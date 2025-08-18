Căn Hộ Diện Tích Lớn Giữa Lòng TP.HCM Tiếp Tục Nhận Được Sự Quan Tâm Của Người Mua Ở Thực

Căn hộ diện tích lớn giữa lòng TP.HCM với thiết kế tối ưu công năng, không gian xanh rộng mở và tiện ích đồng bộ tiếp tục thu hút người mua ở thực.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những dự án sở hữu căn hộ diện tích rộng, tiện ích hoàn chỉnh và môi trường sống trong lành đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Tại khu Tây TP.HCM, Conic Boulevard nổi bật với các căn hộ thoáng đãng, mảng xanh nội khu lớn cùng cộng đồng cư dân văn minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư bền vững cho người mua ở thực.

Khách Hàng Quan Tâm Mạnh Mẽ Tới Căn Hộ Diện Tích Lớn

Căn hộ diện tích lớn tại Conic Boulevard đã thu hút đông đảo người mua ở thực tới tham quan. Không chỉ để trải nghiệm trực tiếp không gian sống, nhiều khách hàng còn tranh thủ tìm hiểu kỹ về thiết kế, công năng và cách bố trí nội thất nhằm hình dung rõ hơn về tổ ấm tương lai.

Khách hàng tham quan thực tế căn hộ mẫu Conic Boulevard, thể hiện sự quan tâm lớn đến không gian sống rộng rãi và tiện nghi tại dự án. Ảnh: Conic

Sự quan tâm này cho thấy nhu cầu sở hữu căn hộ rộng rãi, tiện nghi vẫn rất cao tại TP.HCM, đặc biệt khi dự án đáp ứng được cả yếu tố thẩm mỹ lẫn tiện ích nội khu. Với nhiều khách, việc tận mắt chứng kiến căn hộ thực tế đã tạo thêm sự tin tưởng và quyết tâm chọn Conic Boulevard làm nơi an cư.

Không Gian Sống Rộng Rãi Đáp Ứng Nhu Cầu An Cư Lâu Dài

Tại Conic Boulevard, các căn hộ diện tích lớn được thiết kế thông minh, tối ưu công năng để mang lại cảm giác thoải mái cho mọi thành viên trong gia đình. Từng không gian được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa tạo điều kiện cho sinh hoạt chung, giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum họp.

Căn hộ 84m² tại Conic Boulevard với thiết kế tối ưu, mang đến không gian sinh hoạt rộng rãi và thoáng đãng cho cả gia đình. Ảnh: EximRS

Sự rộng rãi của căn hộ không chỉ tạo sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày mà còn cho phép gia chủ linh hoạt sắp xếp nội thất theo phong cách riêng. Điều này đặc biệt phù hợp với những gia đình nhiều thế hệ hoặc những ai yêu thích không gian sống thoáng đãng, đầy ánh sáng và gió trời.

Mảng Xanh Nội Khu – Nơi Nâng Cao Chất Lượng Sống Cho Cư Dân

Conic Boulevard chú trọng phát triển mảng xanh nội khu với hệ thống cây xanh, thảm cỏ và đường dạo bộ trải khắp dự án. Không gian này không chỉ tạo sự mát mẻ, trong lành mà còn là điểm kết nối cộng đồng, nơi cư dân có thể thư giãn, tập thể dục hay trò chuyện cùng hàng xóm mỗi ngày.

Không gian nội khu Conic Boulevard phủ đầy mảng xanh, kết hợp đa dạng tiện ích như sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và đường dạo bộ, mang lại môi trường sống năng động và trong lành cho cư dân. Ảnh: Conic

Giá Tốt & Chính Sách Linh Hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% – đưa giá về chỉ hơn 30 triệu/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B – Conic Boulevard. Ảnh: Conic

Dự án hiện do EximRS phân phối chính thức. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại www.conicboulevard.vn

