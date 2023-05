Sôi động giao dịch căn hộ đã hoàn thiện dịp cận Tết

Thay vì mua nhà “trên giấy”, chị Thu Trang (Bà Hạt, quận 10) đã chuyển hướng sang tìm các dự án sắp bàn giao nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, được trực tiếp kiểm chứng chất lượng và trải nghiệm không gian sống. Việc cân nhắc bài toán tài chính khiến chị từng tính chuyện mua căn hộ đang triển khai nhưng khi tìm hiểu thấy nhiều dự án đã bàn giao cũng có chính sách hỗ trợ vay ưu đãi nên chị chuyển sang lựa chọn các dự án đã bàn giao để tiết kiệm chi phí và thời gian chờ nhà.

Cũng chốt mua ở một dự án vừa hoàn thiện xây dựng tại khu Nam TP.HCM, chị Mai Xuân (Nguyễn Thị Thập, quận 7) cho biết, kiểm chứng chất lượng và khai thác sử dụng được ngay là yếu tố chị xem trọng khi đầu tư các dự án đã hoàn thiện. Theo chị Mai, ở TP.HCM hiện giờ quỹ đất ngày càng hạn chế, nguồn cung mới khan hiếm nên giá bán dự án đang triển khai có khi còn cao hơn nhà hoàn thiện. Ưu thế của các dự án đang triển khai là tiến độ thanh toán và ưu đãi tài chính từ chủ đầu tư sẽ giúp người mua nhà dễ thở hơn. Tuy nhiên hiện nay lãi suất vay từ ngân hàng đang hấp dẫn, nhiều dự án đã hoàn thiện cũng vẫn được duy trì hỗ trợ tài chính và thanh toán kéo dài nên xét về lợi thế thì mua nhà hoàn thiện tốt hơn rất nhiều.

Các dự án hoàn thiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà khi nhu cầu an cư thời điểm cận Tết Nguyên đán gia tăng.

Theo ghi nhận từ Batdongsan.com.vn , hoạt động giao dịch căn hộ hoàn thiện trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp tại TP.HCM trong những ngày cuối năm đều đang rất sôi động. Có không ít dự án mà nguồn hàng còn lại của chủ đầu tư vừa tung ra đã ngay lập tức được hấp thụ thành công dù là loại hình căn hộ diện tích lớn (loại 3PN) có giá từ 3-4 tỷ đồng/căn vốn kén khách mua vẫn được giao dịch thành công thậm chí bán nhanh hơn các dự án sơ cấp đang triển khai.

Đơn cử như dự án căn hộ River Panorama tại đường Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP.HCM) đã hoàn thiện xây dựng và đi vào hoạt động. Các căn hộ tại đây đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân nên hoạt động mua bán, sang nhượng đều rất sôi động ở cả thị trường sơ và thứ cấp. Thuộc khu căn hộ quận 7 của An Gia, River Panorama có quy mô hơn 1.000 căn, là một trong số ít dự án view sông Sài Gòn hiếm hoi được phát triển với tiêu chuẩn chất lượng cao. Dự án này đang có giá rao bán thứ cấp chênh lệch từ 10-20% so với tầm giá thời điểm đầu năm 2020.

Theo chia sẻ từ đại diện An Gia, yếu tố giúp dự án thu hút người mua thực và nhà đầu tư bên cạnh việc đã được hoàn thiện bàn giao, cư dân có thể dọn vào ở ngay và nếu đầu tư thì sẽ rút ngắn thời gian thu hồi vốn, đảm bảo sinh lời từ việc vận hành khai thác kinh doanh sớm. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng có chính sách hỗ trợ thanh toán 30% nhận nhà ngay, khách mua được miễn hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc đến sau khi nhận nhà 2 năm. Tính toán nhanh trên một căn 3 phòng ngủ, có giá bán khoảng 4,3 tỷ đồng, người mua nhà chỉ cần trả trước 1,3 tỷ đồng là có thể “mừng tân gia, đón tân niên”.

Hay như tại căn hộ Akari City (Bình Tân) vừa được chủ đầu tư Nam Long Group bàn giao vào tháng 11 cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh tại thị trường sang nhượng thứ cấp ngay khi hoàn thiện và đi vào vận hành. Nhiều căn hộ 3PN vốn kén khách mua cũng được bán ra nhanh chóng khi dự án giao nhà và kiểm chứng chất lượng. Được biết căn hộ tại đây hiện đang chào giá thứ cấp khoảng 40 triệu đồng/m2, tăng 15-20% nếu so với thời điểm mở bán năm 2019. Tuy tăng giá khá cao nhưng lại vẫn đang được người ở thực mua vào khá nhiều.

Akari City có quy mô 8.5 ha, là dự án sở hữu quỹ đất rộng rãi ngay trong khu vực nội thành, được phát triển theo mô hình quy hoạch "thành phố an cư đa tiện ích", cung cấp 5.000 căn hộ cao cấp và khoảng 23.000m2 diện tích thương mại, văn phòng cùng chuỗi tiện ích phong phú. Đây là dự án quy mô lớn hiếm hoi tại thị trường khu Tây TP.HCM vẫn duy trì tầm giá từ 37-38 triệu/m2, dự án đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho nhà đầu tư. Sức hút này đến từ sự uy tín của CĐT Nam Long khi tuân thủ cam kết tiến độ và những bảo chứng của giá trị BĐS.

Lợi thế về chất lượng và có thể khai thác thương mại ngay đang giúp nhiều dự án hoàn thiện bàn giao tại TP.HCM hút người mua và nhà đầu tư.

Tương tự, trên địa bàn TP. Thủ Đức, dự án căn hộ ven sông D’Lusso (quận 2 cũ) vừa được bàn giao mới đây cũng đang được tìm mua tại thị trường thứ cấp với giá tăng gần 20% so với thời điểm mở bán nhưng vẫn không thiếu người có nhu cầu chấp nhận bỏ tiền mua lại. Căn hộ Ricca (quận 9 cũ) cũng vừa hoàn thiện thi công tiện ích nội khu và chuẩn bị bàn giao nhà cũng đang ghi nhận lượng giao dịch thứ cấp với giá tăng gần 15%. Đồng thời, căn hộ cao cấp trung tâm quận 2 Precia cũng đang được lên kế hoạch bàn giao vào tân niên 2022. Hiện dự án đang hoàn thiện thi công mặt ngoài và đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho cư dân với các giao dịch sang nhượng chênh từ 15-20% so với giá khởi điểm.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội BĐS TP.HCM nhìn nhận, việc các dự án bước vào giai đoạn bàn giao có giao dịch sang nhượng thứ cấp là điều dễ hiểu. Nhất là khi vào thời điểm cận Tết, các dự án này rất phù hợp để những cư dân ở thực muốn mua nhà cũng như nhà đầu tư tìm cơ hội chốt lời vào cuối năm. Đa số người mua nhà ở thực có xu hướng ưu tiên các dự án sắp bàn giao để yên tâm hơn. Thay vì phải chờ đợi một vài năm mới có thể sở hữu căn hộ mới, việc nhận chìa khóa sau vài tháng kể từ khi ký hợp đồng mua nhà hoặc chìa khóa trao tay giúp người mua giảm thiểu rủi ro phát sinh cũng như sự bất an thường trực. Chưa kể, với những người đang ở nhà thuê, việc mua và nhận bàn giao nhà trong thời gian ngắn sẽ giúp tiết kiệm khoản chi phí khá lớn.

Theo bà Trang Bùi, TGĐ C&W Việt Nam, trong quý 4/2021 nguồn cung căn hộ tại TP.HCM chỉ khoảng 2.600 căn, giảm 69% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng hấp thụ dự án mới đạt đến 91% cho thấy nhu cầu mua của thị trường đang tang cao trong khi giá bán tiếp tục tăng 15,3% so với cùng kỳ 2020. Nhu cầu nhà ở thực của người dân còn rất lớn, trong khi nguồn cung lại đang khan hiếm nên đây là thời điểm thích hợp cho những ai có mong muốn mua nhà an cư hay tìm kiếm cơ hội đầu tư vì mua lúc này sẽ có mức giá hợp lý, chủ đầu tư cũng có nhiều ưu đãi hơn, khả năng sắp tới giá nhà có thể sẽ còn tăng do nhiều yếu tố như nguồn cung khan hiếm, giá nguyên vật liệu lên cao…

Phương Uyên