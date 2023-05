Căn hộ hạng sang cháy hàng ngày đầu mở bán

Căn hộ hạng sang hết hàng trong buổi mở bán đầu tiên

Mới đây, thị trường bất động sản Hà Nội xôn xao khi một dự án căn hộ hạng sang có vị trí đắc địa ở Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong đợt mở bán vào ngày 23/10 toàn bộ căn hộ dành cho thị trường trong nước đã bán hết. Theo kế hoạch, lễ mở bán của đợt đầu tiên dự kiến diễn ra đến ngày 24/10. Thế nhưng chỉ trong buổi mở bán đầu tiên ngày 23/10, toàn bộ căn hộ dành cho thị trường trong nước đã tìm được chủ nhân. Đơn vị phát triển dự án đã gửi thư thông báo hủy ngày bán thứ hai vì hết hàng sớm hơn dự kiến. Được biết, dự án hạng sạng này chỉ có 104 căn hộ với giá bán lên tới hàng triệu USD và được mở bán cho cả khách hàng trong nước và quốc tế, Đây thực sự là một hiện tượng của thị trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường bất động sản trầm lắng.

Trước đó, một khảo sát của Batdongsan.com.vn vào tháng 7/2021 cũng ghi nhận mức tăng giá đáng chú ý của dòng bất động sản cao cấp – hạng sang tại Hà Nội. Trong khi rất nhiều dự án cao cấp mọc lên ở Gia Lâm, Hà Đông, Nam Từ Liêm rơi tình cảnh cắt lỗ thì những dự án cao cấp tọa lạc ở vị trí trung tâm, nguồn cung khan hiếm, quản lý vận hành tốt, chất lượng cao cấp trong tiện ích dịch vụ đều ghi nhận mức tăng giá mạnh. Đơn cử, vào năm 2009, dự án Indochina Plaza ở quận Cầu Giấy có giá bán 36-47 triệu đồng/m2 thì đến năm 2020, giá giao dịch ở dự án này là 45-60 triệu đồng/m2. Những căn hộ cao cấp tại Golden Westlake (Tây Hồ) từng có giá chào bán dao động 38-50 triệu đồng/m2 năm 2010 thì giá chào bán hiện tại dao động phổ biến 49-77 triệu đồng/m2. Năm 2011, giá sơ cấp của Lancaster là khoảng 45 triệu đồng/m2 thì giá rao bán hiện tại là 75-95 triệu đồng/m2. Tương tự, Hanoi Aqua Central từ mức giá 55-101 triệu đồng/m2 khi mới mở bán, giá giao dịch hiện tại là 63-101 triệu đồng/m2. Đáng nói, dù giá tăng mạnh nhưng rất ít người có nhu cầu bán nên nguồn hàng chào bán ở các dự án này không nhiều, do đó, thanh khoản khá nhanh.

Như vậy, dù lực cầu của thị trường tập trung chính ở 80% dân số chỉ có khả năng chi trả ở nhà giá rẻ, và căn hộ cao cấp – hạng sang luôn đối mặt với sự dư thừa nguồn cung những năm qua thì vẫn có một số ít những dự án cao cấp, hạng sang khi đảm bảo các tiêu chí về không gian sống thì luôn nằm trong tầm ngắm của người có nhu cầu và luôn hết hàng nhanh chóng.

Những dự án căn hộ hạng sang hút khách đang phản ánh những thay đổi trong xu hướng lựa chọn

nhà ở của tầng lớp giàu và siêu giàu Việt Nam.

Nhà giàu Việt ngày càng khắt khe

Tầng lớp giàu và siêu giàu Việt Nam đang ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn nơi ở. Không phải dự án gắn mác cao cấp nào cũng được quan tâm, lựa chọn. Theo chị Lê Thị Linh Chi, một môi giới đã có 7 năm chuyên bán các dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, hạng sang thì tiêu chí tìm mua nhà ở cao cấp của tầng lớp giàu và siêu giàu Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua. Trước đây họ có xu hướng tập trung chính vào vị trí đẹp, trung tâm thì nay những yêu cầu về không gian sống khắt khe hơn. Nhu cầu về việc tạo lập những giá trị sống mới với những tiêu chuẩn về vật chất và tinh thần ngày một cao. Với tầng lớp giàu và siêu giàu, bên cạnh vị trí thì không gian sống phải có sự đầy đủ và đồng bộ trong tiện ích, dịch vụ. Quan trọng là sự đồng bộ, cao cấp đó phải thể hiện và khẳng định được giá trị và đẳng cấp người sở hữu. Những dự án có các trải nghiệm đặc quyền, được vận hành bởi các thương hiệu lớn, có kiến trúc độc lạ nằm trong tầm ngắm của tập khách hàng này.

Bà Trần Hải Vinh, một người có kinh nghiệm đầu tư căn hộ cao cấp cho biết những năm gần đây, các khách hàng mua lại căn hộ bà từng đầu tư có những người là người nổi tiếng, doanh nhân. Qua trao đổi, bà nhận thấy họ muốn sống tại các căn hộ hạng sang, cao cấp ngoài lý do vị trí đắc địa, tiện ích – dịch vụ cao cấp còn là do họ muốn đảm bảo sự riêng tư và an ninh.

Các dự án hạng sang, cao cấp bảo mật tính riêng tư khách hàng cao hơn hẳn so với các phân khúc khác. Không phải ai cũng tự nhiên ra vào được các tòa nhà này. Khách muốn gặp ai trong tòa nhà, phải đọc đúng tên, địa chỉ thì lễ tân, bảo vệ mới báo lại với chủ nhà, nếu đúng là có hẹn thì mới được phép lên gặp. Những dự án căn hộ cao cấp đúng nghĩa mang lại sự riêng tư và bảo đảm an toàn đối với gia chủ.

Bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết trong năm năm trở lại đây, giới thu nhập cao đã có sự thay đổi trong việc lựa chọn bất động sản. Họ có nhu cầu được hưởng thụ, mang những khu nghỉ dưỡng cao cấp về nhà mình. Do đó, những bất động sản có vị trí đắc địa, nhiều dịch vụ 5 sao quốc tế thu hút người mua thuộc tầng lớp giàu và siêu giàu.

Hải Miên