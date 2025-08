Căn Hộ Dịch Vụ - Hướng Đi Mới Của Giới Đầu Tư

Tại hội thảo “Tiềm năng của căn hộ cho thuê Lease Home” do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về xu hướng đầu tư căn hộ dịch vụ cho thuê. Đây là loại hình hứa hẹn tiềm năng sinh lợi từ việc đầu tư cho thuê dài hạn tại Hà Nội.

Ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes cho biết, thời gian qua, căn hộ dịch vụ Lease Home là ứng viên tiềm năng trong các kênh đầu tư. Lease Home là mô hình sản phẩm bất động sản quen thuộc tại các nước phát triển, là khái niệm chỉ các căn hộ được thuê dài hạn, thường nằm trong các dự án bất động sản cao cấp hoặc đô thị phát triển. Thay vì người sử dụng sở hữu vĩnh viễn căn hộ như hình thức mua bán thông thường, thì sẽ có quyền sử dụng căn hộ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 50 năm), theo hợp đồng thuê dài hạn. Tiêu chí lựa chọn căn hộ dịch vụ Lease Home gồm các yếu tố là vị trí đắc địa, tiện ích dịch vụ đi kèm có sự đồng bộ nội ngoại khu, mang tính chất “all in one”. Chất lượng công trình và thiết kế thường là cao cấp và hiện đại, có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Cũng theo ông Chung, có rất nhiều yếu tố tác động tích cực đến lực cầu của căn hộ dịch vụ. Thứ nhất, theo Cục Đầu tư nước ngoài ( Bộ Kế hoạch Đầu tư ), đến 31/11/2024, FDI đăng kí đạt 31,38 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kì, FDI giải ngân đạt 21,68 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kì. Đáng chú ý, 6/10 tỉnh thành thu hút FDI đứng đầu toàn quốc thuộc về các tỉnh phía Bắc (chiếm 12,74 tỷ USD) bao gồm Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên. Đây là lý do dẫn đến lượng khách du lịch dài hạn cũng như chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc tăng mạnh và ngày càng nhiều hơn. Do đó, nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn tăng cao.