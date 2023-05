Giá căn hộ thứ cấp chênh lệch thấp

Cuối năm là thời điểm nhiều dự án căn hộ chuẩn bị bàn giao và được chào bán nhộn nhịp trên thị trường sang nhượng thứ cấp. Do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế chung vì dịch bệnh nên năm nay hoạt động mua bán tại nhiều dự án có phần kém sôi động và mức giá chênh thứ cấp không được như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , anh Trần Mạnh Tuấn vừa nhận bàn giao một căn hộ chung cư tại TP. Dĩ An (giáp ranh TP. Thủ Đức), cho biết hơn 1 tháng từ khi có thông báo đóng tiền nhận nhà, trên các group cư dân xuất hiện rất nhiều thông tin rao bán và sang nhượng với đa dạng tầm giá. Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh ảnh hưởng đến giao dịch và thu nhập nên dù dự án hoàn công và bàn giao nhưng giá bán tăng không nhiều. Nhiều nhà đầu tư đến kỳ thanh toán chịu áp lực tài chính lớn phải chấp nhận bán tháo, ra hàng nhanh còn người mua vẫn ngần ngại tình hình thị trường năm tới, chưa dám mạnh tay bỏ ra tài chính lớn để mua nhà khiến lượng thanh khoản không mạnh như kỳ vọng. Điều này làm mức giá sang nhượng chênh lệch thấp. Không ít căn rao bán giá chênh chỉ tầm 20-30 triệu đồng/căn, thậm chí bán giá gốc so với giá mua vào đợt đầu khiến mặt bằng chung bị kéo thấp, ảnh hưởng đến giá bán toàn dự án.