So với 6 tháng trước đó, căn hộ Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng giá. Đà tăng này vẫn không có dấu hiệu dừng lại khi những nguyên nhân khiến giá căn hộ đi lên vẫn chưa thực sự được giải quyết rốt ráo. Đáng nói, giá tăng nhưng thị trường vẫn ghi nhận sức hấp thụ ổn định, dù sức mua có phần kém hơn so với 6 tháng trước đó.

Giá Bán Căn Hộ Hà Nội Tiếp Tục Tăng Cao

Giá bán căn hộ Hà Nội tiếp tục tăng mạnh so với 6 tháng trước đó. Ảnh minh họa. Nguồn: Chinhphu.vn

Tại quận Cầu Giấy, so với 6 tháng trước, căn hộ dự án Homecity cũng đã tăng từ mức giá 3,4-3,5 tỷ đồng/căn 2 ngủ 2 vệ sinh lên mức giá 3,6-3,8 tỷ đồng/căn. Thực tế tăng giá cũng diễn ra tại dự án CT10 Nam Trung Yên khi các căn 2 ngủ 2 vệ sinh trước đó chỉ có giá 3-3,2 tỷ đồng/căn thì giá hiện tại giao dịch ở mức 3,3-3,6 tỷ đồng/căn. Dòng sản phẩm 2 ngủ 1 vệ sinh tại dự án này thời điểm đầu năm được giao dịch ở mức 2,7-2,8 tỷ đồng/căn thì nay giá chào bán trên thị trường ở mức 2,8-3 tỷ đồng/căn. Cùng khu vực, A14 Nam Trung Yên là toà tái định cư, vốn chịu “định kiến” là chất lượng không tốt bằng các toà thương mại, giá cũng tăng 15% so với 6 tháng trước đó. Dự án Central Field ở 219 Trung Kính cũng tăng trung bình 200 triệu đồng/căn so với nửa năm trước đó.

Tại quận Thanh Xuân, so với 6 tháng trước đó, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại dự án Vinapharm đã tăng từ 2,6-2,8 tỷ đồng/căn lên mức 2,85-3,1 tỷ đồng căn. Các căn 3 phòng ngủ tại dự án này cũng tăng từ 3,2-3,3 tỷ đồng/căn lên mức 3,4-3,6 tỷ đồng/căn. Dự án Hanoi Center Point , Handiresco cùng nằm trên trục đường Lê Văn Lương, chỉ trong 6 tháng cũng tăng từ mức 3,3-3,4 tỷ đồng/căn lên mức 3,5-3,6 tỷ đồng/căn. Chung cư Thống Nhất Complex , với dạng căn 3 phòng ngủ diện tích 120-130m2, giá bán 6 tháng trước chỉ khoảng 5,4-5,6 tỷ đồng/căn thì giá giao dịch thực tế ghi nhận trong tháng 10 là 5,7- 6 tỷ đồng/căn. Các dự án chung cư trên phố Lê Văn Thiêm cũng ghi nhận mức tăng trung bình 200-300 triệu đồng/căn so với nửa năm trước đó.

Đà Tăng Giá Chưa Dừng Lại

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Batdongsan.com.vn cho biết, chỉ trong vòng 8 năm, từ năm 2015 đến hiện tại, giá chung cư tại các đô thị lớn là TP.HCM và Hà Nội đã tăng lần lượt là 82% và 56%. Ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược của Batdongsan.com.vn cho rằng mặt bằng giá chung cư sẽ khó có thể đi xuống trong thời gian tới khi các vướng mắc về pháp lý khiến nguồn cung vẫn khan hiếm. Cùng với đó, giá nguyên vật liệu leo tháng khiến các chủ đầu tư phải tối ưu lợi nhuận khi chi phí bị đẩy lên. Tốc độ đô thị hoá tại các thành phố lớn rất cao sẽ khiến nhu cầu nhà ở tăng trưởng liên tục, kéo theo giá nhà đi lên. Nhiều người mua đã buộc phải chuyển hướng sang đi thuê nhà do giá nhà liên tiếp tăng.

Trong thời gian tới, giá bán căn hộ chung cư sẽ tiếp tục xu hướng tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ảnh minh họa. Nguồn: Zing

Anh Dương Văn Chiến, môi giới căn hộ Hà Nội tại Cầu Giấy cho biết, dù giá tăng nhưng thanh khoản thị trường tương đối ổn định bởi các dự án mới ra hàng ở vị trí tương tự giá đều từ 65-80 triệu đồng/m2, cao hơn so với hàng thứ cấp. Tuy nhiên, anh Chiến không phủ nhận do giá tăng cao, kinh tế suy thoái nên sức mua cũng bị ảnh hưởng. So với nửa năm trước, thì sức mua hiện chỉ bằng khoảng 70-80%.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng thừa nhận thực trạng trên khi cho biết giá sơ cấp trung bình tại TP.HCM là 68 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ trung bình tại Hà Nội là 53 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ chung cư sẽ tiếp tục xu hướng tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, đặc biệt là ở phân khúc bình dân, trung cấp và ở các dự án đã đi gần về cuối bảng hàng. Ông Đính nhấn mạnh, nguồn cung ngày càng khan hiếm trong khi chi phí tạo lập quỹ đất, chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiếp cận tài chính tăng cao,… nên các dự án bất động sản khó giảm giá, buộc phải duy trì giá bán ở ngưỡng cao. Đà tăng giá có thể dừng lại khi các vưỡng mắc về thủ tục, pháp lý, nguồn vốn được tháo gỡ, thúc đẩy nguồn cung của thị trường.

Nguyễn Nam

