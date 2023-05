Tình trạng khan hiếm nguồn cung tiếp tục diễn ra với thị trường TP.HCM trong năm 2020. Số liệu công bố từ nhiều đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong năm 2020 TP.HCM chỉ có khoảng 14.700 căn hộ chào bán, giảm 50% so với nguồn cung năm 2019, chủ yếu là do các vấn đề pháp lý còn tồn đọng. Không chỉ sụt giảm số lượng sản phẩm chào bán, nguồn hàng chung cư tại TP.HCM còn kém đa dạng khi mà 60% nguồn hàng trong tổng số sản phẩm mở bán năm 2020 tập trung ở khu Đông và phần nhiều là đến từ một dự án tại quận 9.

Cùng với sự giảm sút về nguồn cung, nhu cầu mua nhà đến từ người mua ở thực cũng thấp hơn so với các năm trước. Khách mua đầu tư chiếm phần nhiều giao dịch chung cư năm 2020. Tâm lý mua đầu tư dâng lên khá cao và tập trung chủ yếu ở thành phố Thủ Đức, nơi đã chính thức được thành lập vào quý 4/2020. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn về giao dịch tại một số dự án chào bán gần đây như Masteri Centre Point, The River Thủ Thiêm, The Metropole, Precia, Paris Hoàng Kim… tỷ lệ hấp thụ dự án vẫn rất nhanh nhưng hơn 60% trong đó là mua đầu tư thay vì ở thực.