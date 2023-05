Đáp Ứng Nhu Cầu Thực, Căn Hộ Chung Cư Vẫn Tiếp Đà Thanh Khoản Và Tăng Giá Tốt

Trái ngược với sự suy giảm của những phân khúc nặng tính đầu cơ như đất nền các tỉnh, biệt thự, liền kề ở các vùng ven xa xôi, từ giữa năm 2022 đến nay, trong mạch suy giảm của thị trường bất động sản, căn hộ chung cư tại các đô thị trọng điểm về nhà ở như Hà Nội, TP.HCM, do hướng tới nhu cầu thực vẫn ghi nhận thanh khoản và đà tăng giá tốt.

Tại toạ đàm thường niên “Đánh giá triển vọng thị trường chung cư Hà Nội 2023 -2025” và Công bố báo cáo: Dự báo xu hướng phân khúc chung cư trung – cao cấp Hà Nội năm 2023 do Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam , Viện nghiên cứu Bất động sản và Tạp chí điện tử Reatimes tổ chức, một bức tranh khái quát về diện mạo thị trường căn hộ chung cư từ nay đến năm 2023 đã được phác thảo. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đối mặt nhiều khó khăn thì căn hộ chung cư đang là điểm sáng do đáp ứng nhu cầu thực. Do đó, không khó hiểu khi phân khúc này trở thành một đối tượng thu hút mối quan tâm lớn trên thị trường.

Thừa nhận thực trạng trên, ông Lê Đình Hảo, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn cho biết, trong sự suy giảm chung của thị trường bất động sản quý 1/2023 thì phân khúc căn hộ chung cư có sự sụt giảm thấp nhất. Nếu các loại hình như biệt thự, nhà riêng, nhà phố, đất nền ghi nhận mức độ quan tâm sụt giảm từ 25-57% thì mức độ quan tâm với chung cư sụt giảm thấp nhất là 16%. Đáng chú ý, căn hộ trung cấp có mức tăng giá tốt nhất là 4%, bình dân tăng 3% so với quý trước. Tổng thể có thể thấy, so với các loại hình bất động sản khác, căn hộ chung cư vẫn đang thu hút mối quan tâm lớn hơn cả. Lý giải về điều này, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn cho rằng, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đối mặt nhiều khó khăn thì căn hộ chung cư đang là điểm sáng do đáp ứng nhu cầu thực. Do đó, không khó hiểu khi phân khúc này trở thành một đối tượng thu hút mối quan tâm lớn trên thị trường. Mặt bằng giá căn hộ sẽ khó giảm do các nguyên nhân như chi phí đầu vào gồm chỉ số nhà ở và giá vật liệu xây dựng đã tăng mạnh, cùng với đó là lạm phát, lãi suất ngày càng tăng cao.