nhờ chính sách cho vay linh hoạt thanh toán 20% nhận nhà ngay, hỗ trợ vay 70% và ân hạn gốc lãi trong 2 năm. Dự án Fiato Premium có giá bán tầm 50 triệu đồng/m2. Các dự án căn hộ chung cư chào bán ở tỉnh như Bcons City, The Maison, Phú Đông Sky One, Fiato City… đều có giá bán từ 30 – 35 triệu đồng/m2 và chia nhỏ tiến độ thanh toán chỉ còn từ 5-7 triệu mỗi tháng.

Hầu hết các dự án mở bán đều đi kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, ưu đãi lãi suất vay kéo dài và thanh toán linh hoạt chia nhỏ dòng tài chính tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thực, thu nhập tầm trung.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội BĐS TP.HCM, thị trường bất động sản cuối năm nay đã đi qua vùng đáy. Mức độ vượt khó của thị trường trong quý 3/2023 đã đạt 43,2% so với đầu năm. HoREA dự báo, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng thị trường dự kiến sẽ sáng hơn trong thời gian tới trước khi đi vào tiến trình phục hồi, dự kiến sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2024.

