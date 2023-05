Căn hộ giá tầm trung vẫn sẽ dẫn đầu thanh khoản thị trường 2022

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, lạm phát đã hiện diện và làm chao đảo nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng có nguy cơ. Thông thường, nếu lạm phát thì vàng, BĐS sẽ là kênh trú ẩn an toàn. Năm 2022 sẽ là năm xảy ra "sốt" ở một số phân khúc BĐS điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ hút dòng tiền đầu tư vào lĩnh vực này.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, về kinh tế học khi lạm phát xảy ra, dòng tiền đầu tư trên thế giới neo vào các kênh như vàng, dầu và BĐS là tất yếu. Bởi nếu mua một căn nhà với giá 1 tỷ đồng, khi lạm phát xảy ra, giá sẽ tăng lên 1,2-1,5 tỷ đồng. Chỉ số lạm phát đang được dự báo có thể tăng cao trước những biến động của nền kinh tế như việc nhiều gói kích cầu được tung ra, hoạt động đầu tư công đẩy mạnh, giá nguyên vật liệu xây dựng và xăng dầu tăng… Đây là lý do mà không ít nhà đầu tư và chuyên gia cho rằng, bất động sản sẽ vẫn là kênh thu hút dòng tiền hàng đầu nếu lạm phát trở nên rõ nét trong năm nay.

Nhu cầu mua thực cao sẽ giúp phân khúc căn hộ giá tầm trung dẫn đầu thanh khoản giao dịch thị trường nhà ở trong năm 2022.

Theo báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn , trong tháng 12/2021, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất có xu hướng tăng 10% và tăng ở hầu hết các loại hình, trong đó tăng nhiều nhất là nhà đất nền, nhà phố. Dự báo về năm 2022, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho biết, nhu cầu tìm kiếm BĐS sẽ tiếp tục đi lên, nhất là ở những vùng vệ tinh liền kề các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, nơi đang có những thay đổi về quy hoạch và đô thị hóa cao.

Nhìn nhận về xu hướng dòng tiền sẽ đồ về loại hình BĐS nào vào thời gian tới, các chuyên gia nhận định, trong môi trường lạm phát tăng thì mức độ phục hồi, tăng trưởng của từng phân khúc sẽ rất khác nhau. Với phân khúc chung cư, tốc độ phục hồi là khá nhanh, nhất là loại hình căn hộ giá rẻ và giá trung bình vì phân khúc này có tỷ lệ giao dịch thành công cao và tỷ lệ người mua ở thực lớn. Tiếp sau là nhà phố và shophouse. Tuy nhiên ông Nghĩa cũng cho rằng, khi dòng tiền chảy vào các kênh có khả năng sinh lời cao như BĐS thì tất yếu dẫn đến biến động về giá. Nguồn cung căn hộ, đất nền có giá tầm 1-2 tỷ đồng tại khu vực giáp ranh TP.HCM hiện nay đã là rất khan hiếm. Vậy nên khi nhu cầu tiếp tục gia tăng, mặt bằng giá của phân khúc này cũng sẽ theo xu hướng điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2022.

Trong bối cảnh phân khúc căn hộ giá mềm tại TP.HCM gần như tuyệt chủng, những địa phương giáp ranh Bình Dương, Long An, Đồng Nai sẽ là điểm sáng về nguồn cung phân khúc này. Tuy nhiên để tìm kiếm căn hộ giá tầm 1,5-2 tỷ đồng/căn ở khu vực này cũng không còn dễ dàng trước bối cảnh giá nhà đất toàn thị trường đang trong xu hướng tăng chung.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, các khu vực tiếp giáp TP.HCM như, TP. Dĩ An, Thuận An là thị trường chính, cung cấp nguồn cung căn hộ giá tầm trung cho nhu cầu mua ở và tích luỹ tài sản đầu tư trong suốt 2 năm gần đây. Tuy nhiên giá trung bình căn hộ tại TP. Thuận An và Dĩ An không rẻ, đang ở mức trung bình 40,8 triệu/m2. Hầu hết dự án đang chào bán đều đã chạm ngưỡng trên 40 triệu/m2 (chưa tính VAT), nhất là các dự án dọc tuyến đường QL13 và khu giáp TP. Thủ Đức, giá nhà thậm chí còn ngang ngửa khu ngoại thành TP.HCM. Ví như dự án Astral City hiện có đơn giá thấp nhất khoảng 42 triệu đồng/m2; Emerald Golfview đang giao dịch giá trên 38 triệu/m2; The Habitat có giá từ 34-35 triệu/m2; Lavita Thuận An 35-37 triệu/m2…, còn tại khu vực TP. Dĩ An giá căn hộ cũng cao không kém, như Phúc Đạt Tower có giá từ 37-40 triệu/m2, Charm Diamond có giá từ 35 triệu đồng/m2, HT Pearl có giá từ 36 triệu đồng/m2, các dự án có khung giá từ 26-31 triệu/m2 trở thành "hàng hiếm". Nguồn cung căn hộ có vị trí đẹp đưa ra thị trường trong thời gian tới sẽ khó còn mức giá thấp trong bối cảnh chi phí xây dựng leo thang.

Các khu vực vệ tinh tiếp giáp TP.HCM sẽ tiếp tục là thị trường dẫn đầu về nguồn cung và nhu cầu mua căn hộ tầm trung trong các năm tới.

Dù hiếm nhưng hiện tại, thị trường vẫn còn một số dự án chất lượng có tầm giá bán tốt vào khoảng 30 triệu/m2. Thậm chí có những dự án được chủ đầu tư xây dựng mức giá dưới 30 triệu/m2, như Bcons Sala có giá từ 25 triệu/m2; hướng quốc lộ 13 có dự án The Rivana đang được bán với tầm giá từ 31 triệu/m2, mức giá tốt nhất trong phân khúc căn hộ cao cấp trên thị trường Thuận An hiện nay. Với mức giá như vậy thì một căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 50m2 chỉ trên dưới 1,5 tỷ đồng. Đây là mức giá mà người trẻ có thể tính toán để sở hữu nhà ở trong giai đoạn hiện nay.

Ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam cho rằng, Bình Dương luôn là “thỏi nam châm” thu hút vốn FDI, các hoạt động sản xuất, dịch vụ hết sức sôi động. Vậy nên cũng dễ hiểu khi Bình Dương thu hút đông đảo công nhân, kỹ sư và các chuyên gia đến làm việc và sinh sống, ước tính khoảng hơn 1 triệu người. Điều này khiến cho nhu cầu về nhà ở ngày một nhiều hơn. Bình Dương có lợi thế quỹ đất lớn, giá đất rẻ, thuận tiện hơn cho các chủ đầu tư phát triển các dự án căn hộ phân khúc trung cấp. Tốc độ đô thị hóa và chất lượng sống tại đây ngày càng nâng cao nên không chỉ căn hộ tầm trung mà các phân khúc khác cũng có cơ hội phát triển rất lớn.

“Phân khúc căn hộ giá rẻ, tầm trung sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn do nhu cầu ở thực rất cao. Do BĐS TP.HCM ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, vậy nên tìm đến các khu vực cách trung tâm Tp.HCM khoảng 40 phút lái xe là phương án sẽ được nhiều người tính đến”, ông David Jackson nhấn mạnh.

Phương Uyên