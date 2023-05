Căn hộ giá mềm manh nha "bùng nổ" tại các đô thị vệ tinh TP.HCM

Thông báo mới đây từ Nam Long Group, doanh nghiệp đầu ngành trong phát triển dòng sản phẩm nhà ở trung cấp tại TP.HCM cho biết, Tập đoàn sẽ hợp tác với đối tác Nishi Nippon Railroad Nhật Bản, chính thức phát triển dự án EHome Southgate, khu căn hộ nằm tại cửa ngõ dẫn vào khu đô thị Waterpoint 355 ha tại Bến Lức, Long An. Sự hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên đối tác Nhật Bản tham gia cùng Nam Long Group trong một dự án nhà ở vừa túi tiền với mức giá bán chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Đây cũng là dự án căn hộ chung cư đầu tiên được triển khai trên khu vực Long An trong vài năm gần đây. Theo dự kiến, chủ đầu tư sẽ ra giới thiệu dự án ra thị trường trong thời điểm cuối quý 3/2021.

Chia sẻ về hướng phát triển dự án căn hộ giá mềm tại khu Tây TP.HCM, ông Trần Xuân Ngọc, TGĐ Nam Long Group cho biết, EHome Southgate trong đợt phát triển này có diện tích 4,5ha gồm 7 khối nhà chung cư, tương đương hơn 1.400 căn hộ. Dự án có hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ và dễ dàng kết nối với hạ tầng giao thông khu vực, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của một dự án khu căn hộ quy mô lớn tại Long An.

Nhiều doanh nghiệp BĐS đầu ngành tại TP.HCM chuyển hướng về các thị trường vệ tinh để phát triển dòng sản phẩm căn hộ giá bình dân. Ảnh minh họa

Ông Ngọc cho rằng, dù phát triển dòng sản phẩm vừa túi tiền có tỉ suất lợi nhuận không bằng các dòng sản phẩm khác nhưng hướng đến đối tượng người mua thực, phục vu nhu cầu an cư của đại đa số khách hàng đang sinh sống và làm việc ở khu vực phía Tây TP.HCM nói chung và Long An nói riêng.

Không chỉ Long An, một thị trường vốn trước nay chưa từng phát triển sản phẩm căn hộ là Tây Ninh cũng được Công ty BĐS Hoàng Quân chọn để triển khai dự án Golden City, khu chung cư cao tầng đầu tiên và có quy mô lớn nhất tại tỉnh Tây Ninh với tầm giá bán trên dưới 1 tỷ đồng. Dự án này có diện tích hơn 3,3 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, gồm 7 block chung cư cao 16 tầng nổi, 1 tầng hầm. Theo kế hoạch công bố khi vừa nhận chuyển giao, dự kiến Golden City được hoàn thành và bàn giao vào quý 2 và quý 3/2022.

Một thị trường khác là Đồng Nai cũng xuất hiện dòng sản phẩm chung cư đầu tiên là dự án Biên Hòa Universe Complex của Hưng Thịnh Corp. Dự án này có quy mô 7 block với gần 2.000 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp, giá bán vào khoảng 2 tỷ đồng đổ lại.

Tại Bình Dương, bên cạnh những dự án chung cư cao cấp giá “trên trời”, thị trường này cũng đang triển khai khá nhiều dự án nhà ở có giá vừa túi tiền, trên dưới 1 tỷ đồng và nhận được sự đón nhận tích cực từ người mua. Tại Thuận An, Công ty BĐS Kim Oanh Group triển khai phát triển dự án khu căn hộ Legacy Central với giá bán vào khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Công ty Ruby Group công bố ra thị trường hơn 1.000 căn hộ Thịnh Gia Tower tại Bến Cát, Bình Dương với giá chào bán cũng vào khoảng 1 tỷ đồng/căn. Đây được xem là dự án căn hộ đầu tiên được triển khai tại khu vực thị xã Bến Cát.

Khu vực TP. Dĩ An, Tập đoàn Bcons đã xúc tiến loạt dự án căn hộ tầm trung có giá trên dưới 1 tỷ đồng như Bcons Plaza, Bcons Green View và mới đây nhất là dự án Bcons Sala chuẩn bị mở bán trong các quý tới đây với giá khoảng 1,3 tỷ đồng/căn, đây được xem là mức giá “hiếm hoi” tại thị trường Bình Dương thời điểm này.

Căn hộ trung cấp, bình dân phục vụ nhu cầu ở thực dự báo vẫn sẽ là phân khúc chủ đạo, chiếm ưu thế trên thị trường các năm tới. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn cho rằng, vượt qua TP.HCM, các thị trường vệ tinh đang trở thành điểm sáng để phát triển sản phẩm căn hộ giá tầm trung. Nhu cầu thực về căn hộ tầm trung vẫn rất lớn, từ đó đẩy giá bình quân của phân khúc này cao hơn so với quý trước. Thực tế, tốc độ đô thị hóa tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… rất nhanh nên mức độ tăng dân số cơ học cũng rất lớn. Thêm nữa, các khu vực này cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của phía Nam. Do vậy, việc kinh tế nơi đây phát triển cũng kéo theo nhu cầu cao về nhân lực và các khu đô thị cho nguồn lao động này.